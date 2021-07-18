Євросоюз випередив США за кількістю вакцинованих
Європейський союз випередив Сполучені Штати Америки за кількістю вакцинованих проти коронавірусу. Мова про відсоток людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Associted Press.
У країнах Євросоюзу першу дозу вакцини отримали щонайменше 55,6% населення, а ось в Сполучених Штатах цей показник зараз складає 55,4% від кількості населення.
Євросоюз вперше випередив Штати за відсотком щеплених. Однак США поки лідирують за кількістю повністю вакцинованих людей. У Штатах цей показник становить 48%, а в країнах ЄС - 42% населення.
Відставання Євросоюзу від США було пов'язано з тим, щоб європейські країни на початку використовували більш обережний підхід до вакцинації, тому вакцинальна кампанія розгорталася повільніше, ніж в Штатах.
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...а Штаты мне сразу не понравились -- це не Європа...*)
обрати внимание, в тексте картинки прямо написано "Саша Сіра", а фразы "тройной интеграл" и "складна задача с многочленами" должны были навести тебя на мысль о репутации Саши Серой.. Но, нет!.. ты Юра "от меня до следующего столба" будешь копать канаву, только "язычок вытаскивай, когда ботинки одеваешь"..
https://twitter.com/rzioni/status/1415257065975582724
Израильский доктор пишет о том, что по официальным данным МОЗ Израиля среди заболевших ковидом в последние несколько недель в 10-15 раз больше вакцинированных, чем совсем не привитых.
Среди госпитализированных (то есть тех, у кого течение болезни средней тяжести или хуже) в несколько раз больше вакцинированных, чем совсем не привитых.
Ссылки приведены, каждый может сам проверить на оф. сайте МОЗ Израиля.
Мальта - 78,65% привитых (вспышка)..
ОАЭ - 65,33% привитых (как болели, так и болеют)..
Израиль - 60,85% привитых (вспышка)..
Великобритания - 55,19% привитых (вспышка) ..
Молдавия - 8,80% привитых (спад) ..
Белоруссия - 3,89% привитых (как болели, так и болеют)..
Украина - 2,86% привитых (спад) и Армения - 1,64% привитых (спад)
Может все вспышки из-за усердия айболитов в вакцинации!? Или это вижу только я !?
Більшість вірує, що всі нові хворі - лише нещеплені.