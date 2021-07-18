Ми почали стратегічне партнерство з Євросоюзом у сировинній галузі, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що Україна і ЄС почали стратегічне партнерство в сировинній галузі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Цього тижня з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовічем підписали відповідний Меморандум. Україна стала другою країною після Канади, з якою ЄС матиме подібний формат співробітництва. Також це вже другий стратегічний напрямок нашої взаємодії з ЄС після енергетичної галузі.

Партнерство у галузі критичної сировини дозволить Україні розкрити видобувний потенціал, залучити інвестиції у надрокористування, розвивати переробну промисловість та створювати додану вартість. Потенціал ефективного використання надр України може скласти понад 400 млрд доларів у наступні 10 років та 10 млрд доларів інвестицій вже на першому етапі", - підкреслив прем'єр.

Також читайте: Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня. ФОТОрепортаж