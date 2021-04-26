Взрыв дома на Позняках: Пяти чиновникам "Киевгаза" сообщено о подозрении

В рамках расследования по факту взрыва летом 2020 в жилом доме на Позняках сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшем гибель людей, первому заместителю председателя правления АО "Киевгаз" и еще четырем должностным лицам акционерного общества - трем главным инженерам управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Согласно заключению комплексной судебной экспертизы, должностные лица АО "Киевгаз" при осуществлении поверки бытовых счетчиков газа в доме по ул. Соломии Крушельницкой допустили нарушения требований ряда нормативно-правовых актов в части установления технологической перемычки - байпаса во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа. В результате этих нарушений 21 июня 2020 произошел взрыв газа, который привел к обвалу конструкций десятиэтажного многоквартирного жилого дома, гибели 5 человек и травмированию 3.

Кроме того, в результате потери жилья жителям дома причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн.

Сейчас также принимаются меры по заочному сообщению о подозрении еще одному лицу, которое с августа 2020 находится на временно оккупированной территории Луганской области. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

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Напомним, утром 21 июня 2020 года в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели сначала обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших, позже - еще одного. Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 - эвакуировали.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

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