Наступного року плануємо збільшити мінімальну зарплату до 7700 гривень, - Марченко

В уряді розраховують у 2022 році збільшити мінімальну зарплату до 7700 грн - зараз мінімальна зарплата в Україні становить 6000 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду", про це в ефірі "24 каналу" розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми зараз розраховуємо, що в наступному році ми збільшимо мінімальну зарплату до 7700 гривень. І далі у нас буде зростання інфляції +2% - тобто ми закладаємо доволі помірне зростання соціальних показників.

Хочу підкреслити, що ми залишили фіскальний простір. Йдеться про нерозподілені видатки. Вони складають від 50 до 100 мільярдів гривень, які можуть бути спрямовані на підвищення мінімальної заробітної плати, збільшення прожиткового мінімуму...", - сказав міністр.

За його словами, передбачається також зростання пенсійних виплат.

"Це буде пріоритетом і вже буде визначатися пі час формування бюджету на 2022-2024 роки. Гроші для збільшення цих виплат є", - резюмував він.

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З 1 липня в Україні підвищився прожитковий мінімум: від його розміру залежать всі соцвиплати. Відповідно, зросла допомога з безробіття.

Розмір допомоги з безробіття - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, з 1 липня - це 2379 грн.

При цьому, максимальний розмір виплати з безробіття становитиме 9516 грн, раніше він становив 9080 грн.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Верховна Рада на засіданні 15 липня ухвалила постанову про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки - цей документ є основою для складання проєкту державного бюджету на 2022 рік.

Зокрема, у бюджетну декларацію заклали такі показники: