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Жителі Чехії вважають найбільшими загрозами своїй країні тероризм і Росію

Жителі Чехії вважають найбільшими загрозами своїй країні тероризм і Росію

Кількість чехів, які вважають Росію головною загрозою своєї держави, за останні 11 років зросла майже в 3,5 раза.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром вивчення громадської думки Чехії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Так, тероризм і міжнародну організовану злочинність головною загрозою країні вважають 55% чеських громадян. 47% чехів ставляться до біженців як до загрози безпеки країні.

Показовим є зростання кількості чеських громадян, які вважають Росію найбільшою загрозою для своєї безпеки. Якщо в 2010 році таких чеських громадян було 11%, то в 2021 році ця кількість зросла до 37,7%. Зростання цієї кількості можна розглядати, як то кажуть в аналізі, "в контексті нинішнього розкриття нападу російської військової розвідки ГРУ на нашій території".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія заборонила своїм громадянам поїздки до РФ через спалах коронавірусу

Китай як країна, яка становить загрозу для чехів, посів друге місце, так його сприймає 17,1% громадян, на третьому місці США - 10,3%, на шостому Білорусь - 2,8%. Україна з показником 1,3% в цьому списку остання, 13-та.

Захворювання чехів на COVID-19 вплинуло на їхнє ставлення до епідемій: 65% чеських громадян ставляться до епідемій як до загрози, ця кількість порівняно з даними 2019 зросла на 34%.

Ще 42% чеських громадян вважають загрозою для країни радикальні релігійні рухи.

Автор: 

опитування (1966) росія (65974) Чехія (1653)


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Топ коментарі
+6
"терроризм и Россию" - зачем два раза повторять одно и то же?
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19.07.2021 21:24 Відповісти
+5
А українці ще до цього не дійшли.
Певно і не дійлуть, допоки в їхню хату не постукає копитами москаль з автоматом.
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19.07.2021 21:23 Відповісти
+4
для кацапов пивной не приемлем, только боярышниковый или палёноводочный
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19.07.2021 21:53 Відповісти
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А українці ще до цього не дійшли.
Певно і не дійлуть, допоки в їхню хату не постукає копитами москаль з автоматом.
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19.07.2021 21:23 Відповісти
У нас кацапию враждебным государством считают 70% населения.
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19.07.2021 21:37 Відповісти
Тут, главное, пафосно написать и быть в первом комменте
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19.07.2021 21:48 Відповісти
Щось не віриться. Навіть не всі з 70 % вірять, що в нас війна.
Такі опитування були.
Та і не обрали би Зеленського, якби боялись раіську.
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19.07.2021 21:55 Відповісти
"терроризм и Россию" - зачем два раза повторять одно и то же?
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19.07.2021 21:24 Відповісти
Но голосуют за земана....
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19.07.2021 21:24 Відповісти
Жители Чехии считают наибольшими угрозами своей стране терроризм и Россию - Цензор.НЕТ 5453
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19.07.2021 21:25 Відповісти
Жители Чехии считают наибольшими угрозами своей стране терроризм и Россию - Цензор.НЕТ 8565
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19.07.2021 21:26 Відповісти
Жители Чехии считают наибольшими угрозами своей стране терроризм и Россию - Цензор.НЕТ 2817
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19.07.2021 21:27 Відповісти
А мій знайомий русофіли казав, що чехи обожнюють кацапів.
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19.07.2021 21:33 Відповісти
Ничего не понял
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19.07.2021 21:50 Відповісти
Жители Чехии считают наибольшими угрозами своей стране терроризм и Россию - Цензор.НЕТ 8559
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19.07.2021 21:33 Відповісти
Жители Чехии считают наибольшими угрозами своей стране терроризм и Россию - Цензор.НЕТ 247
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19.07.2021 21:46 Відповісти
Петр прорубил не окно, а форточку, чтобы можно было что-то быстро украсть и форточку захлопнуть
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19.07.2021 21:51 Відповісти
а на третьем месте по опасности - пивной алкоголизм.
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19.07.2021 21:51 Відповісти
для кацапов пивной не приемлем, только боярышниковый или палёноводочный
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19.07.2021 21:53 Відповісти
им любой приемлем. начинают с пивка.
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19.07.2021 22:03 Відповісти
а кацапы уверены шо вы братья потому шо у вас флаги с одинаковыми цветами, вся рассея уверена, вас спасать хотят
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19.07.2021 21:56 Відповісти
Это понятно всем особенно в Европе( и тем более в восточной) и близлежащих районах Азии, что угрозы три это реваншизм рашен империализма на неонацистской закваске, терроризм и новые вызовы от новых видов заболеваний. Ну еще возможно изменения проходящие в климате и массовые перетоки людских масс из бедных стран Африки и Азии в Европу
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19.07.2021 22:00 Відповісти
Вывсеврете!!!
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19.07.2021 22:01 Відповісти
"терроризм и международную организованную преступность" - так это и есть рашка!
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19.07.2021 22:45 Відповісти
Der Spiegel: немцы назвали США большей угрозой, чем Россия

Согласно опросу «Индекс восприятия демократии» (Democracy Perception Index, DPI) института маркетинговых исследований Latana, большинство немцев критически относятся к США, несмотря на симпатии к новому американскому президенту Джо Байдену. Об этом пишет Der Spiegel.
Около трети немецких участников опроса (36%) заявили, что влияние Америки больше угрожает Германии, чем влияние России (29%) или Китая (33%). Каждый второй опрошенный (51%) назвал влияние США на мировую демократию отрицательным и лишь 32% - скорее положительным.
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19.07.2021 23:36 Відповісти
А как подбирали опрашиваемых? Аудиторию можно подобрать для получения любого желаемого результата
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20.07.2021 00:15 Відповісти
Ладно Рашка, Китай. А чем им угрожают США? Даже Беларусь. Ахаха
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19.07.2021 23:39 Відповісти
Та да ..! А я ж о то думаю що то за нах (?) куди б не плюнув у Празі попадеш в кацапа , куди б то не повернув голову побачиш рекламу / об,яви кацапською мовою
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20.07.2021 09:21 Відповісти
 
 