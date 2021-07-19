Контракти на проведення вакцинації проти COVID-19 підписали 945 медзакладів, - НСЗУ

Контракти на проведення вакцинації проти COVID-19 підписали 945 медзакладів, загальна сума контактів становить 1,3 млрд грн.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України (НСЗУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Станом на 17 липня НСЗУ виплатила 37,44 млн грн 996 медзакладам за проведену вакцинацію.

За даними електронної системи охорони здоров'я, станом на 17 липня понад 2,350 млн пацієнтів отримали вакцину проти COVID-19. Зокрема, вакцину AstraZeneca отримали майже 1,3 млн осіб, вакцину CoronaVac - 1,063 млн осіб, вакцину Pfizer - 1,214 млн осіб.

Серед вакцинованих більш як 689 тис. осіб старше 66 років і 701 тис. осіб віком 56-65 років.

Серед вакцинованих 181 435 педагогів, 164 900 медиків, 68 324 працівники соціальної сфери.

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НСЗУ нагадує, що вакцинацію проводять мобільні команди, кожна з яких складається щонайменше з одного лікаря і двох медсестер або медбратів.

У перший місяць роботи команди НСЗУ виплачує 8 тис. грн на одну мобільну команду для забезпечення готовності до проведення вакцинації, зокрема для закупівлі необхідних витратних матеріалів та засобів індивідуального захисту.

Далі оплату постачальники послуг отримують за результатами роботи за фактичну кількість провакцинованих осіб: 25 грн за першу дозу вакцини, що вводиться, і 60 грн за другу.

НСЗУ підкреслює, що кошти медзакладам виплачуються тільки на підставі інформації про вакцинацію, яка міститься в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ).