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Українці в Чехії є чи не найбільшою національною меншиною, - посол Перебийніс

Українці в Чехії є чи не найбільшою національною меншиною, - посол Перебийніс

Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс заявляє, що українці в Чеській Республіці є чи не найбільшою національною меншиною, за даними статистики зараз у Чехії проживає майже 180 тис. громадян України.

Про це він сказав на всеукраїнському форумі "Україна 30. Трудові ресурси" у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За даними останнього перепису населення до української національності в Чехії віднесені понад 50 тис. осіб, це ті, які вже є громадянами Чехії, але відносять себе до української національності. Це всього 0,5% населення. У той же час, дані міграційних процесів в останні роки свідчать про те, що українці в Чеській Республіці є чи не найбільшою національною меншиною. За даними чеської статистики, зараз в Чехії проживає майже 180 тис. громадян України", - сказав він.

Він зазначив, що серед цих людей є ті, хто навчається, займається бізнесом, але більшість перебуває в Чехії з метою роботи.

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За його словами, українці заробляють понад 1 тис. євро на місяць.

Автор: 

трудова міграція (453) українці (2547) Чехія (1653) Перебийніс Євген (67)


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Топ коментарі
+3
Взагалі то так , але за логікою кацапи в Украіні це нац. меньшість , як поляки , мад,яри та інші
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20.07.2021 12:56 Відповісти
+2
Пам'ятаю коли я був маленький та коли почую шо хтось говорить не по нашому, або колір шкіри інший, то на моє запитання, мамо, а то хто ? Мама (царство їй небесне) казала. А я знаю? Нацмен якийсь... В неї всі були нацмени хто говорив не українською та був інший колір шкіри
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20.07.2021 12:39 Відповісти
+2
Взагалі нацменами називали чурбанів
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20.07.2021 12:50 Відповісти
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Поки обиратимуть своїми президентами, замаскованих і чистих, так би мовити зям, ізь, ась і, моисеев, так і буде
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20.07.2021 12:44 Відповісти
то не не зямы...то обычные кацапы,неважно какой национальности .
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20.07.2021 13:43 Відповісти
у меня друг тоже недавно мне сказал, что в Чехию уезжает работать и жить. все валят тупо из Украины. Страна умирает!
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20.07.2021 12:36 Відповісти
Просто из чехий и польши, тоже люди тупо валят жить в более успешные страны. Так что не мы одни такие.
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20.07.2021 14:13 Відповісти
Пам'ятаю коли я був маленький та коли почую шо хтось говорить не по нашому, або колір шкіри інший, то на моє запитання, мамо, а то хто ? Мама (царство їй небесне) казала. А я знаю? Нацмен якийсь... В неї всі були нацмени хто говорив не українською та був інший колір шкіри
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20.07.2021 12:39 Відповісти
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20.07.2021 12:42 Відповісти
Та тут на цензорі 90% нацмєнів )
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20.07.2021 12:42 Відповісти
Взагалі нацменами називали чурбанів
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20.07.2021 12:50 Відповісти
Взагалі то так , але за логікою кацапи в Украіні це нац. меньшість , як поляки , мад,яри та інші
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20.07.2021 12:56 Відповісти
Слово пішло від коммуняк коли вони придумували такі слова як ГОП, ЧМО, ЛОХ, НАЦМЕН та багато інших. Нацмен буквально так і значило національное меньшинство і всіх гребли під одну грЄбЬЙОнку, ну шоб не заморачуватись. Українці в Чехії є чи не найбільшою національною меншиною, - посол Перебийніс - Цензор.НЕТ 3673
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20.07.2021 12:57 Відповісти
Молодая пара соседей давненько выехала в Испанию, дочь осталась с бабушкой. Через 3 года приехали своим авто, раздали долги соседям, забрали дочь и свалили обратно. Больше их небыло. По слухам, получили гражданство, у них там свой бизнес. Все, они теперь испанцы.
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20.07.2021 12:47 Відповісти
3 роки борги не віддавали, зрозуміло дочку c бабусею під заставу залишили
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20.07.2021 12:56 Відповісти
А ти думаєш там їм було просто? Поїдь попробуй, потім будеш варнякати дурниці.
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20.07.2021 13:01 Відповісти
У тебе почуття гумору є взагалі або це твої близькі друзі і жарти недоречні До речі мій знайомий з Польщі попрацювавши там лише рік повернувся на Х5 14года, та таких випадків повно
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20.07.2021 13:10 Відповісти
Такие красивые сказки про успешных нелегалов хорошо заходят "сельским" лохам, которые никогда нигде небыли. А машина та стоит 500-800 евро и нифига не показатель успеха.
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20.07.2021 14:24 Відповісти
Шкода тільки пацанів, що загинули й гинуть на фронті боротьби з підлим агрессором
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20.07.2021 12:57 Відповісти
Якщо їхати на вихідні в міському транспорті Праги, то таке враження що ти в Україні. Чехи по своїх халупах за містом відпочивають, а українці і на вихідні процюють.
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20.07.2021 13:01 Відповісти
А в Ирландии - поляки.
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20.07.2021 13:10 Відповісти
 
 