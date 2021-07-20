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МВД планирует возобновить проведение техосмотра автомобилей с обязательной видеофиксацией процесса

МВД планирует возобновить проведение техосмотра автомобилей с обязательной видеофиксацией процесса

Министерство внутренних дел планирует возобновить проведение технического контроля автомобилей. При этом предлагается выполнять его с видеофиксацией процесса.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий проект постановления размещен на сайте МВД.

Согласно пояснительной записке, обязательный технический контроль (ОТК) транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на улично-дорожной сети общего пользования, будут осуществлять субъекты проведения технического контроля.
При этом, каждое транспортное средство, которое прошло техосмотр и признано технически исправным, будет иметь свой протокол проверки, который водителю будет выдавать субъект проведения ОТК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криклий о введении обязательного техосмотра автомобилей: Тяжелый законопроект. Каждый раз, когда его поднимаем, все говорят: "Давайте не в этом году"

Введение видеофиксации процесса прохождения технического контроля предлагают для "повышения объективности и прозрачности прохождения ОТК".

В мае 2019 Министерство инфраструктуры Украины в рамках выполнения соглашения об Ассоциации с ЕС предложило с 2022 восстановить обязательный техосмотр частных автомобилей.

Документ предусматривает первый техосмотр личных авто через четыре года после первой регистрации с последующим его прохождением каждые два года.

Для такси и коммерческих автомобилей законопроект предусматривает ежегодное проведение техосмотра, начиная с момента первой регистрации.

Также читайте: Обязательный техосмотр дорожных транспортных средств будет вводиться поэтапно, - Мининфраструктуры

видеофиксация (140) МВД (9326) техосмотр (124)


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Топ комментарии
+38
Засиделись решалы Януковича-Захарченко без работы!
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20.07.2021 13:58 Ответить
+30
Идиоты.
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20.07.2021 13:56 Ответить
+30
Всі покращення від зелених покидьків , робляться аиключно для мудрого наріДу 😀
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20.07.2021 13:59 Ответить
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Зебіли, тут вчора дощик гарний пройшов, з блискавкою та громом, не бажаєте заплатити за це податок?
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20.07.2021 15:03 Ответить
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n2320

ну де про вимоги техогляду, зепридурки?

Спеціальні заходи щодо легкових автомобілів
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_016 Угоди про спеціальні заходи і із цією метою статті 3 та 4(2)(с) Угоди про спеціальні заходи включено до цієї Угоди та є її невід'ємною частиною, mutatis mutandis. Таке розслідування повинно довести, що внаслідок скорочення розміру мита або його скасування відповідно до цієї Угоди товар імпортується на територію України у таких зростаючих обсягах (в абсолютних величинах або стосовно національного виробництва) та за таких умов заподіює значну шкоду національному товаровиробнику, що виробляє подібний товар.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_016 Угоди про спеціальні заходи , і з цією метою статтю 4(2)(а) і (b) Угоди про спеціальні заходи включено до цієї Угоди та є її невід'ємною частиною, mutatis mutandis.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_016 статті 4(2)(а) Угоди про спеціальні заходи, повинні бути оцінені протягом не менш ніж трьох послідовних 12-тимісячних періодів, тобто не менше трьох років у цілому.
10. У ході розслідування також мають бути оцінені всі відомі фактори, крім пільгового імпорту, здійсненого відповідно до цієї Угоди, які також можуть бути причиною заподіяння шкоди національній промисловості. Збільшення імпорту товару, що походить зі Сторони ЄС, не повинно розглядатися як результат скасування або скорочення мита, якщо імпорт з інших джерел також аналогічно збільшився в порівнянні з попередніми періодами.
11. Україна має письмово інформувати Сторону ЄС та всі заінтересовані сторони про результати та обґрунтовані висновки розслідування заздалегідь до початку консультацій, згаданих у пункті 5 цієї статті, з метою аналізу інформації, що випливає з розслідування та обміну думками про запропоновані заходи протягом консультації.
12. Україна має гарантувати, що статистична інформація стосовно легкових автомобілів, яка використовується як підстава для запровадження спеціальних заходів, є достовірною, адекватною та загальнодоступною на періодичній основі. Україна має без затримки надавати щомісячну статистичну інформацію щодо загальних обсягів (у кількісних одиницях) імпорту товару, загальних обсягів (в кількісних одиницях) імпорту легкових автомобілів з будь-яких джерел та щодо нових реєстрацій легкових автомобілів в Україні.
13. Незважаючи на положення пункту 1 цієї статті, протягом перехідного періоду положення пунктів 1(а) та 6-11 цієї статті не застосовуються.
14. Україна не застосовує спеціальні заходи відповідно до цієї Частини протягом першого року. Україна не застосовує та не зберігає в силі будь-які спеціальні заходи відповідно до цієї Частини та не проводить будь-яких розслідувань із цією метою після 15-го року.
15. Імплементація та реалізація положень цієї статті може бути предметом обговорення та перегляду в рамках Комітету з питань торгівлі.

