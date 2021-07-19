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Стена здания обрушилась в центре Львова, погиб человек, - ГСЧС. ФОТО

Человек погиб в результате обрушения стены нежилого здания в центре Львова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Стена здания обрушилась в центре Львова, погиб человек, - ГСЧС 01

"19 июля в 16:39 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Львове на Русская, 8 произошло разрушение стены нежилого дома", - говорится в сообщении.

Стена здания обрушилась в центре Львова, погиб человек, - ГСЧС 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пожилая женщина погибла в результате обрушения перекрытия в жилом доме в Одессе, – ГСЧС. ФОТОрепортаж

Под завалами спасателями было обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается.

Автор: 

Львов (4599) обрушение (179) смерть (9250) ГСЧС (5008)


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Топ комментарии
+16
нэма у нас "русскаййа"...
руська...
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19.07.2021 19:12 Ответить
+4
Ага! Учора один "суперукраїнець" звинуватив мене у "кацапській пропаганді" і назвав мене "безглуздим", Написав я йому, що синонім "безглуздий" може застосовуваться для охарактеризування висловлювання, тексту, чи дії, але не особи Так він "на гімно зійшов"
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19.07.2021 19:50 Ответить
+4
А мені пощастило бачити як знімали стріху і перекривали черепицею. Правда, до дуже давно було, cмутно то пам`ятаю. До речі, люди довго то боялись робити, бо за дах під бляхою всю сім`ю і до Сибіру вивезти могли.
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19.07.2021 19:51 Ответить
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нэма у нас "русскаййа"...
руська...
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19.07.2021 19:12 Ответить
можливо..
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19.07.2021 19:35 Ответить
Я оце вже який день матюкаюсь від "хахляцкой мови", слухаючи телевізор! Бо її "українською" назвать важко! "Крыша" - це, виявляється, не "дах" чи "покрівля", а "стріха"! ну і далі - в тому ж ракурсі!
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19.07.2021 19:37 Ответить
Дах то є дах, а стріха то ТИП покриття даху зі снопів.
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19.07.2021 19:41 Ответить
Та я знаю! В дитинстві ще бачив як саме снопами хату перекривали (міняли стару солому)
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19.07.2021 19:45 Ответить
А мені пощастило бачити як знімали стріху і перекривали черепицею. Правда, до дуже давно було, cмутно то пам`ятаю. До речі, люди довго то боялись робити, бо за дах під бляхою всю сім`ю і до Сибіру вивезти могли.
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19.07.2021 19:51 Ответить
НЕ знаю У нас заліза оцинкованого мало було в магазинах, так люди купляли ночви оцинковані, розрізали їх на пластини, склепували в полотнища і так крили дахи А соломою, "по-старому", крили клуні, хліви - між іншим вони були набагато тепліші!
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19.07.2021 20:04 Ответить
Так оцинковка когда пошла...где-то в 70-х...
А так сначала готовили профиль, затем грунтовали, красили на земле, потом подавали листы наверх и там уже соединяли при помощи приспособ и киянки
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19.07.2021 20:16 Ответить
А ти хотів, щоб я тобі сказав , що бачив як будували піраміди і Стоунхендж?
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19.07.2021 20:29 Ответить
Ну черепица это по сути тот же стоухендж с пирамидами...К сожалению в Одессе черепичных крыш почти не найти
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19.07.2021 20:36 Ответить
Солома старша черепиці! Між іншим, якось вичитав, що останні років 30 на озерах заходу Одещини (Ялпуг та інші) очерет масово косять взимку і в Австрію відправляють Там, виявляється , самий "писк моди" - заміські будинки крить очеретом! Просочують його вогнетривким і антимікробним розчином, висушують, в"яжуть снопи і криють дахи Покрівля повинна стоять не менше 30-50 років
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19.07.2021 20:45 Ответить
А почему в австрию...У нас тоже навалом таких...Бревенчатый дом покрытый камышом...благо камыша у нас навалом...
единственно что это открытая проводка...на фарфоровых изоляторах
Стіна будинку обвалилася в центрі Львова, загинула людина, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3274
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19.07.2021 20:56 Ответить
А горобцiв на вечерю для кицi, як сонце вже зайшло, ви часом не драли попiд стрiхою, а то если чьо, зеленым на вас накапаю...
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20.07.2021 03:05 Ответить
У нас котам і мишей вистачало!
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20.07.2021 03:43 Ответить
Отмазались: зеленым остается горобцям дулi крутити.
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20.07.2021 04:24 Ответить
Ну якщо тобі так хочеться, то привід я тобі можу дать - я у серпні тихцем полюю на дроздів На відміну від країн Південної Європи вони у нас не включені у перелік мисливських видів Не тому що їх мало - у нас їх повно! Тільки от наші мисливці на них, як на дичину, не дивляться - "горобці"! А м"ясо яке у них смачне!!! Про "дичину тапака" чув? Тільки не ту, що подають у ресторанах! Не печена курятина! А справжні печені перепілки по-грузинські Так от - дрозди такі самі! А щодо справжніх "зелених" (екологів) то я тобі скажу - вони у нас в основному працюють як в анекдоті "Дядя! Купи петуха! А то закричу!" Приїжджають на підприємство і займаються рекетом! А про їх "захист природи" - на тобі:
Стіна будинку обвалилася в центрі Львова, загинула людина, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5164 https://censor.net/ru/user/420666

