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Новини
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Наступного року плануємо збільшити мінімальну зарплату до 7700 гривень, - Марченко

Наступного року плануємо збільшити мінімальну зарплату до 7700 гривень, - Марченко

В уряді розраховують у 2022 році збільшити мінімальну зарплату до 7700 грн - зараз мінімальна зарплата в Україні становить 6000 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду", про це в ефірі "24 каналу" розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми зараз розраховуємо, що в наступному році ми збільшимо мінімальну зарплату до 7700 гривень. І далі у нас буде зростання інфляції +2% - тобто ми закладаємо доволі помірне зростання соціальних показників.

Хочу підкреслити, що ми залишили фіскальний простір. Йдеться про нерозподілені видатки. Вони складають від 50 до 100 мільярдів гривень, які можуть бути спрямовані на підвищення мінімальної заробітної плати, збільшення прожиткового мінімуму...", - сказав міністр.

За його словами, передбачається також зростання пенсійних виплат.

"Це буде пріоритетом і вже буде визначатися пі час формування бюджету на 2022-2024 роки. Гроші для збільшення цих виплат є", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінімальна зарплата не може бути нижчою за прожитковий мінімум, - Конституційний Суд

З 1 липня в Україні підвищився прожитковий мінімум: від його розміру залежать всі соцвиплати. Відповідно, зросла допомога з безробіття.

Розмір допомоги з безробіття - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, з 1 липня - це 2379 грн.

При цьому, максимальний розмір виплати з безробіття становитиме 9516 грн, раніше він становив 9080 грн.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Верховна Рада на засіданні 15 липня ухвалила постанову про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки - цей документ є основою для складання проєкту державного бюджету на 2022 рік.

Зокрема, у бюджетну декларацію заклали такі показники:

  • реальний ВВП: зростання на 3,8%, 4,7% і 5% у 2023-2025 роках;
  • інфляція: 6,2%, 5,3% і 5%;
  • обмінний курс гривні до долара в середньому за рік: 28,6 грн, 28,8 грн і 29,2 грн;
  • зменшення дефіциту держбюджету: 3,5% від ВВП, 3% ВВП і 2,7% ВВП (факт за 2020 рік – 5,2% ВВП, прогноз на 2021 р. – 5,5% ВВП);
  • граничний обсяг держборгу на кінець року не більше за: 51% ВВП, 49% ВВП і 47% ВВП (факт за 2020 рік – 53,9% ВВП, уточнений прогноз на 2021 р. – 56,9% ВВП);
  • прожитковий мінімум на місяць: поступове зростання до 7665 грн з 01.01.2024 року.

Автор: 

мінімальна зарплата (305) Марченко Сергій (583)


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Топ коментарі
+6
об инвестклимате в Украине: "Отсюда бегут все, кто может"
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19.07.2021 10:51
+5
Очередной виток роста цен..
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19.07.2021 10:58
+4
Перевірка одержувачів субсидій: інспектори будуть ходити по домівках
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19.07.2021 10:54
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А може і не вам доведеться це робити. Хто зна...
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19.07.2021 10:51 Відповісти
об инвестклимате в Украине: "Отсюда бегут все, кто может"
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19.07.2021 10:51 Відповісти
Перевірка одержувачів субсидій: інспектори будуть ходити по домівках
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19.07.2021 10:54 Відповісти
Що значить "будуть"? Завжди ходили.
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19.07.2021 11:49 Відповісти
У нас на заводе еще за ИЮНЬ прошлого 2020г. зарплату не выдали! А отдел субсидий работает с начислениями ,а не получением зарплаты и наши проблемы(с неполучением субсидии) их не **.т!
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19.07.2021 14:47 Відповісти
Туристичні агентства готують мішки для бабла. Від турЬІстів не буде відбою.
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19.07.2021 10:52 Відповісти
Тіко не сюди, а туди, на Зіхід. В тому числі і як туристи, на три місяці.
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19.07.2021 11:01 Відповісти
Знову піднімають податки
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19.07.2021 10:56 Відповісти
Речь идет о нераспределенных расходах. Они составляют от 50 до 100 млрд гривен, которые могут быть направлены на повышение минимальной заработной платы, увеличение прожиточного минимума...", - сказал министр.Источник: https://censor.net/ru/n3277860 це слова" державного мужа", для якого, що 50 мільярдів гривень, що 100 - одна фігня. Вони мислять масштабами гри" Монополія", або "Казино", де фішки-пластикові, гроші - фантикові, а підприємства - віртуальні, на яких не працюють купа працівників із сім'ями і соціальними проблемами. Звідки міністр набере грошей, щоб підвищити мінімалку? Нвдрукує фанатиків? Це вже було. Купони на 100 тисяч гривень одним папірцем. І навіть на мільйон.
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19.07.2021 11:09 Відповісти
На# звільню всіх робітників, піду в тінь. На хліб з маслом зароблю...
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19.07.2021 14:02 Відповісти
Обьемы продаж к примеру в сельском магазине не увеличатся... следовательно для того что бы поднять минималку продавцу владельцу магазина придется поднять цены..
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19.07.2021 10:57 Відповісти
Чего ж не увеличатся продажи, раз всем вокруг подымут зарплаты?
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19.07.2021 12:21 Відповісти
а патамушто моментально инфляция подымется
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19.07.2021 12:34 Відповісти
Очередной виток роста цен..
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19.07.2021 10:58 Відповісти
Так як ви друкуєте гроші. То в принципі можливо при курсі 100 до 1.
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19.07.2021 11:05 Відповісти
Идите нах с вашим повышением. Кому нужна буханка хлеба по полторы тысячи грн.?
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19.07.2021 11:10 Відповісти
согласен! вот если бы подняли инвестиции и экспорт продукции в Украине-ето была бы хорошая новость!
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19.07.2021 12:36 Відповісти
Не зарплати, блін! А ціни і податки!
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19.07.2021 11:11 Відповісти
Выпускники недельной школы в Трускавце думают, что подписал бумажку - зарплата и экономика сами поднялись!
Зачем строить наукоемкое производство - фабрики, заводы, улучшать инвестклимат???

