РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8081 посетитель онлайн
Новости Правосудие
15 766 62

Минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума, - Конституционный Суд

Минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума, - Конституционный Суд

Размер минимальной заработной платы и размер минимального должностного оклада (тарифной ставки) не могут быть ниже размера прожиточного минимума.

Об этом говорится в сообщении Конституционного суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Конституционный суд Украины признал конституционными предписания части шестой статьи 6 Закона Украины "Об оплате труда" от 24 марта 1995 года № 108/95-ВР в редакции Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" от 6 декабря 2016 года № 1774 -VIII, части шестой статьи 96 Кодекса законов о труде Украины в редакции Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" от 6 декабря 2016 года № 1774-VIII (о минимальном должностном окладе (тарифной ставке)", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение суд принял 15 июня в деле относительно конституционного представления 47 народных депутатов Украины.

Конституционный Суд пришел к выводу, что "заработная плата не ниже определенной законом (минимальная заработная плата)", "прожиточный минимум" и "минимальный должностной оклад (тарифная ставка)" не являются тождественными явлениями, а полномочия определять или устанавливать их денежный размер имеют различные органы государственной власти - Верховная Рада Украины и Кабинет Министров Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня прожиточный минимум в Украине вырос на 105 грн

Суд отмечает, что минимальный должностной оклад (тарифная ставка) не является разновидностью государственных социальных гарантий и функционально применяется при формировании тарифной системы оплаты труда и является основой для дифференциации размеров заработной платы.

"В то же время размер минимальной заработной платы и размер минимального должностного оклада (тарифной ставки) не могут быть ниже размера прожиточного минимума. Указанное отличие сути минимальной заработной платы (минимального размера заработной платы) и минимального должностного оклада (тарифной ставки) дает Конституционному Суду Украины основания для вывода о неодинаковости их функционального назначения", - говорится в сообщении.

КС констатирует, что при определении размера минимальной заработной платы и установлении размера минимального должностного оклада (тарифной ставки) полномочные органы государственной власти должны учитывать, что их размеры должны обеспечивать личные потребности не только каждого, кто работает, но и членов его семьи, если последние не способны или не в состоянии обеспечить своим трудом или иным образом удовлетворение этих потребностей самостоятельно.

Также читайте: 600 тыс. граждан в 2020 году получали меньше законодательно установленного прожиточного минимума, 8,8 млн - меньше фактического прожиточного минимума, - Госстат

В суде отметили, что таким образом, даже в случае установления Кабинетом Министров минимального должностного оклада (тарифной ставки) в размере, меньшем размера минимальной заработной платы, применение норм действующего законодательства в их совокупности гарантирует соблюдение требований части четвертой статьи 43 Конституции Украины.

"Минимальным размером выплат, которые должен получать каждый в качестве основного источника существования для обеспечения реализации конституционного права на достаточный жизненный уровень, является прожиточный минимум, размер которого с учетом его сути и назначения определяет Верховная Рада в соответствующем законе", - сообщил КС.

Суд подчеркнул, что "с целью исполнения предписаний Конституции и законов Украины Кабинет Министров на основании оспоренных норм Закона в редакции Закона № 1774 и Кодекса в редакции Закона № 1774 обязан устанавливать такой размер минимального должностного оклада (тарифной ставки), чтобы его использование в тарифной системе оплаты труда не только обеспечило достаточный жизненный уровень для того, кто работает, но и поощряло работника к улучшению условий жизни для себя и своей семьи".

Читайте: "Минимальная заработная плата в Украине больше, чем в России и Беларуси", - Немчинов. ИНФОГРАФИКА

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию.