У нас народ у екології "дебільнуватий" зібрався! Рапана - завезений з Далекого Сходу вид Хижак Природних ворогів у Чорному морі не має На батьківщині - між Охотським і Японським морями їх їдять морські зірки, однак у Чорному морі, де солоність води нижча, вони не живуть Саме на "совісті" рапан знищення природних колоній двостулкових молюсків - у тому числі і мідій, устриць та гребінців, які служили природним біофільтром , очищаючи прибережні води від органіки (Саме тому у нас так зараз "цвіте" море влітку) А наші ідіоти обмежують вилов рапани!
https://censor.net/ru/comments/locate/3236591/01921495-9db6-7399-bbcb-40b2ebc8d938

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20.07.2021 04:43 Ответить
...по-перше, мав наувазi iнших зьельоньiх. По-друге: хача й не маю рушницi, та cкорше прийму сторону мисливцiв... Хiба що, як казали бабуся, що в голодомор й ховрахи йшли на плаху , та при схожих обставинах, та як заре всих ховрахiв загербiцидили, може буду мати iнший погляд, шо до дроздiв... По-трете: але ж бо, ви - садюга, визиваете в мене потiк слини рiкою...
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20.07.2021 05:15 Ответить
А ховрах - теж непогана штука! Та сама білка - тільки не в дуплі живе, а в норі! Ми колись у Заволжі їх ловили (водою з нір виливали) патрали і у "рачні" закладали - раків ловили Так раче м"ясо надоїло (і випили доволі) - вирішили урізноманітнить раціон(байбаки там взагалі йшли у мисливців за делікатес! Особливо жир - ним лікували виразки шлунка Майонезна баночка жиру байбачого коштувала 50 рублів - половина місячної зарплати звичайного працівника)
От ми шкуру з ховраха знімали, патрали і запікали на кілочках дерев"яних на багатті Цілком нормальне ніжне м"ясо - особливо "під чарку"!
А у нас ховрахи дійсно зараз у Червоній книзі! Зокрема "малий плямистий"! Я його в Україні бачив усього кілька разів у житті!
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20.07.2021 05:40 Ответить
На заході, і у Львові зокрема, ще вживається слово СТРИХ в розумінні горище.
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19.07.2021 22:37 Ответить
Ці хохло-балбеси не мають поняття що таке синоніми, оскільки мають одну звивину.
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19.07.2021 19:41 Ответить
Ага! Учора один "суперукраїнець" звинуватив мене у "кацапській пропаганді" і назвав мене "безглуздим", Написав я йому, що синонім "безглуздий" може застосовуваться для охарактеризування висловлювання, тексту, чи дії, але не особи Так він "на гімно зійшов"
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19.07.2021 19:50 Ответить
Може то була вiдома панi-фiлолог зi Львова, а ви - так прямолiнiйно, як з трьохлiнiйки...
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20.07.2021 05:21 Ответить
Ти про "навіжену Фаріон"? Так він же і рвався мені "очі повидирать" за неї і "сволотівців", коли я їх усіх розкритикував за те, що вони "за деревами лісу не бачать" і займаються "самолюбуванням", упиваючись своєю "українськістю"
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20.07.2021 05:43 Ответить
Интересно, на кого этот заробитчанин на выборах и по совместительству вечный мерин, пардон, мэр, Львова, Андруша "Последний шанс" переложит с себя ответственность в этот раз? Шо, опять на Петруччо?
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19.07.2021 19:15 Ответить
Далеко не фанат Садового, але цікаво, то він сам типи роботами керував?
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19.07.2021 19:42 Ответить
Ну, исходя из его мышления на львовской свалке у него руководил Порошенко. Так, что .......
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19.07.2021 20:06 Ответить
Воно то так, але тоді і Петро не найкраще поступав. Через їх суперечки все місто страждало.
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19.07.2021 20:11 Ответить
Т.е., Президент Порошенко таки подрабатывал директором на львовской свалке?!
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19.07.2021 20:13 Ответить
Ще раз, зовсім не фанат Садового, але якщо бути справедливим, то було зовсім навпаки. Інше питання в причинах тих терок, але через них в заручниках був Львів. Так що...
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19.07.2021 20:17 Ответить
А вы у Андруши спросите, о причинах. Может он вам за Михуила Сракубыемузашили расскажет, как один из вариантов тёрок. Да и не в компетенции ПРЕЗИДЕНТА мусоросжигательные заводы по городам ставить. К слову, а помните, когда Андруша отказался заводик строить? Ещё до президентства Петра.
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19.07.2021 20:35 Ответить
Да, к слову, а сейчас, ну когда "барИги" нет, Львов расцвёл? ЗаЗЕленел?
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19.07.2021 20:14 Ответить
Львів, як раз, не заЗЕленів, на щастя. Львів`яни виявились мудрішими за наших можновладців. Але на Петра гіркий осад в них залишився, так що...
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19.07.2021 20:21 Ответить
Ну осаждайтесь и далее. Пока Зелень резвиться и гробит страну.
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19.07.2021 20:31 Ответить
От пристав! Я порохобот, не зебіл, а тому брехати не можу! До речі, за Петра голосував, але ж істина дорожче! Що було, то було!
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19.07.2021 20:39 Ответить
Я тоже порохобот.
И ни чего я не пристал.
Просто интересно, кого ваш мэр сделает крайним. Неужели Зеленского? Так я в то не верю. Он Ваве попку вылежит, сглотнёт и ещё раз вылежит.
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19.07.2021 21:06 Ответить
А ты поедь,посмотри и сам посмотри. Стесняюсь спросить - зольдат да еще и старый - какой войны?
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19.07.2021 20:22 Ответить
Бывал, бывал. И не раз бывал. Теперь проезжаю мимо. С момента вступления в силу соглашения о безвизовом режиме с ЕС. Немного пандемия мешает но первый Пфайзер в пятницу принял. А ветеран я Прейсиш-Эйлау, Второй пунической войны и битвы при Аксоне. Впрочем, какая разница?
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19.07.2021 20:30 Ответить
Стіна будинку обвалилася в центрі Львова, загинула людина, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9458
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19.07.2021 20:31 Ответить
Не Усская, а Руська.
Схаменіться, кацапи, війна сьомий рік
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19.07.2021 20:04 Ответить
Що це за уліца Русская у Львові???Стіна будинку обвалилася в центрі Львова, загинула людина, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1817
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19.07.2021 20:18 Ответить
Вже давно написав модераторам - мовчать, як риба об лід.
До речі, назва сьогодні могла б звучати, як Українська, бо руськими себе називали українці в західному регіоні. Звідси і назва вулиці, на ній жили руські, тобто, українці. Так, в принципі, нас називають, скажімо і сьогодні серби, на приклад.