Стаття 136
Автомобільний, залізничний та внутрішній водний транспорт
1. З метою забезпечення скоординованого розвитку та прогресивної лібералізації перевезень між Сторонами відповідно до їхніх взаємних комерційних потреб умови взаємного доступу на ринок для автомобільного, залізничного та внутрішнього водного транспорту будуть визначені можливими у майбутньому спеціальними угодами в галузях автомобільного, залізничного та внутрішнього водного транспорту.
2. До укладення зазначених у пункті 1 цієї статті угод Сторони не запроваджують умов взаємного доступу на ринок між Сторонами, які є більш обмежувальними у порівнянні із ситуацією, що склалася на дату, що передує даті набрання чинності цією Угодою.
3. Положення існуючих двосторонніх угод, які не будуть охоплюватися можливими у майбутньому угодами, як зазначено у пункті 1 цієї статті, продовжують застосовуватися.
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20.07.2021 15:16 Ответить
Просьба отнестись с пониманием к новым расценкам. Куда и сколько заносить будет сообщено дополнительно.
Ваше МВД.
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20.07.2021 15:17 Ответить
хоть один бы зебил ,из тут пишущих ,написал - мол ошибся я - а нет, они типа не при чем - мало вам - мазохисты однако ))
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20.07.2021 15:27 Ответить
Тепер рейтінг рвоне в гору
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20.07.2021 15:29 Ответить
Кормушка для мусоров, ничего не имеющая общего с безопасностью на дороге.
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20.07.2021 15:29 Ответить
Германия,с ее машинами и дорогами не идущих ни в какое сравнение с украинскими,проходит регулярный техосмотр.
Все правильно, нашел деньги на конченную бляху,найди деньги и на то,что бы привести ее к нормальным техническим и экологическим нормам.
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20.07.2021 15:44 Ответить
как там с обязательным ТО на городсткой транпорт, умник? тут дело не про принцип что мент обязан отжать деньги, а мы обязаны отдавать их.
А в том что МВД должен проконтролировать что владелец устранил неисправности.
А теперь глянь на любую первую же попашуюся маршрутку.
Сколько у нас лет общественный тсранпорт назодится под ТО контролем?
Это чтото дало? НИЧЕГО.
Так что по сути это просто коррупционная кормушка. И все видеофиксации тут до задницы.
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20.07.2021 15:51 Ответить
я лично ехал в маршрутке где выхлопные газы видимой струйкой(!) поступали в салон.
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20.07.2021 15:52 Ответить
а расширять такой псевдоконтроль - это аналог рюкзаков авакова, только с тремя-четырьма ноликами дополнительным в конце числа.
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20.07.2021 15:53 Ответить
Спасибо за комплимент,не всем же быть глупым как в.... Я привожу факты о том,что евросоюзе ТО обязательно .
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20.07.2021 15:56 Ответить
сравни уровень контроля там и у нас.
Там гортрапорт с кондерами нигде ничо не дымит не скрипит не протекает.
У нас - евро минус 5, дым часто в салоне, паленые тормоза и сцепления свястящие. Как вам такие факты?
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20.07.2021 15:58 Ответить
это не говоря о том что только в НЕКОТОРЫХ троллейбусах и междугородни автобусах(не всех) есть кондиционеры. В такую вот жару.
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20.07.2021 15:59 Ответить
То есть,если не вводить контроль,то автоматически общественный и личный транспорт станет надежнее и экологичней? Напомнить как раньше стояли посты и в жопу засовывали прибор для измерения СО2? Выписывали штраф и давалось пару дней на устранение,и так штрафовать могли бесконечно. И если сейчас введут штраф в несколько тысяч грн за превышение допустимых норм выхлопа,я только аплодировать буду.
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20.07.2021 16:05 Ответить
Тут невано вводиш ты контроль или нет - НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ, только деньги платятся за непредоставление контроля, за то что пешеходы дышать гадостью - это называется коррупция.
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20.07.2021 16:16 Ответить
та аплодируй - справился контроль с общественным транспортом? или так и оставят его в покое, за большое башляние начальникам? а с рядовых граждан будут вторую шкуру драть? та нафиг надо. Откат на 20 лет назад? спасибо, не надо.
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20.07.2021 16:17 Ответить
и еще - в Евросоюзе каждая страна сама определяет ТО.
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20.07.2021 16:00 Ответить
Так что ваше утвреждение - ложно.
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20.07.2021 16:00 Ответить
Пример хоть одной страны евросоюза,у которой отсутствует ТО?
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20.07.2021 16:08 Ответить
у каждой страны разное ТО. Сравни требования по тонировке хотябы.
