Жителі Чехії вважають найбільшими загрозами своїй країні тероризм і Росію
Кількість чехів, які вважають Росію головною загрозою своєї держави, за останні 11 років зросла майже в 3,5 раза.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром вивчення громадської думки Чехії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Так, тероризм і міжнародну організовану злочинність головною загрозою країні вважають 55% чеських громадян. 47% чехів ставляться до біженців як до загрози безпеки країні.
Показовим є зростання кількості чеських громадян, які вважають Росію найбільшою загрозою для своєї безпеки. Якщо в 2010 році таких чеських громадян було 11%, то в 2021 році ця кількість зросла до 37,7%. Зростання цієї кількості можна розглядати, як то кажуть в аналізі, "в контексті нинішнього розкриття нападу російської військової розвідки ГРУ на нашій території".
Китай як країна, яка становить загрозу для чехів, посів друге місце, так його сприймає 17,1% громадян, на третьому місці США - 10,3%, на шостому Білорусь - 2,8%. Україна з показником 1,3% в цьому списку остання, 13-та.
Захворювання чехів на COVID-19 вплинуло на їхнє ставлення до епідемій: 65% чеських громадян ставляться до епідемій як до загрози, ця кількість порівняно з даними 2019 зросла на 34%.
Ще 42% чеських громадян вважають загрозою для країни радикальні релігійні рухи.
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Певно і не дійлуть, допоки в їхню хату не постукає копитами москаль з автоматом.
Такі опитування були.
Та і не обрали би Зеленського, якби боялись раіську.
Согласно опросу «Индекс восприятия демократии» (Democracy Perception Index, DPI) института маркетинговых исследований Latana, большинство немцев критически относятся к США, несмотря на симпатии к новому американскому президенту Джо Байдену. Об этом пишет Der Spiegel.
Около трети немецких участников опроса (36%) заявили, что влияние Америки больше угрожает Германии, чем влияние России (29%) или Китая (33%). Каждый второй опрошенный (51%) назвал влияние США на мировую демократию отрицательным и лишь 32% - скорее положительным.