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"Єрмак - друга особа держави", - експрессекретарка Зеленського Мендель

Колишня речниця президента Зеленського Юлія Мендель назвала керівника президентського офісу Андрія Єрмака "другою особою держави".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала журналістка Ірина Ведерникова.

Вона навела цитату експрессекретарки Юлії Мендель про форму державного правління в Україні: "Андрію Єрмаку створили занадто серйозний негативний образ ... ЯК ДРУГА ОСОБА ДЕРЖАВИ, він перебрав на себе відповідальність за безліч політичних криз ... Складно уявити собі більш віддану поставленим цілям людину з оригінальними підходами".

Ведерникова продовжила: "Офісно-президентська монархія? Або які у вас варіанти? Це важливі питання. Тому, що можна довго іронізувати над стилем і книгою експрессекретарки президента України, але якщо в її розумінні глава ОПУ, а не спікер (або прем'єр ) друга особа держави, то у нашої держави серйозні проблеми. Про які ми, власне, давно пишемо. Але ось і пані Мендель теж написала ... "

Читайте також: "Два метри сексу" Гончарук, "хамуватий люмпен" Богдан і "родовитий аристократ" Єрмак: ЗМІ опублікували уривки з книги Мендель

Автор: 

Єрмак Андрій (1383) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+45
"Ермак - второе лицо государства"... после Коломойского.

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20.07.2021 14:25 Відповісти
+33
эта дура даже не соображает, что живёт в парламентско-президентской республике...
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20.07.2021 14:26 Відповісти
+27
"а вот сєйчас било обідно..." Єрмак
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20.07.2021 14:25 Відповісти
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"Ермак - второе лицо государства"... после Коломойского.

