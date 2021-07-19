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В следующем году планируем увеличить минимальную зарплату до 7700 гривен, - Марченко

В следующем году планируем увеличить минимальную зарплату до 7700 гривен, - Марченко

В правительстве рассчитывают в 2022 году увеличить минимальную зарплату до 7700 грн - сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", об этом в эфире "24 канала" рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"Мы сейчас рассчитываем, что в следующем году мы увеличим минимальную зарплату до 7700 гривен. И дальше у нас будет рост инфляции + 2% - то есть мы закладываем достаточно умеренный рост социальных показателей.

Хочу подчеркнуть, что мы оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенных расходах. Они составляют от 50 до 100 млрд гривен, которые могут быть направлены на повышение минимальной заработной платы, увеличение прожиточного минимума...", - сказал министр.

По его словам, предполагается также рост пенсионных выплат.

"Это будет приоритетом и уже будет определяться при формировании бюджета на 2022 - 2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума, - Конституционный Суд

С 1 июля в Украине повысился прожиточный минимум: от его размера зависят все соцвыплаты. Соответственно, выросли пособия по безработице.

Размер пособия по безработице - четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц, с 1 июля - это 2379 грн.

При этом, мксимальний размер пособия по безработице составит 9516 грн, ранее он составлял 9080 грн.

Напомним, Кабмин принял бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Верховная Рада на заседании 15 июля приняла постановление о Бюджетной декларации на 2022-2024 годы — это документ является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год.

В частности, в бюджетную декларацию заложили такие показатели:

- реальный ВВП: рост на 3,8%, 4,7% и 5% в 2023-2025 годах;

- инфляция: 6,2%, 5,3% и 5%;

- обменный курс гривни к доллару в среднем за год: 28,6 грн, 28,8 грн и 29,2 грн;

- уменьшение дефицита госбюджета: 3,5% от ВВП, 3% ВВП и 2,7% ВВП (факт 2020 года - 5,2% ВВП, прогноз на 2021 - 5,5% ВВП)

- предельный объем госдолга на конец года: не более 51% ВВП, 49% ВВП и 47% ВВП (факт 2020 года - 53,9% ВВП, уточненный прогноз на 2021 - 56,9% ВВП)

- прожиточный минимум в месяц: постепенный рост до 7665 грн с 01.01.2024 года.

минимальная зарплата (196) Марченко Сергей (300)


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Топ комментарии
+6
об инвестклимате в Украине: "Отсюда бегут все, кто может"
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19.07.2021 10:51
+5
Очередной виток роста цен..
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19.07.2021 10:58
+4
Перевірка одержувачів субсидій: інспектори будуть ходити по домівках
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19.07.2021 10:54
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Правила форума Совет форумчан
А може і не вам доведеться це робити. Хто зна...
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19.07.2021 10:51 Ответить
об инвестклимате в Украине: "Отсюда бегут все, кто может"
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19.07.2021 10:51 Ответить
Перевірка одержувачів субсидій: інспектори будуть ходити по домівках
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19.07.2021 10:54 Ответить
Що значить "будуть"? Завжди ходили.
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19.07.2021 11:49 Ответить
У нас на заводе еще за ИЮНЬ прошлого 2020г. зарплату не выдали! А отдел субсидий работает с начислениями ,а не получением зарплаты и наши проблемы(с неполучением субсидии) их не **.т!
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19.07.2021 14:47 Ответить
Туристичні агентства готують мішки для бабла. Від турЬІстів не буде відбою.
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19.07.2021 10:52 Ответить
Тіко не сюди, а туди, на Зіхід. В тому числі і як туристи, на три місяці.
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19.07.2021 11:01 Ответить
Знову піднімають податки
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19.07.2021 10:56 Ответить
Речь идет о нераспределенных расходах. Они составляют от 50 до 100 млрд гривен, которые могут быть направлены на повышение минимальной заработной платы, увеличение прожиточного минимума...", - сказал министр.Источник: https://censor.net/ru/n3277860 це слова" державного мужа", для якого, що 50 мільярдів гривень, що 100 - одна фігня. Вони мислять масштабами гри" Монополія", або "Казино", де фішки-пластикові, гроші - фантикові, а підприємства - віртуальні, на яких не працюють купа працівників із сім'ями і соціальними проблемами. Звідки міністр набере грошей, щоб підвищити мінімалку? Нвдрукує фанатиків? Це вже було. Купони на 100 тисяч гривень одним папірцем. І навіть на мільйон.
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19.07.2021 11:09 Ответить
На# звільню всіх робітників, піду в тінь. На хліб з маслом зароблю...
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19.07.2021 14:02 Ответить
Обьемы продаж к примеру в сельском магазине не увеличатся... следовательно для того что бы поднять минималку продавцу владельцу магазина придется поднять цены..
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19.07.2021 10:57 Ответить
Чего ж не увеличатся продажи, раз всем вокруг подымут зарплаты?
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19.07.2021 12:21 Ответить
а патамушто моментально инфляция подымется
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19.07.2021 12:34 Ответить
Очередной виток роста цен..
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19.07.2021 10:58 Ответить
Так як ви друкуєте гроші. То в принципі можливо при курсі 100 до 1.
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19.07.2021 11:05 Ответить
Идите нах с вашим повышением. Кому нужна буханка хлеба по полторы тысячи грн.?
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19.07.2021 11:10 Ответить
согласен! вот если бы подняли инвестиции и экспорт продукции в Украине-ето была бы хорошая новость!
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19.07.2021 12:36 Ответить
Не зарплати, блін! А ціни і податки!
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19.07.2021 11:11 Ответить
Выпускники недельной школы в Трускавце думают, что подписал бумажку - зарплата и экономика сами поднялись!
Зачем строить наукоемкое производство - фабрики, заводы, улучшать инвестклимат???

