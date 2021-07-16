Мінімальна зарплата не може бути нижчою за прожитковий мінімум, - Конституційний Суд

Розмір мінімальної заробітної плати та розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки) не можуть бути нижче розміру прожиткового мінімуму.

Про це йдеться в повідомленні Конституційного суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Конституційний Суд України визнав конституційними приписи частини шостої статті 6 Закону України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (далі – Закон) у редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII, частини шостої статті 96 Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс) в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII (далі – Закон № 1774) (про мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку)", - сказано в повідомленні.

Відповідне рішення суд ухвалив 15 червня у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України.

Конституційний Суд прийшов до висновку, що "заробітна плата не нижча від визначеної законом (мінімальна заробітна плата)", "прожитковий мінімум" і "мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка)" не є тотожними явищами, а повноваження визначати або встановлювати їх грошовий розмір мають різні органи державної влади - Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України.

Суд зазначає, що мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) не є різновидом державних соціальних гарантій і функціонально застосовується при формуванні тарифної системи оплати праці та є основою для диференціації розмірів заробітної плати.

"Водночас розмір мінімальної заробітної плати та розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки) не можуть бути нижчі розміру прожиткового мінімуму. Зазначена різниця суті мінімальної заробітної плати (мінімального розміру заробітної плати) та мінімального посадового окладу (тарифної ставки) дає Конституційному Суду України підстави для висновку про неоднаковість їх функціонального призначення", - сказано в повідомленні.

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КС констатує, що при визначенні розміру мінімальної заробітної плати та встановлення розміру мінімального посадового окладу (тарифної ставки) повноважні органи державної влади повинні враховувати, що їх розміри мають забезпечувати особисті потреби не тільки кожного, хто працює, а й членів його сім'ї, якщо останні не здатні або не в змозі забезпечити своєю працею чи іншим чином задоволення цих потреб самостійно.

У суді зазначили, що таким чином, навіть у разі встановлення Кабінетом Міністрів мінімального посадового окладу (тарифної ставки) в розмірі, меншому за розмір мінімальної заробітної плати, застосування норм чинного законодавства в їх сукупності гарантує дотримання вимог частини четвертої статті 43 Конституції України.

"Мінімальним розміром виплат, які повинен отримувати кожен як основне джерело існування для забезпечення реалізації конституційного права на достатній життєвий рівень, є прожитковий мінімум, розмір якого з урахуванням його суті і призначення визначає Верховна Рада у відповідному законі", - повідомив КС.

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Суд підкреслив, що "з метою виконання приписів Конституції і законів України Кабінет Міністрів на підставі оскаржених норм Закону в редакції Закону №1774 та Кодексу в редакції Закону №1774 зобов'язаний встановлювати такий розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки), щоб його використання в тарифній системі оплати праці не тільки забезпечило достатній життєвий рівень для того, хто працює, а й заохочувало працівника до поліпшення умов життя для себе і своєї сім'ї".

Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.