Стена здания обрушилась в центре Львова, погиб человек, - ГСЧС. ФОТО

Человек погиб в результате обрушения стены нежилого здания в центре Львова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"19 июля в 16:39 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Львове на Русская, 8 произошло разрушение стены нежилого дома", - говорится в сообщении.

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Под завалами спасателями было обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается.