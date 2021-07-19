Вимоги обов'язкової шкільної форми є незаконними, - освітній омбудсмен Горбачов

Вимоги обов'язкової шкільної форми є незаконними, - освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявляє, що будь-яка вимога щодо обов'язкової шкільної форми є незаконною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Згідно із законом про освіту будь-які рішення органів батьківського самоврядування не є обов'язковими. Це означає, що батьки можуть їх дотримуватися, якщо вони з ними згодні. Будь-яка вимога щодо обов'язкової шкільної форми є незаконною. Я просив би керівників закладів освіти зупинити самоуправство і не вимагати від дітей вдягати те, що їм не подобається. Це абсолютно незаконна вимога", - підкреслив він.

Крім того, за словами Горбачова, шкільний одяг має бути зручним, по сезону і відповідати можливостям сім'ї.

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