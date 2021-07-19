Контракты на проведение вакцинации от COVID-19 подписали 945 медучреждений, - НСЗУ

Контракты на проведение вакцинации от COVID-19 подписали 945 медучреждений, общая сумма контактов составила 1,3 млрд грн.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По состоянию на 17 июля НСЗУ выплатила 37,44 млн грн грн 996 медучреждениям за проведенную вакцинацию.

По данным электронной системы здравоохранения по состоянию на 17 июля более 2,350 млн пациентов получили вакцину от COVID-19. В частности, вакцину AstraZeneca получили почти 1,3 млн человек, вакцину CoronaVac – 1,063 млн человек, вакцину Pfizer – 1,214 млн человек.

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Среди вакцинированных более 689 тыс. человек старше 66 лет и 701 тыс. человек в возрасте 56-65 лет.

Среди вакцинированных 181435 педагогов, 164900 медиков, 68324 работников социальной сферы.

НСЗУ напоминает, что вакцинацию проводят мобильные команды, каждая из которых состоит, как минимум, из одного врача и двух медсестер или медбратьев.

В первый месяц работы команды НСЗУ выплачивает 8 тыс. грн на одну мобильную команду для обеспечения готовности к проведению вакцинации, в частности для закупки необходимых расходных материалов и средств индивидуальной защиты.

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Далее оплату поставщикам услуг получают по результатам работы за фактическое количество провакцинированных человек: 25 грн за первую дозу вводимой вакцины и 60 грн за вторую.

НСЗУ подчеркивает, что средства медучреждениям выплачиваются только на основании информации о вакцинации, которая содержится в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ).