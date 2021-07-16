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Мінімальна зарплата не може бути нижчою за прожитковий мінімум, - Конституційний Суд

Мінімальна зарплата не може бути нижчою за прожитковий мінімум, - Конституційний Суд

Розмір мінімальної заробітної плати та розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки) не можуть бути нижче розміру прожиткового мінімуму.

Про це йдеться в повідомленні Конституційного суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Конституційний Суд України визнав конституційними приписи частини шостої статті 6 Закону України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (далі – Закон) у редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII, частини шостої статті 96 Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс) в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII (далі – Закон № 1774) (про мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку)", - сказано в повідомленні.

Відповідне рішення суд ухвалив 15 червня у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України.

Конституційний Суд прийшов до висновку, що "заробітна плата не нижча від визначеної законом (мінімальна заробітна плата)", "прожитковий мінімум" і "мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка)" не є тотожними явищами, а повноваження визначати або встановлювати їх грошовий розмір мають різні органи державної влади - Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України.

Суд зазначає, що мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) не є різновидом державних соціальних гарантій і функціонально застосовується при формуванні тарифної системи оплати праці та є основою для диференціації розмірів заробітної плати.

"Водночас розмір мінімальної заробітної плати та розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки) не можуть бути нижчі розміру прожиткового мінімуму. Зазначена різниця суті мінімальної заробітної плати (мінімального розміру заробітної плати) та мінімального посадового окладу (тарифної ставки) дає Конституційному Суду України підстави для висновку про неоднаковість їх функціонального призначення", - сказано в повідомленні.

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КС констатує, що при визначенні розміру мінімальної заробітної плати та встановлення розміру мінімального посадового окладу (тарифної ставки) повноважні органи державної влади повинні враховувати, що їх розміри мають забезпечувати особисті потреби не тільки кожного, хто працює, а й членів його сім'ї, якщо останні не здатні або не в змозі забезпечити своєю працею чи іншим чином задоволення цих потреб самостійно.

У суді зазначили, що таким чином, навіть у разі встановлення Кабінетом Міністрів мінімального посадового окладу (тарифної ставки) в розмірі, меншому за розмір мінімальної заробітної плати, застосування норм чинного законодавства в їх сукупності гарантує дотримання вимог частини четвертої статті 43 Конституції України.

"Мінімальним розміром виплат, які повинен отримувати кожен як основне джерело існування для забезпечення реалізації конституційного права на достатній життєвий рівень, є прожитковий мінімум, розмір якого з урахуванням його суті і призначення визначає Верховна Рада у відповідному законі", - повідомив КС.

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Суд підкреслив, що "з метою виконання приписів Конституції і законів України Кабінет Міністрів на підставі оскаржених норм Закону в редакції Закону №1774 та Кодексу в редакції Закону №1774 зобов'язаний встановлювати такий розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки), щоб його використання в тарифній системі оплати праці не тільки забезпечило достатній життєвий рівень для того, хто працює, а й заохочувало працівника до поліпшення умов життя для себе і своєї сім'ї".

Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.

Автор: 

КС (1427) прожитковий мінімум (120) юстиція (732) мінімальна зарплата (305) зарплата (2256)


