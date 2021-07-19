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Требования обязательной школьной формы являются незаконными, - образовательный омбудсмен Горбачев

Требования обязательной школьной формы являются незаконными, - образовательный омбудсмен Горбачев

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявляет, что какое-либо требование относительно обязательной школьной формы являются незаконными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По закону об образовании какие-либо решения органов родительского самоуправления не являются обязательными. Это означает, что родители могут им следовать, если они с ними согласны. Какое-либо требование относительно обязательной школьной формы являются незаконными. Я просил бы руководителей учреждений образования остановить самоуправство и не требовать от детей надевать то, что им не нравится. Это абсолютно незаконное требование", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Горбачева, школьная одежда должна быть удобной, по сезону и отвечать возможностям семьи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Требование обязательной вакцинации учеников не нарушает право на образование, - образовательный омбудсмен Горбачев

Автор: 

одежда (165) школа (3020) Горбачев Сергей (34)


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Топ комментарии
+3
І в школу ходити, і уроки вчити, і правил поведінки дотримуватись... А чого, дітя ж має право...
Блін! Якщо в школі заведені правила, які не порушують ніяких моральних норм і не виходять за межі здорового глузду але не подобаються комусь з батьків, то будь ласка, йдемо до іншої. Які ж проблеми!
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19.07.2021 12:00
+3
а в Японии школьники ходят в форме с 1-го и до последнего класса,и как то никто не париться по этому поводу.
я даже больше скажу,в Японии не привозят детей в школу на машинах,и чуть ли не к парте. и при этом Япония передовая страна.
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19.07.2021 12:11
+3
Это не со школы. А со специального учебного заведения, как правило - элитного. В обычных школах формы одежды нету. Не нужно туфту постить...
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19.07.2021 12:16
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Требования обязательной школьной формы являются незаконными, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 5678
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19.07.2021 11:53 Ответить
Требования обязательной школьной формы являются незаконными, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 3862
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19.07.2021 11:59 Ответить
Это не со школы. А со специального учебного заведения, как правило - элитного. В обычных школах формы одежды нету. Не нужно туфту постить...
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19.07.2021 12:16 Ответить
а я про шо - бедные дети наши - их в форме ходить застилают ходить, дисциплине и учить кучу языков (3 как минимум) и многому другому ))
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19.07.2021 12:53 Ответить
Это в престижных частных школах. Там и форма, и уровень требований к дисциплине совсем другой. Там дети элиты учатся. А в обычных школах всем на твоего ребёнка и его будущее пох - хочешь учись, хочешь не учись (лучше, конечно, не учись).
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19.07.2021 12:29 Ответить
так так было и будет всегда - правда потом ,те кто не хотел учиться ,выбирают - как минимум клоунов
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19.07.2021 12:50 Ответить
І в школу ходити, і уроки вчити, і правил поведінки дотримуватись... А чого, дітя ж має право...
Блін! Якщо в школі заведені правила, які не порушують ніяких моральних норм і не виходять за межі здорового глузду але не подобаються комусь з батьків, то будь ласка, йдемо до іншої. Які ж проблеми!
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19.07.2021 12:00 Ответить
Як раз, тут й починаються збочення здорового глузду! Що означаэ "йдемо до iншоi??? бать теж спроможнi послати! Збирати, добровiльно-примусово, "на куртини", це значить й морально, й естетично, й законно?
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19.07.2021 12:09 Ответить
Правильно, нехай учень на уроки ходить в убранстві папуаса, нехай висреться вчителю на стіл. А чого ж, має право!
Мова не про непосильні витрати, а про дотримання звичайних загальнолюдських правил і норм! Так, як то заведено в цивілізованому світі, а не серед дикунів. Маємо сьогодні покоління батьків-дикунів, які вирощують собі подібні створіння. Якщо то все не спинити, то що ж нас чекає? Ніколи не задумувався?
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19.07.2021 12:16 Ответить
Вот вы пишете: "заведены правила". Кем заведены? Законом? Что является обязательным к выполнению требованием? Закон, а "дикуны" как раз на закон кладут, так что дикость как раз в глупых самодурных правилах. Был небольшой конфликт год назад. Захотели приблизительно одинаковую одежду заставить всех носить, ну как заставить, комитет посидел, поговорил и решил. Сын был против, и я был против, и еще 4 семьи. Мы записали угрозы и нападки классного руководителя, пошли к директору, сказали, что коллективно будем подавать иск в суд, хотя ничего бы мы не подавали, и всё, на этом всё закончилось, тише воды, ниже травы.
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19.07.2021 14:48 Ответить
Уявляю, що в тебе виросте. Таке ж падло, як і татусь.
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19.07.2021 23:24 Ответить
А омбудсмен не скажет: как детям прививать дисциплину?!
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19.07.2021 12:03 Ответить
Повышай квалификацию и вопрос отпадет сам-собой!
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19.07.2021 12:11 Ответить
Батьків? Так тих батьків такі ж батьки виховували, з відповідною "кваліфікацією". І, головне, що далі, то все ближче до дикунів чомусь.
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19.07.2021 12:18 Ответить
Чего вы выражаетесь? Что за нападки? Все вокруг кондомы, только вы - воздушный шарик
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19.07.2021 14:50 Ответить
Не всі, а лише 73%
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19.07.2021 17:07 Ответить
а в Японии школьники ходят в форме с 1-го и до последнего класса,и как то никто не париться по этому поводу.
я даже больше скажу,в Японии не привозят детей в школу на машинах,и чуть ли не к парте. и при этом Япония передовая страна.
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19.07.2021 12:11 Ответить
ну ты меня ещё поучи фразеологии...
именно "при этом",а не в следствии,и уж никак не "в том числе"!
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19.07.2021 12:35 Ответить
 
 