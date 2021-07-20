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В центре Киева отключат газ: список улиц и домов

В центре Киева отключат газ: список улиц и домов

В центре Киева 20 июля в некоторых домах отключат газоснабжение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевгаза".

"20 июля с 9:00 до 19:30 распределение газа будет временно прекращено для некоторых домов на улицах Михайловской, Костельной, Трехсвятительской, Грушевского и Крещатике.  Причина - прокладка распределительного газопровода низкого давления по улице Трехсвятительской", - сказано в сообщении.

Так, газ отключат:

- ул. Михайловская, дома 2, 6, 6-а, 2-в,

- ул. Костельная, дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15,

- ул.Трехсвятительская, дома 3,9,

- ул. Крещатик, дом 8,

- ул. Грушевского, 4-а.

"Жителей квартир указанных домов просим перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами. Пуск газа будет осуществляться после завершения работ", - говорится в сообщении.

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За дополнительной информацией можно обращаться в контактный центр: (044) 495-04-04 или (097) 495-11-04 или писать на электронный адрес: [email protected]

Газ (10237) Киевгаз (40)


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