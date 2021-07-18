Євросоюз випередив США за кількістю вакцинованих

Європейський союз випередив Сполучені Штати Америки за кількістю вакцинованих проти коронавірусу. Мова про відсоток людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Associted Press.

У країнах Євросоюзу першу дозу вакцини отримали щонайменше 55,6% населення, а ось в Сполучених Штатах цей показник зараз складає 55,4% від кількості населення.

Євросоюз вперше випередив Штати за відсотком щеплених. Однак США поки лідирують за кількістю повністю вакцинованих людей. У Штатах цей показник становить 48%, а в країнах ЄС - 42% населення.

Відставання Євросоюзу від США було пов'язано з тим, щоб європейські країни на початку використовували більш обережний підхід до вакцинації, тому вакцинальна кампанія розгорталася повільніше, ніж в Штатах.

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