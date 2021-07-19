Жителі Чехії вважають найбільшими загрозами своїй країні тероризм і Росію

Кількість чехів, які вважають Росію головною загрозою своєї держави, за останні 11 років зросла майже в 3,5 раза.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром вивчення громадської думки Чехії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Так, тероризм і міжнародну організовану злочинність головною загрозою країні вважають 55% чеських громадян. 47% чехів ставляться до біженців як до загрози безпеки країні.

Показовим є зростання кількості чеських громадян, які вважають Росію найбільшою загрозою для своєї безпеки. Якщо в 2010 році таких чеських громадян було 11%, то в 2021 році ця кількість зросла до 37,7%. Зростання цієї кількості можна розглядати, як то кажуть в аналізі, "в контексті нинішнього розкриття нападу російської військової розвідки ГРУ на нашій території".

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Китай як країна, яка становить загрозу для чехів, посів друге місце, так його сприймає 17,1% громадян, на третьому місці США - 10,3%, на шостому Білорусь - 2,8%. Україна з показником 1,3% в цьому списку остання, 13-та.

Захворювання чехів на COVID-19 вплинуло на їхнє ставлення до епідемій: 65% чеських громадян ставляться до епідемій як до загрози, ця кількість порівняно з даними 2019 зросла на 34%.

Ще 42% чеських громадян вважають загрозою для країни радикальні релігійні рухи.