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20.07.2021 14:25 Відповісти
Он никаой не завхоз, он вице презедент Андрей Елдак!!!
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20.07.2021 14:34 Відповісти
А от мене цікавить більш глибинні події у ОП: Мендель брала чи давала Єрмаку? Це дуже важливо для розуміння механізмів функціонування держави.
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20.07.2021 14:43 Відповісти
"это Дерьмаковское "2 лицо""-- по сути 1 вантуз в ОП Зеленского....
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20.07.2021 14:54 Відповісти
а Мендель это вторая "первая леди" ?? ... шото типа Гюльчатай - старшей советницы товарища Сухова
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20.07.2021 14:59 Відповісти
Мєндєль особа з дуже примітивним мисленням - що ви з неї хочете? Ну не можна, не розумно вимагати щоб з курячого яйця, щоб з нього вилупився страус...
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20.07.2021 15:24 Відповісти
ТО что примитивная, это конечно так, поскольку не понимает, что по закону Ермак это вообще никто (он даже не 125 лицо в государстве и не важнее уборщицы в любом офисе). Но поскольку примитивная то и откровенная и не знает, что эту информацию озвучивать нельзя, для нее вполне нормально что Ермак это 2е лицо...
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20.07.2021 16:22 Відповісти
Лицо чи пика?
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20.07.2021 16:14 Відповісти
Щетинисте іпло.
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20.07.2021 17:51 Відповісти
"а вот сєйчас било обідно..." Єрмак
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20.07.2021 14:25 Відповісти
...опєратору аватара зє
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20.07.2021 16:37 Відповісти
Юля а ті какая часть, стесняюсь спросить.
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20.07.2021 14:26 Відповісти
а она "работает с членами ОП" (с)
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20.07.2021 14:30 Відповісти
Вручную, в усной формє і заднім чіслом.
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20.07.2021 14:33 Відповісти
Бо має право першочерговості.)))
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20.07.2021 14:44 Відповісти
талант Мендель заключался в длинном шершавом языке, который мог доставать до гланд..
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20.07.2021 14:26 Відповісти
а приемы самбо какие демонстрировала.
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20.07.2021 14:36 Відповісти
эта дура даже не соображает, что живёт в парламентско-президентской республике...
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20.07.2021 14:26 Відповісти
а нашо воно їй при такій турботі президента?
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20.07.2021 14:28 Відповісти
Так и журналистка сделала ляпис. У нас первое лицо, это Премьер-министр, это если по Конституции. И только если введено Военное положение, при обязательном создании Ставки Верховного главнокомандующего, тогда полномочия первого лица страны переходят к Президенту, как к руководителю Ставки.
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20.07.2021 14:51 Відповісти
Зато благодаря ее глупости и болтливости, подтверждается то, в чем мы были уверены и что всем в Украине, вместо Зеленского, заправляет Ермак! Человек, имя которого рядовой гражданин вообще не должен знать (как в прочем и имена уборщиц в туалете Зеленского)
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20.07.2021 16:25 Відповісти
к сожалению, этого не соображает и 73% населения Украины
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20.07.2021 16:28 Відповісти
по идеи должен был за канцелярские принадлежности отвечать, а не сливать спецоперации.
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20.07.2021 14:26 Відповісти
а коли в офісно-парламентській республіці будуть позачергові перегони на офісник стільцях?
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20.07.2021 14:26 Відповісти
Бєня - перша особа, Єрмак - друга. А хто третя?
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20.07.2021 14:28 Відповісти
А первое коломойша...
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20.07.2021 14:28 Відповісти
Предводитель уездного дворянства.
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20.07.2021 14:28 Відповісти
Зебілка. Завхоз друге ліТцо держави? Якої?
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20.07.2021 14:28 Відповісти
Поведение украинской власти производит в мире впечатление дремучего идиотизма - эксперт 20 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be.html#respond Комментарии: 0
"Ермак - второе лицо государства", - экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель - Цензор.НЕТ 880В Украине - рентная коррупционная модель экономики, где все идеологические выверты придумываются лишь для одного - отвлечь внимание электората от рук наперсточника при власти.
Еще вчера: «Прочь от Москвы», «Украина второй год не закупает российский газ», «конец газовой зависимости от России».
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100002112044676 напомнил полчаса назад в Фейсбуке экономический эксперт Алексей Кущ (который в последнее время освещает также и политические проблемы).
Уже сегодня: «без 2 млрд. денег Газпрома за транзит мы не сможем финансировать армию», «без транзита российского газа, нам придется реально покупать газ на европейских хабах втридорога - какие в таком случае будут тарифы для нашего населения».
Еще вчера: внесение изменений в Конституцию о европейской интегарции, движение в НАТО.
Уже сегодня: «мы сделаем разворот на Восток, будем дружить с Китаем», «президент возвращает субъектность, нас ждет большое азиатское турне, первая остановка - Вьетнам».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9.html Если Запад захочет дружить с Россией и сдать Украину, мы развернемся на восток - Арестович
Я не даю оценок заявлениям, звучащим вчера и сегодня.
Я лишь констатирую тот факт, что в сочетании друг с другом, наше вчера и наше сегодня производят впечатление дремучего идиотизма.
И именно так нас и начинают воспринимать в мире.
Политические элиты, которые не могут сформировать стратегию развития страны хотя бы лет на десять, не могут называться «политическими» и тем более - «элитами».
И самое главное: и вчера, и сегодня нам врали и врут.
Нынешняя модель газовых отношений нужна лишь для «легализации» виртуального газа, купленного в европейских фирмах-прокладках Швейцарии и Люксембурга и для «накрутки» цены за фиктивное транспортное плечо в цене газа, продаваемого потребителю.
И Микола Хвылевой с его «прочь от Москвы» - лишь прикрытие этого дерибана.
А прагматичной и рациональной внешнеполитической стратегии у нас нет вообще. От слова совсем.
Зато есть постоянное попрошайничество и шантаж: мол, не дадите денег, уйдем к другим.
И есть рентная коррупционная модель экономики, где все идеологические выверты придумываются лишь для одного - отвлечь внимание электората от рук наперсточника при власти.
Поэтому все якобы патриотические лозунги сродни возгласу напарника-кидалы: «люди добрые, смотрите, здесь все по-честному».
И эта модель достала уже всех наших партнеров.
Достала всех, кроме живущих в стране людей. Адаптировались.
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20.07.2021 14:29 Відповісти
Вообще то это этот политолог экономист производит точно такое впечатление дремучего идиотизма. Страна под угрозой уничтожения, часть уже оккупирована граждан безнаказанно убивают и грабят оккупанты а его волнует покупка газа и попрошайнечество. Он откуда этот эконом пророк?
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20.07.2021 14:54 Відповісти
Он второй в тюряге будет.после зеЛи
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20.07.2021 14:29 Відповісти
"Ермак - второе лицо государства", - экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель - Цензор.НЕТ 3980
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20.07.2021 14:29 Відповісти
"Ермак - второе лицо государства", - экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель - Цензор.НЕТ 229
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20.07.2021 14:29 Відповісти
подписано слева-направо.
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20.07.2021 14:35 Відповісти
понятно . со вторым лицом разобрались . это Ермак . а первое лицо у нас тогда кто ? явно же не Зелька . он так мальчик на побегушках . говоря музыкльными терминами он фронтмен группы . прыгает по сцене и рот открывает . а кто же музыку пишет ?
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20.07.2021 14:30 Відповісти
Какого полового органа цитаты бывшего пресс-секретаря попадают в новостные ленты? А что обо всем этом думает водитель зеленского? Почему не озвучивают его взгляды????
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20.07.2021 14:30 Відповісти
некогда . вся прислуга при деле . водитель налоговый кодекс переписывает . покоївка поправки к конституции . массажист над государственным оборонным заказом работает . эта **** книжонку правильно назвала " каждый из них президент "
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20.07.2021 14:36 Відповісти
хотят, чтобы успели проблеваться до выходных.
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20.07.2021 14:36 Відповісти
ну, коли вона виносить на поверхню цікаву правду - то нехай... Може, сама того не бажаючи, хоч одного зебіла переагітує в реалісти...
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20.07.2021 14:42 Відповісти
Зебілізм хвороба невиліковна.
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20.07.2021 17:02 Відповісти
По лабиринтам Ада как Вергилий Данте его водил в Омане сам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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20.07.2021 14:45 Відповісти
Ця дурепа засвідчила факт узурпації влади - якийсь завхоз перебрав на себе конституційні обов"язки. Але найгірше, що зебіли цього навіть не розуміють.
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20.07.2021 14:31 Відповісти
Первое лицо-Коломойский, второе Ахметов, третье -Ермак! Какой трудной была победа ставленников народа!
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20.07.2021 14:33 Відповісти
Коломойский - 1 е лицо , Ермак- 2 е . Для довбня из частей тела осталась только ж..па - как раз по уровню интеллекта .
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20.07.2021 14:35 Відповісти
Нарід! Це на яких виборах і хто вибирав "второе ліцо государства"? Що, і за нього проголосувало 73 % дебілів?
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20.07.2021 14:36 Відповісти
зебiли мовчки проковтнули.
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20.07.2021 14:37 Відповісти
вона продовжує дискредитацію бубочки, навіть будучи відставленою з охвістя.
Недарма дядько Йосип не хоче бачити д'єрмака в упор, не бажає його чути, і не бажає чути щось за нього. Ну, а з бубочкою... ну, про що можна говорити з придурком...
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20.07.2021 14:37 Відповісти
ермак..это второй медведчук..
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20.07.2021 14:37 Відповісти
Мендель цікава з клінічної точки зору - вона пояснює всю суть зебілізму, як масового явища в ******** історії.
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20.07.2021 14:40 Відповісти
Мендель: Ермак садится на две бутылки сразу.
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20.07.2021 14:39 Відповісти
Так, со Вторым разобрались. Понятно. А кто Третий ? По логике - вахтер на входе в ОП ? Или водитель Голобородька ?
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20.07.2021 14:41 Відповісти
Де там лице ? Там жопа кацапська , а не ...Як то міцно зелених попердолело ...
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20.07.2021 14:43 Відповісти
Драл Менделиху,после Зели???
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20.07.2021 14:43 Відповісти
Єрмак все-таки актив у цьому гей -порно дуеті!
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20.07.2021 14:43 Відповісти
Зовсім з глузду баба зїхала..
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20.07.2021 14:44 Відповісти
а от почему жопа 2е лицо
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20.07.2021 14:45 Відповісти
"Любимая жена" ЗЕ,якщо коротко)
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20.07.2021 14:46 Відповісти
Моника Мендель и компания невольно вскрыли всю гнилую суть персонажей, дорвавшихся до власти. Президента надо уговаривать, чтобы он подготовился к встрече с Макроном, Гончарук играет на приставках, вместо того, что бы подымать экономику, Богдан прикалывается, хамит и хохмит, подруги из администрации озабочены двухметровым сексом... Короче, "На дне", как у Максима Горького.
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20.07.2021 14:47 Відповісти
i tse potvorna, brydka mokshanska pyka
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20.07.2021 14:47 Відповісти
Создали негативный образ? кто? а я думал его дела говорят сами за себя.
Я не хочу жить в стране с таким руководством.
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20.07.2021 14:49 Відповісти
у нас не кооператив президенстский чтоб глава ОП имел те же полномочия что президент. Конституция не позволяет.
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20.07.2021 14:51 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-20-07-21.html Мендель, в своей книге, о Гончаруке - «Алексей, Два Метра Секса» .
Мы конечно дико извиняемся, но может не стоит, г-жа Мендель, выносить личный опыт на широкое обсуждение ? 🙂
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20.07.2021 14:55 Відповісти
Так это единственное направление,в котором она имеет опыт
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20.07.2021 20:38 Відповісти
У державі Україна у всій владній вертикалі влади євреїв більше ніж у владних структурах держави Ісраїль😁. То як мають тут жити аборигени?( риторичне питання)😪
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20.07.2021 15:01 Відповісти
Надо говорить не "второе лицо", а "нижнее лицо", то есть жопа.
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20.07.2021 15:08 Відповісти
"второе полужопие", если точнее.
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21.07.2021 15:01 Відповісти
"експрессекретарка Зеленського Мендель"- це зачот! точніше

