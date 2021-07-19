Жители Чехии считают наибольшими угрозами своей стране терроризм и Россию
Количество чехов, считающих Россию главной угрозой своему государству, за последние 11 лет выросло почти в 3,5 раза.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения Чехии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Так, терроризм и международную организованную преступность главной угрозой стране считают 55% чешских граждан. 47% чехов относятся к беженцам как к угрозе безопасности стране.
Показателен рост количества чешских граждан, которые считают Россию самой большой угрозой для своей безопасности. Если в 2010 году таких чешских граждан было 11%, то в 2021 году это количество возросло до 37,7%. Рост этого количества можно рассматривать, как говорится в анализе, "в контексте нынешнего раскрытия нападения российской военной разведки ГРУ на нашей территории".
Китай как страна, представляет угрозу для чехов, занял второе место, так его воспринимает 17,1% граждан, на третьем месте США - 10,3%, на шестом Беларусь - 2,8%. Украина с показателем 1,3% в этом списке последняя, 13-я.
Заболевание чехов COVID-19 повлияло на их отношение к эпидемиям: 65% чешских граждан относятся к эпидемиям как к угрозе, это число по сравнению с данными 2019 выросло на 34%.
Еще 42% чешских граждан считают угрозой для страны радикальные религиозные движения.
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Певно і не дійлуть, допоки в їхню хату не постукає копитами москаль з автоматом.
Такі опитування були.
Та і не обрали би Зеленського, якби боялись раіську.
Согласно опросу «Индекс восприятия демократии» (Democracy Perception Index, DPI) института маркетинговых исследований Latana, большинство немцев критически относятся к США, несмотря на симпатии к новому американскому президенту Джо Байдену. Об этом пишет Der Spiegel.
Около трети немецких участников опроса (36%) заявили, что влияние Америки больше угрожает Германии, чем влияние России (29%) или Китая (33%). Каждый второй опрошенный (51%) назвал влияние США на мировую демократию отрицательным и лишь 32% - скорее положительным.