Автор: 

КС (2248) прожиточный минимум (181) юстиция (758) минимальная зарплата (196) заработная плата (2400)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
а тарифы могут быть выше минимальной зарплаты ????
показать весь комментарий
16.07.2021 19:36
+15
а про пенсию почему молчат ?
показать весь комментарий
16.07.2021 19:39
+11
Саме так ,головна проблема України ,це "мудрий нарід" який вже 30 років швендяє по тих самих граблях !!!)))
показать весь комментарий
16.07.2021 20:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а тарифы могут быть выше минимальной зарплаты ????
показать весь комментарий
16.07.2021 19:36 Ответить
Могут, если они не входят в прожиточный минимум.
показать весь комментарий
16.07.2021 19:38 Ответить
Популістські рішення цього нелегітимного складу Конституційного суду вже створюють загрозу національній безпеці! Судді мають бути ізольовані в СІЗО
показать весь комментарий
16.07.2021 21:47 Ответить
Во главе с Зелей, т.к. именно этот состав КС благословил Зелю на царство и утвердил незаконные досрочные выборы в ВР.
показать весь комментарий
16.07.2021 22:37 Ответить
все ще попереду, КС будет вове мстить и мстя его будет страшной - за вагомістю його невдячності за розгін ВР у 2019-му за його забаганкою
показать весь комментарий
16.07.2021 19:58 Ответить
а про пенсию почему молчат ?
показать весь комментарий
16.07.2021 19:39 Ответить
Читай: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text Про державні соціальні стан... | від 05.10.2000 № 2017-III (rada.gov.ua)
показать весь комментарий
16.07.2021 19:43 Ответить
что Мне читать, Я куй без соли доедаю
показать весь комментарий
16.07.2021 19:53 Ответить
сочувствую
показать весь комментарий
16.07.2021 19:56 Ответить
скинь на карту пару штук , что Мне твое сочувствие
показать весь комментарий
16.07.2021 20:01 Ответить
Пиши карту скину!
показать весь комментарий
16.07.2021 20:19 Ответить
не ври
показать весь комментарий
16.07.2021 20:21 Ответить
Ну конечно. Зачем тебе сбрасывать если ты сам проголосовал за конец эпохи бедности для Коломойского!
показать весь комментарий
16.07.2021 20:40 Ответить
Юрий Иванович а вот матерится не хорошо!
показать весь комментарий
16.07.2021 20:47 Ответить
Если ты не можешь держать своего слова и превратился из корабля в сумасшедшую бабушку, оставайся дома!
показать весь комментарий
16.07.2021 20:47 Ответить
Вот если бы ты так-же ответственно подходил бы к выбору президента давно бы жил лучше! А тепер маешь що маешь!
показать весь комментарий
16.07.2021 20:56 Ответить
только не все сразу скидайте ,а то карта лопнет
показать весь комментарий
16.07.2021 20:25 Ответить
а йолочка тебе нравится?
Не в обиду.
показать весь комментарий
16.07.2021 20:36 Ответить
Я без Комплексов
показать весь комментарий
16.07.2021 20:47 Ответить
в пенсии могут
показать весь комментарий
16.07.2021 21:04 Ответить
У нас ровно половина всех пенсов получают пенсию ниже прожиточного уровня! А если взять минималку зарплату, то 90% пенсов даже не мечтают о такой пенсии!
показать весь комментарий
16.07.2021 19:42 Ответить
це не пенсія називається.
а якась допомога.
показать весь комментарий
16.07.2021 19:48 Ответить
ето называется слезы....
показать весь комментарий
16.07.2021 19:58 Ответить
пенсия. у меня знакомый, проработал в школе учителем 40 лет. пенсия 2300. так это у него страхового стажа на 5 лет больше положенного и учитель высшей категории.
показать весь комментарий
16.07.2021 20:02 Ответить
Уяви скількі він "мудрого наріда" навчив !!)))
показать весь комментарий
16.07.2021 20:07 Ответить
73%
показать весь комментарий
16.07.2021 20:39 Ответить
Тебя первого, недоумок.
показать весь комментарий
16.07.2021 22:15 Ответить
Причина одна здесь---и все знают из числа тех кто во власти за это отвечает. Но мы играем в дурака---только об говорим и много. Это олигархическое устройство государства. Примерно пошло всё с 1996г. Там был один роковой случай, который сразу показал куда идём. И тем не менее об этом тогда некоторые сказали. Это когда прямо на взлётном поле аэродрома в Донецке был растрелян с семьёй глава Нац-банка страны Гетьман. Уже сформировались кланы с уголовным прошлым. Таких прецендентов в мире было очень мало, и как правило в цветных, банановых странах 3 мира. И никто не захотел это тогда прекратить. Задним числом все конечно знатоки. Потом возникнет движение *Украина без Кучмы* но будет поздно. Оранжевая эпоха не справилась с проблемой этой. Строят всегда социальное государство, с очень большой долей гос-сектора в экономике. А мы всё наоборот сделали. Вот и хлебаем сегодня и долго ещё будет так. Это очень коротко и сжато и по простому. И всегда были у нас те, кто это знал и говорил. Но мы слушали прохиндеев и воров во власти.
показать весь комментарий
16.07.2021 21:09 Ответить
Ты совсем дурачёк? Гетьмана убили в лифте в Киеве, а в донецком аэропорту убили Щербаня и жену
показать весь комментарий
16.07.2021 22:31 Ответить
Сам ты дурачёк--а дурак промеж ног болтается. Я мог конечно ошибится. Ошибку признать мне не сложно. Но убил был глава Нац-банка. Пусть в лифте. Это не убийство политика. Политиков убивают гораздо чаще. Глава Нац-банка совсем иное. Долго писать почему.
показать весь комментарий
16.07.2021 22:59 Ответить
а вот пенсия может быть ниже прожиточного уровня, абсурд
Минимальная пенсия должна приравниваться к минимальной заработной плате ,человек работал а пенсию получает меньше чем минимальная заплата ,абсурд, кто потом хочет платить налоги и откладывать на пенсию
показать весь комментарий
16.07.2021 19:42 Ответить
раньше было, что пнсия не может быть ниже прожиточного минимума. Люди начали отсуживать, норму убрали. Если интересно, ищи тут в старых редакциях https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text Про державні соціальні стан... | від 05.10.2000 № 2017-III (rada.gov.ua)
показать весь комментарий
16.07.2021 19:45 Ответить
ну так было сейчас чиста Зе влада ,папане поднял пенсию как заслуженному учителю
остальных прокатил за 2 года могли что-то и сделать, а то всё видосики
Никто из молодых не будет платить ничего в этой стране потому они видят как относятся к старикам и к людям которые проработали по 30-50лет
показать весь комментарий
16.07.2021 19:48 Ответить
не куй клоунов выбирать, сепаров и воров.
показать весь комментарий
16.07.2021 19:57 Ответить
люди которые проработали 30-50 лет сами виноваты в своем состоянии, когда выбрали кучму, янука и зеленского. Но это фигня. Они таких же тварей на местах выбирают за 1 кг гречки
показать весь комментарий
16.07.2021 19:59 Ответить
Саме так ,головна проблема України ,це "мудрий нарід" який вже 30 років швендяє по тих самих граблях !!!)))
показать весь комментарий
16.07.2021 20:05 Ответить
Що заробили, те й маєте. Тут заробити гроші важко, а ще й вам нахаляву давай.
показать весь комментарий
16.07.2021 21:16 Ответить
капитан очевидность
показать весь комментарий
16.07.2021 19:43 Ответить
жиди
показать весь комментарий
16.07.2021 19:44 Ответить
де голобородько на лісапеті!!!
показать весь комментарий
16.07.2021 19:47 Ответить
Кло(У)н,замінив на пів дорозі
показать весь комментарий
16.07.2021 20:45 Ответить
Як де?! У броньовануму бусику з кортежем ~40 машин з охороною.
показать весь комментарий
16.07.2021 21:37 Ответить
для трудоспособных украинцев - 2 379 грн; для детей до 6 лет - 2 013 грн; для детей от 6 до 18 лет - 2 510 грн; для граждан, утративших трудоспособность - 1 854 грн.