експресс-секретарка Зеленського Мендель. По-бистрячку, щоб Лєнка не попалила.
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20.07.2021 15:17 Відповісти
Хто голосував за Єрмака? Ніхто! Але голосували за прокацапленого жидобільшовика ЗЕ. От отримуйте жидів та кацапів яким на вас - 80% етнічниих українців в Україні, плювати. Єдине що потрібно жидобільшовикам це тримати вас усіх в ярмі... від "революції гідності" нічого крім пекучого сорому не лишилось...
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20.07.2021 15:36 Відповісти
А кто его выбрал вторым лицом?
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20.07.2021 15:37 Відповісти
цій менделі краще б коханням,сім єю зайнятись! Молода.гарна а вона в оцій смердючій політичні багнюці носом копирсається!!!
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20.07.2021 15:57 Відповісти
А чому не прем'єр міністр ?
Що це за самовільне перехоплення повноважень ??? Законами знову підтерлись ?
Потім з кого спитати за провал чи злочинну діяльність , якшо він скаже- а я лише папери складав, нічого не знаю.
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20.07.2021 16:01 Відповісти
где лицо, а где жопа - главное не перепутать
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20.07.2021 16:05 Відповісти
Вторая задница государства. Первая - сами знаете кто. Поэтому нас так и принимают в мире...
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20.07.2021 16:19 Відповісти
Дерьмак -действительно второе лицо... После моей жОПы... А менделша решила сделать Дерьмаку гадость - похвалила его приторно и примитивно...
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20.07.2021 16:35 Відповісти
"Єрмак - друга особа держави", - експрессекретарка Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 8104
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20.07.2021 16:45 Відповісти
вот 73% зебилы удивятся, когда узнают, что два года назад они выбрали себе императрицу Зелю всего лишь "прицепом" к её фавориту Альфонсу д"Ермаку, и когда она начнёт дарить ему земли вместе с ними - крипаками..
наголосувалы, самоуверенные дебилы, блин..
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20.07.2021 16:51 Відповісти
Надо задать вопрос украинцам - Вы Ермака выбирали ? Если нет - то нечего ему зарплату платить 😀
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20.07.2021 17:07 Відповісти
Вообще это цирк какой-то
Зе все намекают открытым текстом ( к примеру Нуланд) - уберите Ермака от госсекретари и дипломатии
НО ДЛЯ ЗЕ - защита Ермака важнее защиты Украины . Типа - хоть мировой потоп в Украине , а Ермака он не сдаст .

