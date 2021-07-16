Минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума, - Конституционный Суд

Размер минимальной заработной платы и размер минимального должностного оклада (тарифной ставки) не могут быть ниже размера прожиточного минимума.

Об этом говорится в сообщении Конституционного суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Конституционный суд Украины признал конституционными предписания части шестой статьи 6 Закона Украины "Об оплате труда" от 24 марта 1995 года № 108/95-ВР в редакции Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" от 6 декабря 2016 года № 1774 -VIII, части шестой статьи 96 Кодекса законов о труде Украины в редакции Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" от 6 декабря 2016 года № 1774-VIII (о минимальном должностном окладе (тарифной ставке)", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение суд принял 15 июня в деле относительно конституционного представления 47 народных депутатов Украины.

Конституционный Суд пришел к выводу, что "заработная плата не ниже определенной законом (минимальная заработная плата)", "прожиточный минимум" и "минимальный должностной оклад (тарифная ставка)" не являются тождественными явлениями, а полномочия определять или устанавливать их денежный размер имеют различные органы государственной власти - Верховная Рада Украины и Кабинет Министров Украины.

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Суд отмечает, что минимальный должностной оклад (тарифная ставка) не является разновидностью государственных социальных гарантий и функционально применяется при формировании тарифной системы оплаты труда и является основой для дифференциации размеров заработной платы.

"В то же время размер минимальной заработной платы и размер минимального должностного оклада (тарифной ставки) не могут быть ниже размера прожиточного минимума. Указанное отличие сути минимальной заработной платы (минимального размера заработной платы) и минимального должностного оклада (тарифной ставки) дает Конституционному Суду Украины основания для вывода о неодинаковости их функционального назначения", - говорится в сообщении.

КС констатирует, что при определении размера минимальной заработной платы и установлении размера минимального должностного оклада (тарифной ставки) полномочные органы государственной власти должны учитывать, что их размеры должны обеспечивать личные потребности не только каждого, кто работает, но и членов его семьи, если последние не способны или не в состоянии обеспечить своим трудом или иным образом удовлетворение этих потребностей самостоятельно.

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В суде отметили, что таким образом, даже в случае установления Кабинетом Министров минимального должностного оклада (тарифной ставки) в размере, меньшем размера минимальной заработной платы, применение норм действующего законодательства в их совокупности гарантирует соблюдение требований части четвертой статьи 43 Конституции Украины.

"Минимальным размером выплат, которые должен получать каждый в качестве основного источника существования для обеспечения реализации конституционного права на достаточный жизненный уровень, является прожиточный минимум, размер которого с учетом его сути и назначения определяет Верховная Рада в соответствующем законе", - сообщил КС.

Суд подчеркнул, что "с целью исполнения предписаний Конституции и законов Украины Кабинет Министров на основании оспоренных норм Закона в редакции Закона № 1774 и Кодекса в редакции Закона № 1774 обязан устанавливать такой размер минимального должностного оклада (тарифной ставки), чтобы его использование в тарифной системе оплаты труда не только обеспечило достаточный жизненный уровень для того, кто работает, но и поощряло работника к улучшению условий жизни для себя и своей семьи".

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Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию.