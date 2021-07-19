Стіна будинку обвалилася в центрі Львова, загинула людина, - ДСНС. ФОТО

Людина загинула в результаті обвалення стіни нежитлової будівлі в центрі Львова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"19 липня о 16:39 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у Львові на Руська, 8 сталося руйнування стіни нежитлового будинку", - йдеться в повідомленні.

Під завалами рятувальниками було виявлено тіло чоловіка, особа якого встановлюється.

Дивіться також: Літня жінка загинула в результаті обвалення перекриття в житловому будинку в Одесі, - ДСНС. ФОТОрепортаж