показать весь комментарий
16.07.2021 19:58 Ответить
Я хуДею
показать весь комментарий
16.07.2021 19:59 Ответить
А пенсия может доказано зелёными ***********
показать весь комментарий
16.07.2021 20:07 Ответить
а от 300 000 до 1 500 000 грн в мес может быть официальная зарплата (без премиальных) у госслужащего??? хилый бюджет выдерживает ???
показать весь комментарий
16.07.2021 20:10 Ответить
это у зеленой плесени такой способ воровать с бюджета
показать весь комментарий
16.07.2021 20:15 Ответить
кароче завтра все идем пешеходить на трассы и вымагать 15000 грн пенсию и 30 000 грн мин зарплату ,как говорил Головородько
показать весь комментарий
16.07.2021 20:14 Ответить
на вас, родные, не угодишь и ***** вам не ***** и черт не чертом......
показать весь комментарий
16.07.2021 20:17 Ответить
эта пачиму жэ. ***** для нас как раз еще то *****. самае шо ни на есть. самае выдающееся
показать весь комментарий
16.07.2021 20:24 Ответить
именно то шо я хотел видеть - значит все понимаем правильно....
показать весь комментарий
16.07.2021 20:27 Ответить
а то
показать весь комментарий
16.07.2021 20:29 Ответить
а где он раньше был, это суд. малчал, в рот гавна набрал?
показать весь комментарий
16.07.2021 20:21 Ответить
Люди
, вы вобще текст читаете? Прожиточный минимум и так ниже чем мин.зар. плата. Это не решение- это профанация. Решение должно быть о том что прожиточный минимум не должен быть ниже мин.зар. платы. А так это все узаконивание существуещих конч.. ых норм
показать весь комментарий
16.07.2021 20:35 Ответить
Вот посмотрю все такие умные! У меня только один вопрос как клоун-наркоман стал президентом?!
показать весь комментарий
16.07.2021 20:54 Ответить
Зарплата українців не цікавить) українці не задоволені лише тарифами на комуналку і цінами на їжу, так принаймні виходить з опитувань...))))
показать весь комментарий
16.07.2021 21:06 Ответить
Воздух посотрясали, бумагу попереводили, умных фраз понавыдумывали, по 100 тысяч гривен, в карман положили, молодцы!
В двух словах: минимальная зарплата 6000 гривен, прожиточный минимум 2379 гривен.
Если зарплата больше 2379 гривен, должностной оклад может быть хоть 1 гривну, но с выдуманными добрым зеленым начальниками надбавками, к примеру за стаж, или за красивую, а может некрасивую жопу. В совокупности с должностным окладом все эти приколы должны быть не ниже 2379 гривен. Для чего это спросите вы, чтобы вам пенсию считать с 1 гривны в месяц через 20 лет.
Р-робота!

С-справедливость!
Желаю судьям должностного оклада на уровне прожиточного минимума, чтобы могли развиваться как сами так и семьями =)
показать весь комментарий
16.07.2021 21:34 Ответить
Всюди в світі чоловік отримує мінімальну заробітну плату з розрахунку "ваги сімї" - вартості мінімального утримання себе, дружини та двох дітей. Жидобільшовики після Жовтневого перевороту проголосили що "хто не працює той не їсть" і перетворили дружин на утриманок, а дітей на "захребетників - іждєвєнцев" і прибрали "вагу сімї" та змусили жінок працювати, бо на мінімалку на одного утримувати двох стало неможливо. Дітей також перестали народжувати. Далі тюрма для тих хто зробив аборт - країні потрібні робочі руки і гарматне мясо... Тупіцькі ідіоти засіли в Конституційному Суді...
показать весь комментарий
17.07.2021 00:07 Ответить
Пора (с поправками) внести это в Закон!
Минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума депутата ВР.
А коммунальные услуги не более 10% от прожиточного минимума.
показать весь комментарий
17.07.2021 09:44 Ответить
Обещали зарплату как в Польше, сволочи. Обманули згвалтували.
показать весь комментарий
17.07.2021 09:56 Ответить
 
 