Літня жінка загинула в результаті обвалення перекриття в житловому будинку в Одесі, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Мешканка Одеси загинула у власній квартирі в результаті обвалення перекриття в двоповерховому житловому будинку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"6 липня в м. Одеса по вул. Степова 34, в квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку сталося обвалення перекриття на площі 20 кв.м.
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06.07.21 16:54 Пожилая женщина погибла в результате обрушения перекрытия в жилом доме в Одессе, - ГСЧС.
Два самообрушения в Одессе в один день.
Землетрясение может было? Подозрительное совпадение.
- Так салют делают, зеленский приехал.
- Моня, а шо пушка опять стреляет?
- Так я же сказал, зеленский приехал!
- А шо, с первого раза не попали?