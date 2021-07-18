На пляже в Затоке нашли тело подростка из Черкасской области

На пляже базы отдыха "Ирина" в курортном поселке Затока нашли тело 13-летнего парня, отец которого погиб в море 17 июля.

Об этом сообщила Суспільному пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко, передает Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что тело подростка нашли отдыхающие в 11:50 в воде у берега базы отдыха "Ирина", что в Одесской области. Накануне спасатели вытащили из воды тело его отца, погибшего 17 июля.

Парня искали два дня. Спасатели вместе с водолазами и правоохранителями обследовали 800 квадратных метров дна, 30 квадратных километров поверхности воды и пять километров береговой полосы.

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Напомним, накануне в полиции сообщили, что в Затоке Одесской области 17 июля утонул 49-летний отдыхающий, его 13-летний сын пропал.