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Топ коментарі
+23
а тарифы могут быть выше минимальной зарплаты ????
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16.07.2021 19:36
+15
а про пенсию почему молчат ?
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16.07.2021 19:39
+11
Саме так ,головна проблема України ,це "мудрий нарід" який вже 30 років швендяє по тих самих граблях !!!)))
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16.07.2021 20:05
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а тарифы могут быть выше минимальной зарплаты ????
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16.07.2021 19:36 Відповісти
Могут, если они не входят в прожиточный минимум.
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16.07.2021 19:38 Відповісти
Популістські рішення цього нелегітимного складу Конституційного суду вже створюють загрозу національній безпеці! Судді мають бути ізольовані в СІЗО
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16.07.2021 21:47 Відповісти
Во главе с Зелей, т.к. именно этот состав КС благословил Зелю на царство и утвердил незаконные досрочные выборы в ВР.
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16.07.2021 22:37 Відповісти
все ще попереду, КС будет вове мстить и мстя его будет страшной - за вагомістю його невдячності за розгін ВР у 2019-му за його забаганкою
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16.07.2021 19:58 Відповісти
а про пенсию почему молчат ?
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16.07.2021 19:39 Відповісти
Читай: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text Про державні соціальні стан... | від 05.10.2000 № 2017-III (rada.gov.ua)
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16.07.2021 19:43 Відповісти
что Мне читать, Я куй без соли доедаю
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16.07.2021 19:53 Відповісти
сочувствую
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16.07.2021 19:56 Відповісти
скинь на карту пару штук , что Мне твое сочувствие
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16.07.2021 20:01 Відповісти
Пиши карту скину!
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16.07.2021 20:19 Відповісти
не ври
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16.07.2021 20:21 Відповісти
Ну конечно. Зачем тебе сбрасывать если ты сам проголосовал за конец эпохи бедности для Коломойского!
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16.07.2021 20:40 Відповісти
Юрий Иванович а вот матерится не хорошо!
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16.07.2021 20:47 Відповісти
Если ты не можешь держать своего слова и превратился из корабля в сумасшедшую бабушку, оставайся дома!
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16.07.2021 20:47 Відповісти
Вот если бы ты так-же ответственно подходил бы к выбору президента давно бы жил лучше! А тепер маешь що маешь!
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16.07.2021 20:56 Відповісти
только не все сразу скидайте ,а то карта лопнет
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16.07.2021 20:25 Відповісти
а йолочка тебе нравится?
Не в обиду.
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16.07.2021 20:36 Відповісти
Я без Комплексов
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16.07.2021 20:47 Відповісти
в пенсии могут
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16.07.2021 21:04 Відповісти
У нас ровно половина всех пенсов получают пенсию ниже прожиточного уровня! А если взять минималку зарплату, то 90% пенсов даже не мечтают о такой пенсии!
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16.07.2021 19:42 Відповісти
це не пенсія називається.
а якась допомога.
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16.07.2021 19:48 Відповісти
ето называется слезы....
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16.07.2021 19:58 Відповісти
пенсия. у меня знакомый, проработал в школе учителем 40 лет. пенсия 2300. так это у него страхового стажа на 5 лет больше положенного и учитель высшей категории.
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16.07.2021 20:02 Відповісти
Уяви скількі він "мудрого наріда" навчив !!)))
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16.07.2021 20:07 Відповісти
73%
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16.07.2021 20:39 Відповісти
Тебя первого, недоумок.
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16.07.2021 22:15 Відповісти
Причина одна здесь---и все знают из числа тех кто во власти за это отвечает. Но мы играем в дурака---только об говорим и много. Это олигархическое устройство государства. Примерно пошло всё с 1996г. Там был один роковой случай, который сразу показал куда идём. И тем не менее об этом тогда некоторые сказали. Это когда прямо на взлётном поле аэродрома в Донецке был растрелян с семьёй глава Нац-банка страны Гетьман. Уже сформировались кланы с уголовным прошлым. Таких прецендентов в мире было очень мало, и как правило в цветных, банановых странах 3 мира. И никто не захотел это тогда прекратить. Задним числом все конечно знатоки. Потом возникнет движение *Украина без Кучмы* но будет поздно. Оранжевая эпоха не справилась с проблемой этой. Строят всегда социальное государство, с очень большой долей гос-сектора в экономике. А мы всё наоборот сделали. Вот и хлебаем сегодня и долго ещё будет так. Это очень коротко и сжато и по простому. И всегда были у нас те, кто это знал и говорил. Но мы слушали прохиндеев и воров во власти.
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16.07.2021 21:09 Відповісти
Ты совсем дурачёк? Гетьмана убили в лифте в Киеве, а в донецком аэропорту убили Щербаня и жену
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16.07.2021 22:31 Відповісти
Сам ты дурачёк--а дурак промеж ног болтается. Я мог конечно ошибится. Ошибку признать мне не сложно. Но убил был глава Нац-банка. Пусть в лифте. Это не убийство политика. Политиков убивают гораздо чаще. Глава Нац-банка совсем иное. Долго писать почему.
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16.07.2021 22:59 Відповісти
а вот пенсия может быть ниже прожиточного уровня, абсурд
Минимальная пенсия должна приравниваться к минимальной заработной плате ,человек работал а пенсию получает меньше чем минимальная заплата ,абсурд, кто потом хочет платить налоги и откладывать на пенсию
