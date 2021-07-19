Требования обязательной школьной формы являются незаконными, - образовательный омбудсмен Горбачев

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявляет, что какое-либо требование относительно обязательной школьной формы являются незаконными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По закону об образовании какие-либо решения органов родительского самоуправления не являются обязательными. Это означает, что родители могут им следовать, если они с ними согласны. Какое-либо требование относительно обязательной школьной формы являются незаконными. Я просил бы руководителей учреждений образования остановить самоуправство и не требовать от детей надевать то, что им не нравится. Это абсолютно незаконное требование", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Горбачева, школьная одежда должна быть удобной, по сезону и отвечать возможностям семьи.

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