Українці в Чехії є чи не найбільшою національною меншиною, - посол Перебийніс

Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс заявляє, що українці в Чеській Республіці є чи не найбільшою національною меншиною, за даними статистики зараз у Чехії проживає майже 180 тис. громадян України.

Про це він сказав на всеукраїнському форумі "Україна 30. Трудові ресурси" у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За даними останнього перепису населення до української національності в Чехії віднесені понад 50 тис. осіб, це ті, які вже є громадянами Чехії, але відносять себе до української національності. Це всього 0,5% населення. У той же час, дані міграційних процесів в останні роки свідчать про те, що українці в Чеській Республіці є чи не найбільшою національною меншиною. За даними чеської статистики, зараз в Чехії проживає майже 180 тис. громадян України", - сказав він.

Він зазначив, що серед цих людей є ті, хто навчається, займається бізнесом, але більшість перебуває в Чехії з метою роботи.

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За його словами, українці заробляють понад 1 тис. євро на місяць.