Еще раз - до тех пор пока не введут ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ контроль ТО для общественного транспорта, ни о каком контроле лично речи быть не может. Это индикатор того есть ли коррупция или нет, и справляется ли МВД с тем что не него возложено. Если оно с этим не справляется то это до лампочки, то просто кормление ментов, с которых они будут закупать дубинки для тебя же.
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20.07.2021 16:21 Ответить
у каждой страны разное ТО. Сравни требования по тонировке хотябы.
И какие требования по тонировке?
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20.07.2021 20:24 Ответить
там також мусор перевіряє стан авто ?.
хоча у нас спецом для цього і ТС створять ділки МВДешні щоб бумажки роздавати.
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20.07.2021 16:40 Ответить
В випадку ДТП з вини водія який виїхав на несправному автомобілі то цього водія потрібно карати як останнє падло - конфіскація авто (під прес!) і років 10 колонії суворого режиму! Таких ідіотів навіть сьогодні можна порахувати поштучно на всю країну! Техогляд приватного авто це тупа жидівська "хотєлка" залізти в кишеню кожному автовласнику. Вони не здатні наповнювати бюджет результатами чесної праці громадян. Я вже точно знаю що коли почнеться Майдан Лінча то живими цих корумпованих падлюк лишати не можна. Лишили останнього разу і маємо "реванш недобитків" і постає просте питання - "за що загинула Небесна Сотня"? За це? За "шлях в Китай через *********"? За азіатчину в політиці і побуті? Нас повертають до класичної кацапської "вотчинної" економіки де всяке падло буде призначатися на "годування" зверху. Це навіть не феодалізм який базується на "суспільній угоді" це "бєспрєдєл врємєнщіков"... Відродження поліцейської держави...
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20.07.2021 15:57 Ответить
януковичи вернулись
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20.07.2021 16:06 Ответить
Проходил техосмотр , - Без автомобиля , а затем заклеял лобовое окно кучей справок о том что прошел наруши тем самым Обзор справа , а также светоотражающей лентой , как гирляндой весь автомобиль , - Выкачка денег и приближенным.Что можна сказать , - Поборим Бедность определенных людей , общими усилиями.
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20.07.2021 16:12 Ответить
ага ага, особливо вночі в міжсезоння весело їхати поряд з йолопали які купили кусок бляхи, а на норм резину та заміну перегорілих лямпочок грошей нема, бо миші зїли....
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20.07.2021 16:44 Ответить
Без авто... Интересно как?
Владею рено трафик легкогрузовой, обязательный ТО. Должны гореть ВСЕ лампочки, работать ручник, и что-то в кабине эксперт лепил на лобовое и руль, мерял что-то. Делают фото спереди и ззади с вкл фарами и горящими стопами. Лобовое менял - трещинка 7см... Никакой тонировки обзора боковых зеркал ( два человека на площадке ключем зажигания царапали) . Выдают протокол с фото ззади (оба фото идут в базу полиции). Никаких наклеек и бумажек. В прошлом году 1300грн, на два года.
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20.07.2021 17:36 Ответить
Зебіли, вже не знають, як бюджет залатати.
Скільки аварій через "технічну несправність", а скільки через прокладкиміж кермом і сидінням?
1:10000000
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20.07.2021 18:41 Ответить
ЕС единое правовое пространство, нормы утверждает Брюсель.
ТК проводят независимые СТК(станции технического контроля) с лицензией от министерства транспорта.
Полиция может провести ТК (до 10 км от стандартной СТК или с помощью мобильной СТК) если авто на внешний вид не отвечает норме.
В случае нарушения, СТК выдавшая разрешение на использование неисправного авто придёт о лицензию.
Полиция контролирует СТК, а не машины.
Цены в Чехии: до 3.5 тон
емисии: бензин-700 корун
дизель-1000 корун
техконтроль--+/-1000 корун
ТК раз в два года
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20.07.2021 20:37 Ответить
Неправда. ЕС не единое правовое пространство, нормы у стран различаются.
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21.07.2021 08:36 Ответить
Так же интересно будут проходить ТО владельцы затонированных автомобилей
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20.07.2021 20:51 Ответить
Не надо это ТО!!!
Абы людей позадолбывать и очередная корупция.
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20.07.2021 20:58 Ответить
https://tbn-tv.com/kem-byli-farisei/

*****
Кто такие ф а р и с е и ...
МВС планує відновити проведення техогляду автомобілів з обов'язковою відеофіксацією процесу - Цензор.НЕТ 6824
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21.07.2021 08:42 Ответить
Новость интересная конечно но определенные проблемы с этим конечно же возникнуть могут. Слава Богу мне пока что не нужно. Кстати вот заметил что из Польши https://zakazzapchasti.com/avtozapchasti/avtomobili/toyota запчасти Тойота те же заказывать гораздо удобнее, да и выбор по более интересный будет. Так что хоть тут у меня проблем нету.
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26.07.2021 12:11 Ответить
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