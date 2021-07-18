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На пляже в Затоке нашли тело подростка из Черкасской области

На пляже в Затоке нашли тело подростка из Черкасской области

На пляже базы отдыха "Ирина" в курортном поселке Затока нашли тело 13-летнего парня, отец которого погиб в море 17 июля.

Об этом сообщила Суспільному пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко, передает Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что тело подростка нашли отдыхающие в 11:50 в воде у берега базы отдыха "Ирина", что в Одесской области. Накануне спасатели вытащили из воды тело его отца, погибшего 17 июля.

Парня искали два дня. Спасатели вместе с водолазами и правоохранителями обследовали 800 квадратных метров дна, 30 квадратных километров поверхности воды и пять километров береговой полосы.

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Напомним, накануне в полиции сообщили, что в Затоке Одесской области 17 июля утонул 49-летний отдыхающий, его 13-летний сын пропал.

Автор: 

Одесская область (3630) смерть (9250)


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Топ комментарии
+4
Затока - отдых для лохов !
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18.07.2021 17:44
+2
100 баксов в сутки за 4 местный номер.А ещё справшивают почему в Польше жрачка дешевле.Да потому что тут доходов больше.
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18.07.2021 17:35
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прибой виніс?
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18.07.2021 17:35 Ответить
100 баксов в сутки за 4 местный номер.А ещё справшивают почему в Польше жрачка дешевле.Да потому что тут доходов больше.
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18.07.2021 17:35 Ответить
а 3100 грн. за двухместный без жрачки не хо-хо..
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18.07.2021 17:47 Ответить
із розрахунку 100€ і тезою "ви ж в Європу хАтітє". Жлоби ненаситні
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18.07.2021 18:29 Ответить
Это пятиместный
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18.07.2021 18:37 Ответить
чисто по приколу первые попавшиеся цены:
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18.07.2021 18:47 Ответить
Жерти - свиняче діло.
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18.07.2021 18:27 Ответить
какаяразніца?
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18.07.2021 18:47 Ответить
Нормальный 4к коттедж в Затоке - $150-200 в сутки.
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18.07.2021 19:20 Ответить
...тема для Госконтроля по ценам на услуги и качество жрачки...но его в Украине, со времен Яйцелоха и Шлюшка, нет. Тому уродцу смешному что есть, уже морды бьют, все кому не лень...
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18.07.2021 17:43 Ответить
Затока - отдых для лохов !
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18.07.2021 17:44 Ответить
а де ні? (в межах країни та на морі)
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18.07.2021 19:52 Ответить
Похоже что сын начал тонуть, отец попытался спасти но не хватило сил.
Трагедия для жены и матери ребенка
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19.07.2021 00:41 Ответить
 
 