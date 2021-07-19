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Вимоги обов'язкової шкільної форми є незаконними, - освітній омбудсмен Горбачов

Вимоги обов'язкової шкільної форми є незаконними, - освітній омбудсмен Горбачов

Вимоги обов'язкової шкільної форми є незаконними, - освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявляє, що будь-яка вимога щодо обов'язкової шкільної форми є незаконною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Згідно із законом про освіту будь-які рішення органів батьківського самоврядування не є обов'язковими. Це означає, що батьки можуть їх дотримуватися, якщо вони з ними згодні. Будь-яка вимога щодо обов'язкової шкільної форми є незаконною. Я просив би керівників закладів освіти зупинити самоуправство і не вимагати від дітей вдягати те, що їм не подобається. Це абсолютно незаконна вимога", - підкреслив він.

Крім того, за словами Горбачова, шкільний одяг має бути зручним, по сезону і відповідати можливостям сім'ї.

Читайте: Вимога обов'язкової вакцинації учнів не порушує права на освіту, - освітній омбудсмен Горбачов

Автор: 

одяг (207) школа (2224) Горбачов Сергій (29)


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Топ коментарі
+3
І в школу ходити, і уроки вчити, і правил поведінки дотримуватись... А чого, дітя ж має право...
Блін! Якщо в школі заведені правила, які не порушують ніяких моральних норм і не виходять за межі здорового глузду але не подобаються комусь з батьків, то будь ласка, йдемо до іншої. Які ж проблеми!
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19.07.2021 12:00 Відповісти
+3
а в Японии школьники ходят в форме с 1-го и до последнего класса,и как то никто не париться по этому поводу.
я даже больше скажу,в Японии не привозят детей в школу на машинах,и чуть ли не к парте. и при этом Япония передовая страна.
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19.07.2021 12:11 Відповісти
+3
Это не со школы. А со специального учебного заведения, как правило - элитного. В обычных школах формы одежды нету. Не нужно туфту постить...
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19.07.2021 12:16 Відповісти
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Требования обязательной школьной формы являются незаконными, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 5678
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19.07.2021 11:53 Відповісти
Требования обязательной школьной формы являются незаконными, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 3862
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19.07.2021 11:59 Відповісти
Это не со школы. А со специального учебного заведения, как правило - элитного. В обычных школах формы одежды нету. Не нужно туфту постить...
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19.07.2021 12:16 Відповісти
а я про шо - бедные дети наши - их в форме ходить застилают ходить, дисциплине и учить кучу языков (3 как минимум) и многому другому ))
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19.07.2021 12:53 Відповісти
Это в престижных частных школах. Там и форма, и уровень требований к дисциплине совсем другой. Там дети элиты учатся. А в обычных школах всем на твоего ребёнка и его будущее пох - хочешь учись, хочешь не учись (лучше, конечно, не учись).
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19.07.2021 12:29 Відповісти
так так было и будет всегда - правда потом ,те кто не хотел учиться ,выбирают - как минимум клоунов
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19.07.2021 12:50 Відповісти
І в школу ходити, і уроки вчити, і правил поведінки дотримуватись... А чого, дітя ж має право...
Блін! Якщо в школі заведені правила, які не порушують ніяких моральних норм і не виходять за межі здорового глузду але не подобаються комусь з батьків, то будь ласка, йдемо до іншої. Які ж проблеми!
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19.07.2021 12:00 Відповісти
Як раз, тут й починаються збочення здорового глузду! Що означаэ "йдемо до iншоi??? бать теж спроможнi послати! Збирати, добровiльно-примусово, "на куртини", це значить й морально, й естетично, й законно?
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19.07.2021 12:09 Відповісти
Правильно, нехай учень на уроки ходить в убранстві папуаса, нехай висреться вчителю на стіл. А чого ж, має право!
Мова не про непосильні витрати, а про дотримання звичайних загальнолюдських правил і норм! Так, як то заведено в цивілізованому світі, а не серед дикунів. Маємо сьогодні покоління батьків-дикунів, які вирощують собі подібні створіння. Якщо то все не спинити, то що ж нас чекає? Ніколи не задумувався?
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19.07.2021 12:16 Відповісти
Вот вы пишете: "заведены правила". Кем заведены? Законом? Что является обязательным к выполнению требованием? Закон, а "дикуны" как раз на закон кладут, так что дикость как раз в глупых самодурных правилах. Был небольшой конфликт год назад. Захотели приблизительно одинаковую одежду заставить всех носить, ну как заставить, комитет посидел, поговорил и решил. Сын был против, и я был против, и еще 4 семьи. Мы записали угрозы и нападки классного руководителя, пошли к директору, сказали, что коллективно будем подавать иск в суд, хотя ничего бы мы не подавали, и всё, на этом всё закончилось, тише воды, ниже травы.
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19.07.2021 14:48 Відповісти
Уявляю, що в тебе виросте. Таке ж падло, як і татусь.
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19.07.2021 23:24 Відповісти
А омбудсмен не скажет: как детям прививать дисциплину?!
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19.07.2021 12:03 Відповісти
Повышай квалификацию и вопрос отпадет сам-собой!
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19.07.2021 12:11 Відповісти
Батьків? Так тих батьків такі ж батьки виховували, з відповідною "кваліфікацією". І, головне, що далі, то все ближче до дикунів чомусь.
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19.07.2021 12:18 Відповісти
Чего вы выражаетесь? Что за нападки? Все вокруг кондомы, только вы - воздушный шарик
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19.07.2021 14:50 Відповісти
Не всі, а лише 73%
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19.07.2021 17:07 Відповісти
а в Японии школьники ходят в форме с 1-го и до последнего класса,и как то никто не париться по этому поводу.
я даже больше скажу,в Японии не привозят детей в школу на машинах,и чуть ли не к парте. и при этом Япония передовая страна.
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19.07.2021 12:11 Відповісти
ну ты меня ещё поучи фразеологии...
именно "при этом",а не в следствии,и уж никак не "в том числе"!
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19.07.2021 12:35 Відповісти
 
 