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Літня жінка загинула в результаті обвалення перекриття в житловому будинку в Одесі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Мешканка Одеси загинула у власній квартирі в результаті обвалення перекриття в двоповерховому житловому будинку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Літня жінка загинула в результаті обвалення перекриття в житловому будинку в Одесі, - ДСНС 01

"6 липня в м. Одеса по вул. Степова 34, в квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку сталося обвалення перекриття на площі 20 кв.м.

Літня жінка загинула в результаті обвалення перекриття в житловому будинку в Одесі, - ДСНС 02
Літня жінка загинула в результаті обвалення перекриття в житловому будинку в Одесі, - ДСНС 03

Під завалом знайдено тіло господарки квартири 1938 року народження. О 15:10 роботи з розбирання завалу в квартирі завершені", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: В історичному центрі Одеси на парковку впав нежитловий двоповерховий будинок: постраждалих немає, пошкоджено автомобілі. ФОТОрепортаж

Літня жінка загинула в результаті обвалення перекриття в житловому будинку в Одесі, - ДСНС 04
Літня жінка загинула в результаті обвалення перекриття в житловому будинку в Одесі, - ДСНС 05

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обвалення (121) Одеса (5472) смерть (6757) ДСНС (5117)


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06.07.21 14:52 В историческом центре Одессы на парковку рухнул нежилой двухэтажный дом: пострадавших нет, повреждены автомобили.
06.07.21 16:54 Пожилая женщина погибла в результате обрушения перекрытия в жилом доме в Одессе, - ГСЧС.

Два самообрушения в Одессе в один день.

Землетрясение может было? Подозрительное совпадение.
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06.07.2021 17:28 Відповісти
Бідося був в Одесі, ось і результат.
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06.07.2021 17:43 Відповісти
- Моня, почему пушка на бульваре стреляла?
- Так салют делают, зеленский приехал.
- Моня, а шо пушка опять стреляет?
- Так я же сказал, зеленский приехал!
- А шо, с первого раза не попали?
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06.07.2021 18:32 Відповісти
Нельзя строить дома из песка. В Одессе этого не знали...во Львове такого нет. 13 столетие, 14 столетие - стоят...Одессе 200 лет!
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06.07.2021 20:07 Відповісти
 
 