Вибух будинку на Позняках: П'яти чиновникам "Київгазу" повідомлено про підозру

У межах розслідування за фактом вибуху влітку 2020 року житлового будинку на Позняках повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей, першому заступнику голови правління АТ "Київгаз" і ще чотирьом посадовим особам акціонерного товариства - трьом головним інженерам управлінь експлуатації газового господарства та начальнику служби охорони праці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до висновку комплексної судової експертизи, службові особи АТ "Київгаз" під час здійснення повірки побутових лічильників газу у будинку по вул. Соломії Крушельницької допустили порушення вимог ряду нормативно-правових актів в частині встановлення технологічної перемички – байпасу у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу. В результаті цих порушень 21 червня 2020 року відбувся вибух газу, що призвів до обвалу конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку, загибелі 5 людей та травмування 3.

Крім того, внаслідок втрати житла мешканцям будинку заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 53 млн грн.

Наразі також вживаються заходи щодо заочного повідомлення про підозру ще одній особі, яка з серпня 2020 року знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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Нагадаємо, 21 червня 2020 року в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 людей евакуювали.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії та комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.