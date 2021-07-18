Мы начали стратегическое партнерство с Евросоюзом в сырьевой отрасли, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина и ЕС начали стратегическое партнерство в сырьевой отрасли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "На этой неделе с вице-президентом Еврокомиссии Шефчовичем подписали соответствующий Меморандум. Украина стала второй страной после Канады, с которой ЕС будет подобный формат сотрудничества. Также это уже второе стратегическое направление нашего взаимодействия с ЕС после энергетической отрасли"
"Партнерство в области критического сырья позволит Украине раскрыть добывающий потенциал, привлечь инвестиции в недропользование, развивать перерабатывающую промышленность и создавать добавленную стоимость. Потенциал эффективного использования недр Украины может составить более 400 млрд долларов в последующие 10 лет и 10 млрд долларов инвестиций уже на первом этапе", - подчеркнул премьер.
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Всім давно зрозуміло, що Європі ми і нах... не потрібні. Хіба що в якості дешевої робочої сили та сировинного придатку.
Вони, імітатори ЗЕсучі вирішили тролити Захід та США сбліжєнієм з компартією Китаю... Це Єрмаку передав Сурков , як додаток до українськомовної програмної рашистокампф Рашистофюрера...
ОПУ ні слова звіту про візит вови до Меркель , ні слова навіть брехні !!! СИМВОЛІЧНО!!!
Ребята работают засучив рукава,ну а мы ,затянув ремень.
Напоследок продать хоть что-то, в процессе декарбонизации Европы.
Эта власть у нас сейчас- самая олигархическая из всех, что были. Навыбирали, оглоеды, "борцы с олигархами", телевизионные политики.
А его "прокладки" уже продают по норм.цене, не сомневайся, и вся прибыль не облагается налогом..
Потому и бедные - что дурные. Навыбирали.
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це в кого європейці будуть інвєстіровать-в фірташа,каломойського,ахмєтова чи пінчука?
ЗЕбабуины совсем твари берегп потеряли.
втім, про що я зеленого ушльопка питаю?
Вас незабаром винесуть.
А наші готові продавати все за безцінь, аби до своїх рук щось перепало!
Надеюсь, что вас как минимум посадят
О хищениях в ДУСе "... да там лямов на двадцать уволокли с начала года. Членовоз по три раза в месяц ремонтируют... А сколько просто списали ? Вы что, выпили за месяц 114 бутылок коньяка ?"
15.07.2021 г.
ВР Украины проголосовала сегодня в первом чтении законопроект 2713-д, которым снижается ставка налога на доход для организаторов онлайн азартных игр - с 30% до 10%. Также в документе предлагается снизить ставку на доход букмекеров с 18% до 5% и казино - с 18% до 10%, выпуска и проведения лотерей также до 10%. Но это даже не самое главное. Самое главное, что это законопроект предоставляет неограниченные возможности укрывательства и отмывания незаконных доходов, освобождая их от налога на доходы с физических лиц и военного сбора (а значит и финансового контроля) выигрыше до 8 минимальных зарплат (48 тыс грн) . Скоро у нас станет очень много счастливых обладателей многочисленных выиграшей. как это увязывается с борьбой с коррупцией и незаконными доходами - будете МВФ объяснять.