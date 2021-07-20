У центрі Києва відключать газ: список вулиць і будинків
У центрі Києва 20 липня в деяких будинках відключать газопостачання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київгазу".
"20 липня з 9:00 до 19:30 розподіл газу буде тимчасово припинено для деяких будинків на вулицях Михайлівській, Костьольній, Трьохсвятительській, Грушевського і Хрещатику. Причина - прокладка розподільного газопроводу низького тиску по вулиці Трьохсвятительській", - сказано в повідомленні.
Отже, газ відключать:
- вул. Михайлівська, будинки 2, 6, 6-а, 2-в,
- вул. Костьольна, будинки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15,
- вул.Трьохсвятительска, будинки 3,9,
- вул. Хрещатик, будинок 8,
- вул. Грушевського, 4-а.
"Жителів квартир зазначених будинків просимо перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами. Пуск газу буде здійснюватися після завершення робіт", - ідеться в повідомленні.
По додаткову інформацію можна звертатися в контактний центр: (044) 495-04-04 або (097) 495-11-04 або писати на електронну адресу: [email protected].
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