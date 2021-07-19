Вимоги обов'язкової шкільної форми є незаконними, - освітній омбудсмен Горбачов
Вимоги обов'язкової шкільної форми є незаконними, - освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявляє, що будь-яка вимога щодо обов'язкової шкільної форми є незаконною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Згідно із законом про освіту будь-які рішення органів батьківського самоврядування не є обов'язковими. Це означає, що батьки можуть їх дотримуватися, якщо вони з ними згодні. Будь-яка вимога щодо обов'язкової шкільної форми є незаконною. Я просив би керівників закладів освіти зупинити самоуправство і не вимагати від дітей вдягати те, що їм не подобається. Це абсолютно незаконна вимога", - підкреслив він.
Крім того, за словами Горбачова, шкільний одяг має бути зручним, по сезону і відповідати можливостям сім'ї.
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Блін! Якщо в школі заведені правила, які не порушують ніяких моральних норм і не виходять за межі здорового глузду але не подобаються комусь з батьків, то будь ласка, йдемо до іншої. Які ж проблеми!
Мова не про непосильні витрати, а про дотримання звичайних загальнолюдських правил і норм! Так, як то заведено в цивілізованому світі, а не серед дикунів. Маємо сьогодні покоління батьків-дикунів, які вирощують собі подібні створіння. Якщо то все не спинити, то що ж нас чекає? Ніколи не задумувався?
я даже больше скажу,в Японии не привозят детей в школу на машинах,и чуть ли не к парте. и при этом Япония передовая страна.
именно "при этом",а не в следствии,и уж никак не "в том числе"!