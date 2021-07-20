МВД планирует возобновить проведение техосмотра автомобилей с обязательной видеофиксацией процесса

Министерство внутренних дел планирует возобновить проведение технического контроля автомобилей. При этом предлагается выполнять его с видеофиксацией процесса.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий проект постановления размещен на сайте МВД.

Согласно пояснительной записке, обязательный технический контроль (ОТК) транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на улично-дорожной сети общего пользования, будут осуществлять субъекты проведения технического контроля.

При этом, каждое транспортное средство, которое прошло техосмотр и признано технически исправным, будет иметь свой протокол проверки, который водителю будет выдавать субъект проведения ОТК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криклий о введении обязательного техосмотра автомобилей: Тяжелый законопроект. Каждый раз, когда его поднимаем, все говорят: "Давайте не в этом году"

Введение видеофиксации процесса прохождения технического контроля предлагают для "повышения объективности и прозрачности прохождения ОТК".

В мае 2019 Министерство инфраструктуры Украины в рамках выполнения соглашения об Ассоциации с ЕС предложило с 2022 восстановить обязательный техосмотр частных автомобилей.

Документ предусматривает первый техосмотр личных авто через четыре года после первой регистрации с последующим его прохождением каждые два года.

Для такси и коммерческих автомобилей законопроект предусматривает ежегодное проведение техосмотра, начиная с момента первой регистрации.

Также читайте: Обязательный техосмотр дорожных транспортных средств будет вводиться поэтапно, - Мининфраструктуры