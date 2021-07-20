"Єрмак - друга особа держави", - експрессекретарка Зеленського Мендель

Колишня речниця президента Зеленського Юлія Мендель назвала керівника президентського офісу Андрія Єрмака "другою особою держави".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала журналістка Ірина Ведерникова.

Вона навела цитату експрессекретарки Юлії Мендель про форму державного правління в Україні: "Андрію Єрмаку створили занадто серйозний негативний образ ... ЯК ДРУГА ОСОБА ДЕРЖАВИ, він перебрав на себе відповідальність за безліч політичних криз ... Складно уявити собі більш віддану поставленим цілям людину з оригінальними підходами".

Ведерникова продовжила: "Офісно-президентська монархія? Або які у вас варіанти? Це важливі питання. Тому, що можна довго іронізувати над стилем і книгою експрессекретарки президента України, але якщо в її розумінні глава ОПУ, а не спікер (або прем'єр ) друга особа держави, то у нашої держави серйозні проблеми. Про які ми, власне, давно пишемо. Але ось і пані Мендель теж написала ... "

Читайте також: "Два метри сексу" Гончарук, "хамуватий люмпен" Богдан і "родовитий аристократ" Єрмак: ЗМІ опублікували уривки з книги Мендель