Россия преследует 93 крымских татар по политическим мотивам, - Денисова

Тысячи крымских татар были вынуждены покинуть Крым из-за действий страны-оккупанта.

Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мусульмане отмечают Курбан-Байрам! Праздник веры и милосердия, духовного совершенствования, великодушия, помощи нуждающимся, любви к ближнему. К сожалению, не все его встречают в кругу семьи и на украинской земле. Тысячи крымских татар были вынуждены покинуть полуостров из-за действий страны-оккупанта. 93 крымских татар РФ преследует по политическим мотивам. Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории страны-оккупанта: 36 из них уже осуждены, 42 - находятся под следствием", - подчеркнула Денисова

По ее словам, крымские татары - очень устойчивый и волевой народ, которые борется за право быть свободными и жить на своей Родине.

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