Наступного року плануємо збільшити мінімальну зарплату до 7700 гривень, - Марченко - Цензор.НЕТ 6366
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19.07.2021 11:12 Ответить
Так, значит ЕСВ для всех работников планируют увеличить до 7700х 22% =1690 грн. Это за месяц. Значит для всех частников, которые вносят деньги в Пенсионный фонд и в казну настанут тяжелые времена. И это не считая других налогов.
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19.07.2021 11:13 Ответить
Плюс этим частникам и их работникам все тяжелее и тяжелее будет выйти на пенсию: пенсионный возраст увеличивается и необходимый стаж увеличивается.
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19.07.2021 11:16 Ответить
Обіцянка цяцянка.... Дешевий голий популізм.
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19.07.2021 11:14 Ответить
а от і ні. зростає МЗП = зростають податки
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19.07.2021 11:20 Ответить
Не факт. Возможен вариант..растет минималка.. уменьшается количество работников...уменьшаются налоги..
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19.07.2021 11:42 Ответить
Падает рентабельность. Закрываемся.
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19.07.2021 11:45 Ответить
Теж варіант. Це у кого є робітники. У мене немає, наприклад. Тому тупо +1000 податків в квартал на рівному місці.
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19.07.2021 11:56 Ответить
Збс! Лучше бы экономику поднимали, подниматели хрвы.
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19.07.2021 11:44 Ответить
А яка ж тоді буде інфляція?
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19.07.2021 11:54 Ответить
В цьому півріччі вже 9.6%. за рік вийде з підняттям ціни на електроенергію+ податки+ плата за землю приблизно 30-45%. Все ще тільки попереду
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19.07.2021 12:42 Ответить
Сигнал - скупайте доллары и евро. Курс гривны будет 60.
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19.07.2021 11:59 Ответить
"Речь идет о нераспределенных расходах. Они составляют от 50 до 100 млрд гривен...". Віддай мені спочатку кошти за лікарняний з цих "нєраспрєдєльоних 100 млрд" від березня місяця, а потім распрєдєляй, міністр трускавецького університету, дєбєт с кредітом не можеш звести. Математику за 6-й клас вивчи спочатку, потім в міністри лізь. Понабирають з вулиці... зелена шобла...
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19.07.2021 12:23 Ответить
лучше бы укрепляли оборону Украины! кому нужна зарплата, если москальная орда может оккупировать всю Украину?
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19.07.2021 12:39 Ответить
Вчіться в зелених писати новини, бо ж правильно було б: з наступного року піднімаємо податки на 28%. Сподіваюсь виборці зрозуміють, що ціни на все впадуть, бо буде більше грошей і в держави і в людей.
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19.07.2021 15:47 Ответить
 
 