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Ми почали стратегічне партнерство з Євросоюзом у сировинній галузі, - Шмигаль

Ми почали стратегічне партнерство з Євросоюзом у сировинній галузі, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що Україна і ЄС почали стратегічне партнерство в сировинній галузі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Цього тижня з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовічем підписали відповідний Меморандум. Україна стала другою країною після Канади, з якою ЄС матиме подібний формат співробітництва. Також це вже другий стратегічний напрямок нашої взаємодії з ЄС після енергетичної галузі.

Партнерство у галузі критичної сировини дозволить Україні розкрити видобувний потенціал, залучити інвестиції у надрокористування, розвивати переробну промисловість та створювати додану вартість. Потенціал ефективного використання надр України може скласти понад 400 млрд доларів у наступні 10 років та 10 млрд доларів інвестицій вже на першому етапі", - підкреслив прем'єр. 

Також читайте: Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня. ФОТОрепортаж

Шефчович Марош (183) Шмигаль Денис (4640) сировина (10)


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Топ коментарі
+9
Вывезут всё сырьё нахер по дешёвке и быстро. 300 миллионов аглоедов.
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18.07.2021 18:23
+7
Не смішили б вже людей зі своєю "інтеграцією" і "партнерством".
Всім давно зрозуміло, що Європі ми і нах... не потрібні. Хіба що в якості дешевої робочої сили та сировинного придатку.
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18.07.2021 18:24
+7
Сегодня в московском улусе вновь прошла информация.Украина єкстренно запросила улусскую єлектроєнергию.Кто єта сволочь?.Дайте подержаться за ейное горло!
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18.07.2021 18:31
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Вывезут всё сырьё нахер по дешёвке и быстро. 300 миллионов аглоедов.
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18.07.2021 18:23 Відповісти
Не смішили б вже людей зі своєю "інтеграцією" і "партнерством".
Всім давно зрозуміло, що Європі ми і нах... не потрібні. Хіба що в якості дешевої робочої сили та сировинного придатку.
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18.07.2021 18:24 Відповісти
Даже самая красивая девушка не может дать больше, чем у неё есть. (с)
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18.07.2021 18:26 Відповісти
Странно. Вот поляки, прибалты, румыны, болгары и т.д. нужны, а мы так сразу нет. Может проблема таки в нас, а не в Европе? Может нужно что-то делать и меняться?
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18.07.2021 18:59 Відповісти
А ось і Люся падітожіла висери арахамій на УКРЛАЙФ -" Украина развернётся на Восток, если Запад будет на нас давить".
Вони, імітатори ЗЕсучі вирішили тролити Захід та США сбліжєнієм з компартією Китаю... Це Єрмаку передав Сурков , як додаток до українськомовної програмної рашистокампф Рашистофюрера...
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18.07.2021 19:42 Відповісти
ЄРМАК ПРАЦЮЄ ЗА ТЕМНИКАМИ СУРКОВА, Люся з Подоляком працюють інфошлюхами , Татаров потирає руки, як наглядатиме за парафією Монастирського, Демченко пиіше епохальнихй договір про здачу частин України Китаю( він з Харківськими поднаторєл...) , а Шмигаль імітує прем"єрствування на краю осінньої відставки... А де там вова запитаєте ви - а він в прострації після розмови з Меркель, доречі навіть відставка Авакова його звідти не вивела...
ОПУ ні слова звіту про візит вови до Меркель , ні слова навіть брехні !!! СИМВОЛІЧНО!!!
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18.07.2021 19:48 Відповісти
-- стратегический меморандум вы начали... -- в борьбе с тактическим склерозом...*)
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18.07.2021 18:24 Відповісти
А чего это ахметовской шлюхе - шмыгалю не отдыхается в выходной день? Или он опять имитирует окуительную деятельность?
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18.07.2021 18:24 Відповісти
Кажный потеряный день,это миллиарды не спиж..ых денег.
Ребята работают засучив рукава,ну а мы ,затянув ремень.
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18.07.2021 18:39 Відповісти
Ну, то таке... Шміґоль...
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18.07.2021 19:11 Відповісти
Сырьевая колония)
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18.07.2021 18:25 Відповісти
Всі, хто продає сировину є колоніями, Україна не виключення.
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18.07.2021 18:53 Відповісти
Ахметову нужно продать уголек, вот он курс Украины под себя и разворачивает.
Напоследок продать хоть что-то, в процессе декарбонизации Европы.
Эта власть у нас сейчас- самая олигархическая из всех, что были. Навыбирали, оглоеды, "борцы с олигархами", телевизионные политики.
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18.07.2021 19:12 Відповісти
залізний колчедан рижа мразь переправляє за $20/тонну, аж гай гуде. Хоча нині ринкова ціна під двісті
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18.07.2021 18:26 Відповісти
Это по отчетности он по 20, весь в убытках, налоги не платит.
А его "прокладки" уже продают по норм.цене, не сомневайся, и вся прибыль не облагается налогом..

