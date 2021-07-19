Стена здания обрушилась в центре Львова, погиб человек, - ГСЧС. ФОТО
Человек погиб в результате обрушения стены нежилого здания в центре Львова.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"19 июля в 16:39 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Львове на Русская, 8 произошло разрушение стены нежилого дома", - говорится в сообщении.
Под завалами спасателями было обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается.
Топ комментарии
+16 Don Bessam #359417
показать весь комментарий19.07.2021 19:12 Ответить Ссылка
+4 Яр Холодний
показать весь комментарий19.07.2021 19:50 Ответить Ссылка
+4 Gal
показать весь комментарий19.07.2021 19:51 Ответить Ссылка
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руська...
А так сначала готовили профиль, затем грунтовали, красили на земле, потом подавали листы наверх и там уже соединяли при помощи приспособ и киянки
единственно что это открытая проводка...на фарфоровых изоляторах
https://censor.net/ru/user/420666
У нас народ у екології "дебільнуватий" зібрався! Рапана - завезений з Далекого Сходу вид Хижак Природних ворогів у Чорному морі не має На батьківщині - між Охотським і Японським морями їх їдять морські зірки, однак у Чорному морі, де солоність води нижча, вони не живуть Саме на "совісті" рапан знищення природних колоній двостулкових молюсків - у тому числі і мідій, устриць та гребінців, які служили природним біофільтром , очищаючи прибережні води від органіки (Саме тому у нас так зараз "цвіте" море влітку) А наші ідіоти обмежують вилов рапани!
https://censor.net/ru/comments/locate/3236591/01921495-9db6-7399-bbcb-40b2ebc8d938
От ми шкуру з ховраха знімали, патрали і запікали на кілочках дерев"яних на багатті Цілком нормальне ніжне м"ясо - особливо "під чарку"!
А у нас ховрахи дійсно зараз у Червоній книзі! Зокрема "малий плямистий"! Я його в Україні бачив усього кілька разів у житті!
И ни чего я не пристал.
Просто интересно, кого ваш мэр сделает крайним. Неужели Зеленского? Так я в то не верю. Он Ваве попку вылежит, сглотнёт и ещё раз вылежит.
Схаменіться, кацапи, війна сьомий рік
До речі, назва сьогодні могла б звучати, як Українська, бо руськими себе називали українці в західному регіоні. Звідси і назва вулиці, на ній жили руські, тобто, українці. Так, в принципі, нас називають, скажімо і сьогодні серби, на приклад.
До речі, топонім Руський досить поширений на Галичині, Прикарпатті і Закарпатті в назвах населених пунктів чи вулиць. Але то не має НІЯКОГО зв`язку з північним сусідом і статями пуйла.
На, ознайомся, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Руський . І не верещи, будь ласка
Цитата:
Етнічне визначення руський у розумінні «український» безперервно зберігалося протягом багатьох століть. Русинами називали себе українці у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9B Великому князівстві Литовському , а у львівських міських книгах від https://uk.wikipedia.org/wiki/1599 1599 р. навіть використовується термін «руська нація» (Natio Ruthenica). Тогочасні джерела переконливо засвідчують, що населення України та Білорусі чітко відокремлювало себе від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%8F московитів - предків ******** росіян. У часи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Козаччини для українців також природною і звичною була стара назва їхнього краю - Русь, а їх самих - русини. Та й уся https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Західна Європа протягом багатьох віків на означення України вживала назву «Русь». Особливо стійкою ця назва виявилася в західному реґіоні України. Навіть в другій половині XIX - початку XX ст. прикметник руський (тобто «український») ще входив до назв різних західноукраїнських політичних партій, літературних і наукових угруповань, альманахів, окремих праць тощо. Наприклад: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 «Головна руська рада» - перша українська політична організація в Галичині, що виникла у Львові 2 травня 1848 р., просвітнє товариство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F «Галицько-руська матиця» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85 «Собор руських учених» (1848 р.), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%8F «Руська трійця» (українські письменники М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький), чотиритомна «Історія літератури руської» (тобто української) О. Огоновського, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B2 «Історія Русів» . В 1907 році у м. Самбір було створено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B8 «Товариство руської шляхти» та ін.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-3 [3]
Черепи́цяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8F#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8F#cite_note-slovn-2 [2] , також дахі́вкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8F#cite_note-slovn-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8F#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8F#cite_note-%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8F#cite_note-elib-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8F#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8F#cite_note-7 [7] - вид https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8 будівельних покрівельних матеріалів , що має вигляд випалених глиняних і цементових жолобчастих пластинок або плиток.
Пояснюю для ідіотів "суперукраїнських": "дахівка" - це "родове" поняття! Воно охоплює (як ти сам перерахував) цілу купу різних видів покриття даху
Тепер щодо "рашен назви": про "череп"яну покрівлю", "череп"яний горщик", не чув ніколи? Це теж "рашен назви"?! Якщо в російській мові є подібне до російського слово - воно не обов"язково прийшло від росіян : частіше - навпаки - вони засвоїли його у нас! Черепиця в Росії зустрічалася дуже рідко - крили або соломою, або "тёсом" Це той самий "гонт" А черепицю там вироблять стали, коли там масово почали селиться німці-колоністи! Саме вони десь у 18-19 столітті принесли в Росію цю промисловість Однак вона так і не стала домінуючою
Ти якщо лізеш когось "наставлять" - хоч розберися сам у тому, в чому наставлять" зібрався!!!
І взагалі - "Очкур притримуй! Бо репне!"