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16.07.2021 19:42 Відповісти
раньше было, что пнсия не может быть ниже прожиточного минимума. Люди начали отсуживать, норму убрали. Если интересно, ищи тут в старых редакциях https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text Про державні соціальні стан... | від 05.10.2000 № 2017-III (rada.gov.ua)
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16.07.2021 19:45 Відповісти
ну так было сейчас чиста Зе влада ,папане поднял пенсию как заслуженному учителю
остальных прокатил за 2 года могли что-то и сделать, а то всё видосики
Никто из молодых не будет платить ничего в этой стране потому они видят как относятся к старикам и к людям которые проработали по 30-50лет
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16.07.2021 19:48 Відповісти
не куй клоунов выбирать, сепаров и воров.
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16.07.2021 19:57 Відповісти
люди которые проработали 30-50 лет сами виноваты в своем состоянии, когда выбрали кучму, янука и зеленского. Но это фигня. Они таких же тварей на местах выбирают за 1 кг гречки
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16.07.2021 19:59 Відповісти
Саме так ,головна проблема України ,це "мудрий нарід" який вже 30 років швендяє по тих самих граблях !!!)))
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16.07.2021 20:05 Відповісти
Що заробили, те й маєте. Тут заробити гроші важко, а ще й вам нахаляву давай.
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16.07.2021 21:16 Відповісти
капитан очевидность
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16.07.2021 19:43 Відповісти
жиди
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16.07.2021 19:44 Відповісти
де голобородько на лісапеті!!!
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16.07.2021 19:47 Відповісти
Кло(У)н,замінив на пів дорозі
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16.07.2021 20:45 Відповісти
Як де?! У броньовануму бусику з кортежем ~40 машин з охороною.
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16.07.2021 21:37 Відповісти
для трудоспособных украинцев - 2 379 грн; для детей до 6 лет - 2 013 грн; для детей от 6 до 18 лет - 2 510 грн; для граждан, утративших трудоспособность - 1 854 грн.
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16.07.2021 19:58 Відповісти
Я хуДею
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16.07.2021 19:59 Відповісти
А пенсия может доказано зелёными ***********
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16.07.2021 20:07 Відповісти
а от 300 000 до 1 500 000 грн в мес может быть официальная зарплата (без премиальных) у госслужащего??? хилый бюджет выдерживает ???
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16.07.2021 20:10 Відповісти
это у зеленой плесени такой способ воровать с бюджета
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16.07.2021 20:15 Відповісти
кароче завтра все идем пешеходить на трассы и вымагать 15000 грн пенсию и 30 000 грн мин зарплату ,как говорил Головородько
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16.07.2021 20:14 Відповісти
на вас, родные, не угодишь и ***** вам не ***** и черт не чертом......
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16.07.2021 20:17 Відповісти
эта пачиму жэ. ***** для нас как раз еще то *****. самае шо ни на есть. самае выдающееся
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16.07.2021 20:24 Відповісти
именно то шо я хотел видеть - значит все понимаем правильно....
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16.07.2021 20:27 Відповісти
а то
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16.07.2021 20:29 Відповісти
а где он раньше был, это суд. малчал, в рот гавна набрал?
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16.07.2021 20:21 Відповісти
Люди
, вы вобще текст читаете? Прожиточный минимум и так ниже чем мин.зар. плата. Это не решение- это профанация. Решение должно быть о том что прожиточный минимум не должен быть ниже мин.зар. платы. А так это все узаконивание существуещих конч.. ых норм
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16.07.2021 20:35 Відповісти
Вот посмотрю все такие умные! У меня только один вопрос как клоун-наркоман стал президентом?!
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16.07.2021 20:54 Відповісти
Зарплата українців не цікавить) українці не задоволені лише тарифами на комуналку і цінами на їжу, так принаймні виходить з опитувань...))))
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16.07.2021 21:06 Відповісти
Воздух посотрясали, бумагу попереводили, умных фраз понавыдумывали, по 100 тысяч гривен, в карман положили, молодцы!
В двух словах: минимальная зарплата 6000 гривен, прожиточный минимум 2379 гривен.
Если зарплата больше 2379 гривен, должностной оклад может быть хоть 1 гривну, но с выдуманными добрым зеленым начальниками надбавками, к примеру за стаж, или за красивую, а может некрасивую жопу. В совокупности с должностным окладом все эти приколы должны быть не ниже 2379 гривен. Для чего это спросите вы, чтобы вам пенсию считать с 1 гривны в месяц через 20 лет.
Р-робота!

С-справедливость!
Желаю судьям должностного оклада на уровне прожиточного минимума, чтобы могли развиваться как сами так и семьями =)
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16.07.2021 21:34 Відповісти
Всюди в світі чоловік отримує мінімальну заробітну плату з розрахунку "ваги сімї" - вартості мінімального утримання себе, дружини та двох дітей. Жидобільшовики після Жовтневого перевороту проголосили що "хто не працює той не їсть" і перетворили дружин на утриманок, а дітей на "захребетників - іждєвєнцев" і прибрали "вагу сімї" та змусили жінок працювати, бо на мінімалку на одного утримувати двох стало неможливо. Дітей також перестали народжувати. Далі тюрма для тих хто зробив аборт - країні потрібні робочі руки і гарматне мясо... Тупіцькі ідіоти засіли в Конституційному Суді...
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17.07.2021 00:07 Відповісти
Пора (с поправками) внести это в Закон!
Минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума депутата ВР.
А коммунальные услуги не более 10% от прожиточного минимума.
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17.07.2021 09:44 Відповісти
Обещали зарплату как в Польше, сволочи. Обманули згвалтували.
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17.07.2021 09:56 Відповісти
 
 