Потому и бедные - что дурные. Навыбирали.
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18.07.2021 19:14 Відповісти
Партнерство говорите? Тризда карпатским лесам, все что еще осталось порубают и вывезут
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18.07.2021 18:26 Відповісти
Это правильно. Не всё же титан с ураном агрессору поставлять, надо и в ЕС чуток.
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18.07.2021 18:28 Відповісти
10 мільярдів зайде, а 400 вийде. У чому тоді сенс? Злочинна некомпетентність?
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18.07.2021 18:28 Відповісти
Сегодня в московском улусе вновь прошла информация.Украина єкстренно запросила улусскую єлектроєнергию.Кто єта сволочь?.Дайте подержаться за ейное горло!
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18.07.2021 18:31 Відповісти
"Партнерство в области критического сырья позволит Украине раскрыть добывающий потенциал, привлечь инвестицииИсточник: https://censor.net/ru/n3277805

==================
це в кого європейці будуть інвєстіровать-в фірташа,каломойського,ахмєтова чи пінчука?
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18.07.2021 18:31 Відповісти
Вже й так весь ліс вивевзли
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18.07.2021 18:36 Відповісти
Так зеля мульйон дерев посадив! Вже й повиростали напевно..
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18.07.2021 18:38 Відповісти
Ще за Петра вивезли
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18.07.2021 18:59 Відповісти
Украина становится сырьевым придатком Европы,нихера себе партерство.
ЗЕбабуины совсем твари берегп потеряли.
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18.07.2021 18:42 Відповісти
Все продали-просрали, скоро і землю просерете.
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18.07.2021 18:44 Відповісти
слова слова
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18.07.2021 18:45 Відповісти
охметов и зеленский доят лохов
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18.07.2021 18:51 Відповісти
это типа вторые умные на усю Эвропу! сырьевой придаток. А между прочим по закону недра Украины есть достоянием народа
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18.07.2021 19:21 Відповісти
курва, дебіляра кончєна, а про промислове стратегічне партнерство твоя жалюгідна бошка не замислювалася? чи лише "пєньку і мьод" вивозити можемо?!
втім, про що я зеленого ушльопка питаю?
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18.07.2021 19:23 Відповісти
А черноземы тоже сырье закон ведь не запрещает. Это у них называется наладили распродажу.
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18.07.2021 19:30 Відповісти
Використати Україну як сировинний додаток, викачати і виснажити і послати нах.й. Є чим пишатися.
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18.07.2021 19:30 Відповісти
Она. Китайцяі у захваті. Буде вам скоро і економічна асоціація і безвіз.
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18.07.2021 19:32 Відповісти
Нью-Васюки.
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18.07.2021 19:36 Відповісти
Неужели будем закупать сырье в Европе?!?!?
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18.07.2021 19:47 Відповісти
В смысле мы туда песок ---а обратно они нам цемент? Вот бы цену на то и другое прознать.
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18.07.2021 20:06 Відповісти
...***, туда сырье на шару, оттуда шмотки китайские под европейкими брендами...
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18.07.2021 20:12 Відповісти
Типа карпатский лес поехал в ЕС? Красавцы
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18.07.2021 20:18 Відповісти
Краще б ви нічого не починали.
Вас незабаром винесуть.
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18.07.2021 20:20 Відповісти
Ні щоби інвестувати в переробну промисловість, щоби продавати не сировину для видобування того ж літію, а вже готовий літій, якого, як вважають (точні дані є Державною таємницею!), найбільші поклади в Європі.
А наші готові продавати все за безцінь, аби до своїх рук щось перепало!
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18.07.2021 20:40 Відповісти
ЗЕлнные долбоебы. "Мы начинаем КВН"
Надеюсь, что вас как минимум посадят
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18.07.2021 20:46 Відповісти
Для людей налоги поднимают, коммуналка растет, 95 квартал жиреет.
О хищениях в ДУСе "... да там лямов на двадцать уволокли с начала года. Членовоз по три раза в месяц ремонтируют... А сколько просто списали ? Вы что, выпили за месяц 114 бутылок коньяка ?"

15.‎07.‎2021 г.

ВР Украины проголосовала сегодня в первом чтении законопроект 2713-д, которым снижается ставка налога на доход для организаторов онлайн азартных игр - с 30% до 10%. Также в документе предлагается снизить ставку на доход букмекеров с 18% до 5% и казино - с 18% до 10%, выпуска и проведения лотерей также до 10%. Но это даже не самое главное. Самое главное, что это законопроект предоставляет неограниченные возможности укрывательства и отмывания незаконных доходов, освобождая их от налога на доходы с физических лиц и военного сбора (а значит и финансового контроля) выигрыше до 8 минимальных зарплат (48 тыс грн) . Скоро у нас станет очень много счастливых обладателей многочисленных выиграшей. как это увязывается с борьбой с коррупцией и незаконными доходами - будете МВФ объяснять.
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18.07.2021 21:38 Відповісти
Яке воно убоге та дурне... Такі "досягнення" у всіх бідних країн третього світу вже давно - продавати свої природні ресурси без переробки... Ну що, зебіли, , нарешті вам все подобається у вашому *виборі*, тепер точно гармонія між дурним "насєлєнієм" і його прікольним "лідєром"...
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19.07.2021 10:31 Відповісти
 
 