До речі, топонім Руський досить поширений на Галичині, Прикарпатті і Закарпатті в назвах населених пунктів чи вулиць. Але то не має НІЯКОГО зв`язку з північним сусідом і статями пуйла.
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19.07.2021 20:28 Ответить
Та нічого, може залишатися Руська, бо ж не віддавати кацам ту славну назву. Але російською вона має називатися не русская, а руська чи руска. Поляки кажуть Ruska. Якби це було повязано якоюсь з кацапією, то поляки б називали Rosyjska.
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19.07.2021 20:33 Ответить
Не жили ні на заході, ні у Львові "руські, тобто, українці". Ніколи!. Самоназва звучала русинИ (однина русИн, русИнка). Саме з таким наголосом.
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19.07.2021 22:45 Ответить
То є точно, впевнений? Чи то так, аби крикнути? Вулиця Руська, Рава-Руська, Чернелів руський, Руська правда, Руська трійця... Русини сьогодні то є етнічна група - лемки, русини, бойки, гуцули...
На, ознайомся, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Руський . І не верещи, будь ласка
Цитата:

Етнічне визначення руський у розумінні «український» безперервно зберігалося протягом багатьох століть. Русинами називали себе українці у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9B Великому князівстві Литовському , а у львівських міських книгах від https://uk.wikipedia.org/wiki/1599 1599 р. навіть використовується термін «руська нація» (Natio Ruthenica). Тогочасні джерела переконливо засвідчують, що населення України та Білорусі чітко відокремлювало себе від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%8F московитів - предків ******** росіян. У часи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Козаччини для українців також природною і звичною була стара назва їхнього краю - Русь, а їх самих - русини. Та й уся https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Західна Європа протягом багатьох віків на означення України вживала назву «Русь». Особливо стійкою ця назва виявилася в західному реґіоні України. Навіть в другій половині XIX - початку XX ст. прикметник руський (тобто «український») ще входив до назв різних західноукраїнських політичних партій, літературних і наукових угруповань, альманахів, окремих праць тощо. Наприклад: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 «Головна руська рада» - перша українська політична організація в Галичині, що виникла у Львові 2 травня 1848 р., просвітнє товариство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F «Галицько-руська матиця» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85 «Собор руських учених» (1848 р.), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%8F «Руська трійця» (українські письменники М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький), чотиритомна «Історія літератури руської» (тобто української) О. Огоновського, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B2 «Історія Русів» . В 1907 році у м. Самбір було створено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B8 «Товариство руської шляхти» та ін.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-3 [3]
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20.07.2021 11:51 Ответить
По темі - людина загинула через чиюсь безвідповідальність і порушення правил охорони праці. Все. Чи зебуїн пропонує влаштувати зелені танці на кістках? Ну так вперед! Давай. Ти ще пісеньку 95-го кварталу приєднай. От шоу вийде. Все, яке ви любите.
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19.07.2021 20:33 Ответить
https://censor.net/ru/user/420666 черепиця- то рашен назва. Ми ж маємо дахівку,доволі різну. То є хоча б: керамічна,*******,ґонтова,очеретяна,солом'яна чи на жаль,етернітова чи шиферова...
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19.07.2021 21:09 Ответить
Захотілося "розум" показать?
Черепи́цяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8F#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8F#cite_note-slovn-2 [2] , також дахі́вкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8F#cite_note-slovn-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8F#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8F#cite_note-%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8F#cite_note-elib-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8F#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8F#cite_note-7 [7] - вид https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8 будівельних покрівельних матеріалів , що має вигляд випалених глиняних і цементових жолобчастих пластинок або плиток.

Пояснюю для ідіотів "суперукраїнських": "дахівка" - це "родове" поняття! Воно охоплює (як ти сам перерахував) цілу купу різних видів покриття даху
Тепер щодо "рашен назви": про "череп"яну покрівлю", "череп"яний горщик", не чув ніколи? Це теж "рашен назви"?! Якщо в російській мові є подібне до російського слово - воно не обов"язково прийшло від росіян : частіше - навпаки - вони засвоїли його у нас! Черепиця в Росії зустрічалася дуже рідко - крили або соломою, або "тёсом" Це той самий "гонт" А черепицю там вироблять стали, коли там масово почали селиться німці-колоністи! Саме вони десь у 18-19 столітті принесли в Росію цю промисловість Однак вона так і не стала домінуючою
Ти якщо лізеш когось "наставлять" - хоч розберися сам у тому, в чому наставлять" зібрався!!!
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20.07.2021 06:46 Ответить
заслужиш бан,якщо хамитимеш.Багато таких тут цілі свої дисертації прагнуть в комент увіпхати.
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20.07.2021 23:03 Ответить
Синок, шмарклі підітри! Ти вперся в чужий діалог, написав наставницьким тоном дурницю , а коли я тобі це детально пояснив, ти мені "баном" погрожуєш? Ти хоча-б правила форуму прочитай і виясни за що тут "банять" кого і коли !!!
І взагалі - "Очкур притримуй! Бо репне!"
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20.07.2021 23:11 Ответить
В середні віки у Львові народи жили локально,не змішуючись.Русинська дільниця - це вул.Руська,Підвальна,Федорова з Успенською церквою,нижче вдвічі більша єврейська дільниця з синагогою Золота Роза,вище поляки з Домініканським костелом,далі вірмени,венеційці,німці і так далі...Кожна локація мала свій релігійний осередок,і належність до релігіі мала більше значення ніж національність...На Руській жили православні,там почав друкувати "Апостол" першодрукар Русі Федоров,там збудував свою вежу грек Корнякт...Назви вулиць Львова - це історія,але кожна влада (яка у Львові за останні сто років мінялась сім разів) змінювала назви вулиць по свому,інколи вертаючи історичну...
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20.07.2021 09:48 Ответить
Так те ж саме і в Києві було! Думаєш , чому в Києві були "Жидовські" ворота, "Лядські"? Бо коло перших жили "жиди" (тобто прихильники юдаїзму - хозари, караїми), а коло інших - поляки та інші вихідці з Західної Європи, що притримувалися католицизму
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21.07.2021 08:24 Ответить
бидло...очікуй....!
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20.07.2021 23:36 Ответить
Я дивлюся - швидше ти "допросишся" і "дочекаєшся" своїм лайливим язиком! І (що саме цікаве) - без будь-якої моєї участі! Такі як ти, на "бан" , а то і на деактивацію "напрошуються" самі - на них і скарги писать не треба!
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21.07.2021 08:19 Ответить
 
 