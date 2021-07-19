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Жители Чехии считают наибольшими угрозами своей стране терроризм и Россию

Жители Чехии считают наибольшими угрозами своей стране терроризм и Россию

Количество чехов, считающих Россию главной угрозой своему государству, за последние 11 лет выросло почти в 3,5 раза.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения Чехии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Так, терроризм и международную организованную преступность главной угрозой стране считают 55% чешских граждан. 47% чехов относятся к беженцам как к угрозе безопасности стране.

Показателен рост количества чешских граждан, которые считают Россию самой большой угрозой для своей безопасности. Если в 2010 году таких чешских граждан было 11%, то в 2021 году это количество возросло до 37,7%. Рост этого количества можно рассматривать, как говорится в анализе, "в контексте нынешнего раскрытия нападения российской военной разведки ГРУ на нашей территории".

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Китай как страна, представляет угрозу для чехов, занял второе место, так его воспринимает 17,1% граждан, на третьем месте США - 10,3%, на шестом Беларусь - 2,8%. Украина с показателем 1,3% в этом списке последняя, ​​13-я.

Заболевание чехов COVID-19 повлияло на их отношение к эпидемиям: 65% чешских граждан относятся к эпидемиям как к угрозе, это число по сравнению с данными 2019 выросло на 34%.

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Еще 42% чешских граждан считают угрозой для страны радикальные религиозные движения.

Автор: 

опрос (2853) россия (96125) Чехия (1740)


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Топ комментарии
+6
"терроризм и Россию" - зачем два раза повторять одно и то же?
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19.07.2021 21:24 Ответить
+5
А українці ще до цього не дійшли.
Певно і не дійлуть, допоки в їхню хату не постукає копитами москаль з автоматом.
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19.07.2021 21:23 Ответить
+4
для кацапов пивной не приемлем, только боярышниковый или палёноводочный
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19.07.2021 21:53 Ответить
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А українці ще до цього не дійшли.
Певно і не дійлуть, допоки в їхню хату не постукає копитами москаль з автоматом.
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19.07.2021 21:23 Ответить
У нас кацапию враждебным государством считают 70% населения.
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19.07.2021 21:37 Ответить
Тут, главное, пафосно написать и быть в первом комменте
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19.07.2021 21:48 Ответить
Щось не віриться. Навіть не всі з 70 % вірять, що в нас війна.
Такі опитування були.
Та і не обрали би Зеленського, якби боялись раіську.
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19.07.2021 21:55 Ответить
"терроризм и Россию" - зачем два раза повторять одно и то же?
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19.07.2021 21:24 Ответить
Но голосуют за земана....
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19.07.2021 21:24 Ответить
Жители Чехии считают наибольшими угрозами своей стране терроризм и Россию - Цензор.НЕТ 5453
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19.07.2021 21:25 Ответить
Жители Чехии считают наибольшими угрозами своей стране терроризм и Россию - Цензор.НЕТ 8565
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19.07.2021 21:26 Ответить
Жители Чехии считают наибольшими угрозами своей стране терроризм и Россию - Цензор.НЕТ 2817
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19.07.2021 21:27 Ответить
А мій знайомий русофіли казав, що чехи обожнюють кацапів.
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19.07.2021 21:33 Ответить
Ничего не понял
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19.07.2021 21:50 Ответить
Жители Чехии считают наибольшими угрозами своей стране терроризм и Россию - Цензор.НЕТ 8559
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19.07.2021 21:33 Ответить
Жители Чехии считают наибольшими угрозами своей стране терроризм и Россию - Цензор.НЕТ 247
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19.07.2021 21:46 Ответить
Петр прорубил не окно, а форточку, чтобы можно было что-то быстро украсть и форточку захлопнуть
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19.07.2021 21:51 Ответить
а на третьем месте по опасности - пивной алкоголизм.
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19.07.2021 21:51 Ответить
для кацапов пивной не приемлем, только боярышниковый или палёноводочный
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19.07.2021 21:53 Ответить
им любой приемлем. начинают с пивка.
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19.07.2021 22:03 Ответить
а кацапы уверены шо вы братья потому шо у вас флаги с одинаковыми цветами, вся рассея уверена, вас спасать хотят
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19.07.2021 21:56 Ответить
Это понятно всем особенно в Европе( и тем более в восточной) и близлежащих районах Азии, что угрозы три это реваншизм рашен империализма на неонацистской закваске, терроризм и новые вызовы от новых видов заболеваний. Ну еще возможно изменения проходящие в климате и массовые перетоки людских масс из бедных стран Африки и Азии в Европу
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19.07.2021 22:00 Ответить
Вывсеврете!!!
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19.07.2021 22:01 Ответить
"терроризм и международную организованную преступность" - так это и есть рашка!
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19.07.2021 22:45 Ответить
Der Spiegel: немцы назвали США большей угрозой, чем Россия

Согласно опросу «Индекс восприятия демократии» (Democracy Perception Index, DPI) института маркетинговых исследований Latana, большинство немцев критически относятся к США, несмотря на симпатии к новому американскому президенту Джо Байдену. Об этом пишет Der Spiegel.
Около трети немецких участников опроса (36%) заявили, что влияние Америки больше угрожает Германии, чем влияние России (29%) или Китая (33%). Каждый второй опрошенный (51%) назвал влияние США на мировую демократию отрицательным и лишь 32% - скорее положительным.
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19.07.2021 23:36 Ответить
А как подбирали опрашиваемых? Аудиторию можно подобрать для получения любого желаемого результата
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20.07.2021 00:15 Ответить
Ладно Рашка, Китай. А чем им угрожают США? Даже Беларусь. Ахаха
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19.07.2021 23:39 Ответить
Та да ..! А я ж о то думаю що то за нах (?) куди б не плюнув у Празі попадеш в кацапа , куди б то не повернув голову побачиш рекламу / об,яви кацапською мовою
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20.07.2021 09:21 Ответить
 
 