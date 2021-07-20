Росія переслідує 93 кримських татар із політичних мотивів, - Денісова

Тисячі кримських татар були змушені покинути Крим через дії країни-окупанта.

Про це в Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мусульмани відзначають Курбан-Байрам! Свято віри і милосердя, духовного вдосконалення, великодушності, допомоги нужденним, любові до ближнього. На жаль, не всі його зустрічають в колі сім'ї і на українській землі. Тисячі кримських татар були змушені покинути півострів через дії країни-окупанта. 93 кримських татар РФ переслідує з політичних мотивів. Із них 78 відбувають незаконне покарання на території країни-окупанта: 36 із них уже засуджені, 42 - перебувають під слідством", - наголосила Денісова.

За її словами, кримські татари - дуже стійкий і вольовий народ, який бореться за право бути вільним і жити на своїй Батьківщині.

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