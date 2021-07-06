Літня жінка загинула в результаті обвалення перекриття в житловому будинку в Одесі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Мешканка Одеси загинула у власній квартирі в результаті обвалення перекриття в двоповерховому житловому будинку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"6 липня в м. Одеса по вул. Степова 34, в квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку сталося обвалення перекриття на площі 20 кв.м.





Під завалом знайдено тіло господарки квартири 1938 року народження. О 15:10 роботи з розбирання завалу в квартирі завершені", - йдеться в повідомленні.

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