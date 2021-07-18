Мы начали стратегическое партнерство с Евросоюзом в сырьевой отрасли, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина и ЕС начали стратегическое партнерство в сырьевой отрасли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "На этой неделе с вице-президентом Еврокомиссии Шефчовичем подписали соответствующий Меморандум. Украина стала второй страной после Канады, с которой ЕС будет подобный формат сотрудничества. Также это уже второе стратегическое направление нашего взаимодействия с ЕС после энергетической отрасли"

"Партнерство в области критического сырья позволит Украине раскрыть добывающий потенциал, привлечь инвестиции в недропользование, развивать перерабатывающую промышленность и создавать добавленную стоимость. Потенциал эффективного использования недр Украины может составить более 400 млрд долларов в последующие 10 лет и 10 млрд долларов инвестиций уже на первом этапе", - подчеркнул премьер.

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