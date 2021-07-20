МВС планує відновити проведення техогляду автомобілів з обов'язковою відеофіксацією процесу

Міністерство внутрішніх справ планує відновити проведення технічного контролю автомобілів. При цьому пропонується виконувати його з відеофіксацією процесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний проєкт постанови розміщено на сайті МВС.

Згідно з пояснювальною запискою, обов'язковий технічний контроль (ОТК) транспортних засобів, призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, здійснюватимуть суб'єкти проведення технічного контролю.

При цьому, кожний транспортний засіб, який пройшов техогляд і визнаний технічно справним, матиме свій протокол перевірки, який водієві буде видавати суб'єкт проведення ОТК.

Введення відеофіксації процесу проходження технічного контролю пропонують для "підвищення об'єктивності та прозорості проходження ОТК".

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У травні 2019 р. Міністерство інфраструктури України в рамках виконання угоди про Асоціацію з ЄС запропонувало з 2022 відновити обов'язковий техогляд приватних автомобілів.

Документ передбачає перший техогляд особистих авто через чотири роки після першої реєстрації з подальшим його проходженням кожні два роки.

Для таксі і комерційних автомобілів законопроєкт передбачає щорічне проведення техогляду, починаючи з моменту першої реєстрації.