Наступного року плануємо збільшити мінімальну зарплату до 7700 гривень, - Марченко - Цензор.НЕТ 6366
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19.07.2021 11:12 Відповісти
Так, значит ЕСВ для всех работников планируют увеличить до 7700х 22% =1690 грн. Это за месяц. Значит для всех частников, которые вносят деньги в Пенсионный фонд и в казну настанут тяжелые времена. И это не считая других налогов.
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19.07.2021 11:13 Відповісти
Плюс этим частникам и их работникам все тяжелее и тяжелее будет выйти на пенсию: пенсионный возраст увеличивается и необходимый стаж увеличивается.
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19.07.2021 11:16 Відповісти
Обіцянка цяцянка.... Дешевий голий популізм.
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19.07.2021 11:14 Відповісти
а от і ні. зростає МЗП = зростають податки
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19.07.2021 11:20 Відповісти
Не факт. Возможен вариант..растет минималка.. уменьшается количество работников...уменьшаются налоги..
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19.07.2021 11:42 Відповісти
Падает рентабельность. Закрываемся.
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19.07.2021 11:45 Відповісти
Теж варіант. Це у кого є робітники. У мене немає, наприклад. Тому тупо +1000 податків в квартал на рівному місці.
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19.07.2021 11:56 Відповісти
Збс! Лучше бы экономику поднимали, подниматели хрвы.
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19.07.2021 11:44 Відповісти
А яка ж тоді буде інфляція?
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19.07.2021 11:54 Відповісти
В цьому півріччі вже 9.6%. за рік вийде з підняттям ціни на електроенергію+ податки+ плата за землю приблизно 30-45%. Все ще тільки попереду
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19.07.2021 12:42 Відповісти
Сигнал - скупайте доллары и евро. Курс гривны будет 60.
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19.07.2021 11:59 Відповісти
"Речь идет о нераспределенных расходах. Они составляют от 50 до 100 млрд гривен...". Віддай мені спочатку кошти за лікарняний з цих "нєраспрєдєльоних 100 млрд" від березня місяця, а потім распрєдєляй, міністр трускавецького університету, дєбєт с кредітом не можеш звести. Математику за 6-й клас вивчи спочатку, потім в міністри лізь. Понабирають з вулиці... зелена шобла...
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19.07.2021 12:23 Відповісти
лучше бы укрепляли оборону Украины! кому нужна зарплата, если москальная орда может оккупировать всю Украину?
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19.07.2021 12:39 Відповісти
Вчіться в зелених писати новини, бо ж правильно було б: з наступного року піднімаємо податки на 28%. Сподіваюсь виборці зрозуміють, що ціни на все впадуть, бо буде більше грошей і в держави і в людей.
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19.07.2021 15:47 Відповісти
 
 