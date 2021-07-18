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Новини Коронавірус і карантин
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Євросоюз випередив США за кількістю вакцинованих

Євросоюз випередив США за кількістю вакцинованих

Європейський союз випередив Сполучені Штати Америки за кількістю вакцинованих проти коронавірусу. Мова про відсоток людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Associted Press.

У країнах Євросоюзу першу дозу вакцини отримали щонайменше 55,6% населення, а ось в Сполучених Штатах цей показник зараз складає 55,4% від кількості населення.

Євросоюз вперше випередив Штати за відсотком щеплених. Однак США поки лідирують за кількістю повністю вакцинованих людей. У Штатах цей показник становить 48%, а в країнах ЄС - 42% населення.

Відставання Євросоюзу від США було пов'язано з тим, щоб європейські країни на початку використовували більш обережний підхід до вакцинації, тому вакцинальна кампанія розгорталася повільніше, ніж в Штатах.

Також читайте: Ізраїль відклав на невизначений термін дозвіл на в'їзд вакцинованим іноземцям

вакцина (4419) карантин (18172) США (23348) Євросоюз (13636) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Євросоюз випередив США за кількістю вакцинованих - Цензор.НЕТ 5954
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18.07.2021 23:13
+4
учёные выяснили, что вакцины помогают больше всего тем, кто их продаёт.
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19.07.2021 00:08
+2
https://twitter.com/rzioni/status/1415257054818754562
https://twitter.com/rzioni/status/1415257065975582724

Израильский доктор пишет о том, что по официальным данным МОЗ Израиля среди заболевших ковидом в последние несколько недель в 10-15 раз больше вакцинированных, чем совсем не привитых.
Среди госпитализированных (то есть тех, у кого течение болезни средней тяжести или хуже) в несколько раз больше вакцинированных, чем совсем не привитых.

Ссылки приведены, каждый может сам проверить на оф. сайте МОЗ Израиля.
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18.07.2021 23:16
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Бундес форева!

...а Штаты мне сразу не понравились -- це не Європа...*)
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18.07.2021 22:55 Відповісти
Ляшко помог.
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18.07.2021 22:57 Відповісти
Євросоюз випередив США за кількістю вакцинованих - Цензор.НЕТ 5954
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18.07.2021 23:13 Відповісти
Яка красуня 🤩 і щось мені підказує (достеменно не знаю що саме), що вона цнотлива дівчинка, яка ніколи не викладатиме свої голі фото в інстаграм... і не буде з першими-ліпшими хлопаками сексом трахатися без кохання, гейби якась гукля прокуратна...
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19.07.2021 05:17 Відповісти
Дебил! Это порноактриса Саша Грей!
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19.07.2021 08:47 Відповісти
ну ты и дятел, Юра Юра!.. слова "ирония", "юмор" в твоём словаре отсутствуют?..
обрати внимание, в тексте картинки прямо написано "Саша Сіра", а фразы "тройной интеграл" и "складна задача с многочленами" должны были навести тебя на мысль о репутации Саши Серой.. Но, нет!.. ты Юра "от меня до следующего столба" будешь копать канаву, только "язычок вытаскивай, когда ботинки одеваешь"..
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19.07.2021 09:56 Відповісти
Гонка добровільної евтаназії.
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18.07.2021 23:14 Відповісти
Есть тема, загугли, что всплеск рака как раз на прямую связан с массовой вакцинацией 60-70 годов.
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19.07.2021 00:30 Відповісти
кацапо-рулетка это заболеть-не заболеть ковидом, и тут в револьвере заряжен всего ОДИН патрон и есть шанс проскочить...а с вакцинацией - револьвер заряжен ПОЛНОСТЬЮ всеми патронами в барабане !!! и шансов - НОЛЬ !!!
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19.07.2021 00:50 Відповісти
https://twitter.com/rzioni/status/1415257054818754562
https://twitter.com/rzioni/status/1415257065975582724

Израильский доктор пишет о том, что по официальным данным МОЗ Израиля среди заболевших ковидом в последние несколько недель в 10-15 раз больше вакцинированных, чем совсем не привитых.
Среди госпитализированных (то есть тех, у кого течение болезни средней тяжести или хуже) в несколько раз больше вакцинированных, чем совсем не привитых.

Ссылки приведены, каждый может сам проверить на оф. сайте МОЗ Израиля.
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18.07.2021 23:16 Відповісти
И что?)))
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18.07.2021 23:24 Відповісти
Опередил то опередил.. Теперь бы отстать по количеству больных !!!

Мальта - 78,65% привитых (вспышка)..

ОАЭ - 65,33% привитых (как болели, так и болеют)..

Израиль - 60,85% привитых (вспышка)..
Великобритания - 55,19% привитых (вспышка) ..

Молдавия - 8,80% привитых (спад) ..

Белоруссия - 3,89% привитых (как болели, так и болеют)..

Украина - 2,86% привитых (спад) и Армения - 1,64% привитых (спад)

Может все вспышки из-за усердия айболитов в вакцинации!? Или это вижу только я !?
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18.07.2021 23:32 Відповісти
Штаты вообще сдают по всем показателям и Европе и Азии. Господство США в мире, как это ни печально, подходит к логическому концу.
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18.07.2021 23:40 Відповісти
Ждём статистику по заболевших среди вакцинироаанных
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18.07.2021 23:40 Відповісти
учёные выяснили, что вакцины помогают больше всего тем, кто их продаёт.
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19.07.2021 00:08 Відповісти
Кому продают? У нас вакцинация абсолютно бесплатная. Даже страховку не спрашивают. Я в марте привился Файзером, а супруга Модерной. Благодаря этому мы спокойно путешевствуем. В Европе нечего делать, а вот Карибы - в самый раз и довольно безопасно. Соскучились за полтора года.
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19.07.2021 05:18 Відповісти
А животворящий так бадьоренько звітував ! Темпи задавав і хвалився на догоду місцевим сектантам.
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19.07.2021 00:42 Відповісти
Грандіозний лохотрон- 2 знайомих водія після повного 2х етапного курсу вакцинування Пфайзером знову захворіли на ковід+ ще декілька уже щеплених Джонсоном, чоловік з якими особисто не знайомий, хворі.
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19.07.2021 00:46 Відповісти
Тсс. Тут таке писати не можна.
Більшість вірує, що всі нові хворі - лише нещеплені.
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19.07.2021 01:27 Відповісти
Ну, тупие! Скрепние люди водкой дезинфицируют внутренности и поверхности.
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19.07.2021 01:09 Відповісти
Ясный перец,в Евросоюзе проживает 500 млн населения,в США 330...
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19.07.2021 04:07 Відповісти
 
 