Требования обязательной школьной формы являются незаконными, - образовательный омбудсмен Горбачев
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявляет, что какое-либо требование относительно обязательной школьной формы являются незаконными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По закону об образовании какие-либо решения органов родительского самоуправления не являются обязательными. Это означает, что родители могут им следовать, если они с ними согласны. Какое-либо требование относительно обязательной школьной формы являются незаконными. Я просил бы руководителей учреждений образования остановить самоуправство и не требовать от детей надевать то, что им не нравится. Это абсолютно незаконное требование", - подчеркнул он.
Кроме того, по словам Горбачева, школьная одежда должна быть удобной, по сезону и отвечать возможностям семьи.
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Блін! Якщо в школі заведені правила, які не порушують ніяких моральних норм і не виходять за межі здорового глузду але не подобаються комусь з батьків, то будь ласка, йдемо до іншої. Які ж проблеми!
Мова не про непосильні витрати, а про дотримання звичайних загальнолюдських правил і норм! Так, як то заведено в цивілізованому світі, а не серед дикунів. Маємо сьогодні покоління батьків-дикунів, які вирощують собі подібні створіння. Якщо то все не спинити, то що ж нас чекає? Ніколи не задумувався?
я даже больше скажу,в Японии не привозят детей в школу на машинах,и чуть ли не к парте. и при этом Япония передовая страна.
именно "при этом",а не в следствии,и уж никак не "в том числе"!