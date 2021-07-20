МВД планирует возобновить проведение техосмотра автомобилей с обязательной видеофиксацией процесса
Министерство внутренних дел планирует возобновить проведение технического контроля автомобилей. При этом предлагается выполнять его с видеофиксацией процесса.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий проект постановления размещен на сайте МВД.
Согласно пояснительной записке, обязательный технический контроль (ОТК) транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на улично-дорожной сети общего пользования, будут осуществлять субъекты проведения технического контроля.
При этом, каждое транспортное средство, которое прошло техосмотр и признано технически исправным, будет иметь свой протокол проверки, который водителю будет выдавать субъект проведения ОТК.
Введение видеофиксации процесса прохождения технического контроля предлагают для "повышения объективности и прозрачности прохождения ОТК".
В мае 2019 Министерство инфраструктуры Украины в рамках выполнения соглашения об Ассоциации с ЕС предложило с 2022 восстановить обязательный техосмотр частных автомобилей.
Документ предусматривает первый техосмотр личных авто через четыре года после первой регистрации с последующим его прохождением каждые два года.
Для такси и коммерческих автомобилей законопроект предусматривает ежегодное проведение техосмотра, начиная с момента первой регистрации.
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між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n2320
ну де про вимоги техогляду, зепридурки?
Спеціальні заходи щодо легкових автомобілів
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_016 Угоди про спеціальні заходи і із цією метою статті 3 та 4(2)(с) Угоди про спеціальні заходи включено до цієї Угоди та є її невід'ємною частиною, mutatis mutandis. Таке розслідування повинно довести, що внаслідок скорочення розміру мита або його скасування відповідно до цієї Угоди товар імпортується на територію України у таких зростаючих обсягах (в абсолютних величинах або стосовно національного виробництва) та за таких умов заподіює значну шкоду національному товаровиробнику, що виробляє подібний товар.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_016 Угоди про спеціальні заходи , і з цією метою статтю 4(2)(а) і (b) Угоди про спеціальні заходи включено до цієї Угоди та є її невід'ємною частиною, mutatis mutandis.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_016 статті 4(2)(а) Угоди про спеціальні заходи, повинні бути оцінені протягом не менш ніж трьох послідовних 12-тимісячних періодів, тобто не менше трьох років у цілому.
10. У ході розслідування також мають бути оцінені всі відомі фактори, крім пільгового імпорту, здійсненого відповідно до цієї Угоди, які також можуть бути причиною заподіяння шкоди національній промисловості. Збільшення імпорту товару, що походить зі Сторони ЄС, не повинно розглядатися як результат скасування або скорочення мита, якщо імпорт з інших джерел також аналогічно збільшився в порівнянні з попередніми періодами.
11. Україна має письмово інформувати Сторону ЄС та всі заінтересовані сторони про результати та обґрунтовані висновки розслідування заздалегідь до початку консультацій, згаданих у пункті 5 цієї статті, з метою аналізу інформації, що випливає з розслідування та обміну думками про запропоновані заходи протягом консультації.
12. Україна має гарантувати, що статистична інформація стосовно легкових автомобілів, яка використовується як підстава для запровадження спеціальних заходів, є достовірною, адекватною та загальнодоступною на періодичній основі. Україна має без затримки надавати щомісячну статистичну інформацію щодо загальних обсягів (у кількісних одиницях) імпорту товару, загальних обсягів (в кількісних одиницях) імпорту легкових автомобілів з будь-яких джерел та щодо нових реєстрацій легкових автомобілів в Україні.
13. Незважаючи на положення пункту 1 цієї статті, протягом перехідного періоду положення пунктів 1(а) та 6-11 цієї статті не застосовуються.
14. Україна не застосовує спеціальні заходи відповідно до цієї Частини протягом першого року. Україна не застосовує та не зберігає в силі будь-які спеціальні заходи відповідно до цієї Частини та не проводить будь-яких розслідувань із цією метою після 15-го року.
15. Імплементація та реалізація положень цієї статті може бути предметом обговорення та перегляду в рамках Комітету з питань торгівлі.
Стаття 136
Автомобільний, залізничний та внутрішній водний транспорт
1. З метою забезпечення скоординованого розвитку та прогресивної лібералізації перевезень між Сторонами відповідно до їхніх взаємних комерційних потреб умови взаємного доступу на ринок для автомобільного, залізничного та внутрішнього водного транспорту будуть визначені можливими у майбутньому спеціальними угодами в галузях автомобільного, залізничного та внутрішнього водного транспорту.
2. До укладення зазначених у пункті 1 цієї статті угод Сторони не запроваджують умов взаємного доступу на ринок між Сторонами, які є більш обмежувальними у порівнянні із ситуацією, що склалася на дату, що передує даті набрання чинності цією Угодою.
3. Положення існуючих двосторонніх угод, які не будуть охоплюватися можливими у майбутньому угодами, як зазначено у пункті 1 цієї статті, продовжують застосовуватися.
Ваше МВД.
Все правильно, нашел деньги на конченную бляху,найди деньги и на то,что бы привести ее к нормальным техническим и экологическим нормам.
А в том что МВД должен проконтролировать что владелец устранил неисправности.
А теперь глянь на любую первую же попашуюся маршрутку.
Сколько у нас лет общественный тсранпорт назодится под ТО контролем?
Это чтото дало? НИЧЕГО.
Так что по сути это просто коррупционная кормушка. И все видеофиксации тут до задницы.
Там гортрапорт с кондерами нигде ничо не дымит не скрипит не протекает.
У нас - евро минус 5, дым часто в салоне, паленые тормоза и сцепления свястящие. Как вам такие факты?
Еще раз - до тех пор пока не введут ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ контроль ТО для общественного транспорта, ни о каком контроле лично речи быть не может. Это индикатор того есть ли коррупция или нет, и справляется ли МВД с тем что не него возложено. Если оно с этим не справляется то это до лампочки, то просто кормление ментов, с которых они будут закупать дубинки для тебя же.
И какие требования по тонировке?
хоча у нас спецом для цього і ТС створять ділки МВДешні щоб бумажки роздавати.
Владею рено трафик легкогрузовой, обязательный ТО. Должны гореть ВСЕ лампочки, работать ручник, и что-то в кабине эксперт лепил на лобовое и руль, мерял что-то. Делают фото спереди и ззади с вкл фарами и горящими стопами. Лобовое менял - трещинка 7см... Никакой тонировки обзора боковых зеркал ( два человека на площадке ключем зажигания царапали) . Выдают протокол с фото ззади (оба фото идут в базу полиции). Никаких наклеек и бумажек. В прошлом году 1300грн, на два года.
Скільки аварій через "технічну несправність", а скільки через прокладкиміж кермом і сидінням?
1:10000000
ТК проводят независимые СТК(станции технического контроля) с лицензией от министерства транспорта.
Полиция может провести ТК (до 10 км от стандартной СТК или с помощью мобильной СТК) если авто на внешний вид не отвечает норме.
В случае нарушения, СТК выдавшая разрешение на использование неисправного авто придёт о лицензию.
Полиция контролирует СТК, а не машины.
Цены в Чехии: до 3.5 тон
емисии: бензин-700 корун
дизель-1000 корун
техконтроль--+/-1000 корун
ТК раз в два года
Абы людей позадолбывать и очередная корупция.
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Кто такие ф а р и с е и ...