А Ермак сдаст Зе первым
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20.07.2021 17:05 Відповісти
юлька ту тупенькая, он первое лицо, ему вон двери из авто открывают а твой нелох президент сам себе дверь в авто открывает, лашара просто, завхоз правит страной - отлично выбрали ***** зеленые
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20.07.2021 17:07 Відповісти
"Мудрий нарід" вибрав собі таких правителів,то і хавайте своє лайно.
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20.07.2021 17:13 Відповісти
кто скажет с какой дырки вылезла эта ДУРЭПА
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20.07.2021 17:57 Відповісти
«Прости барин! Бес попутал! Все осознала! Верой-правдой служить буду! Вот увидишь - не подведу!» - Только так можно оценить писанину бывшего пресс-секретаря президента Юлии Мендель - ее книгу "Каждый из нас президент". Оцените сами: «Если двух Андреев, которые руководили ОП, увидеть вместе, то это было представление не для людей со слабыми нервами. Встретив Ермака, Богдан превращался в хамоватого люмпена, выкрикивающего несовместимые с логикой языковые конструкции. Ермак отмалчивался, ведя себя как родовитый аристократ, только иногда реагируя на безумство тезки».
А ведь работать в Офис президента Юлию Мендель привел именно Богдан. А уволил ее именно Ермак, за то что позволяла себе доносить до Зеленского мысли противоречившие желаниям Ермака. Госпожа Мендель была твердо уверенна, что Зеленский защитит её от всего, в т ч от Ермака. Единственное чего она не учла, этого того, что "вырванные годы" Зеленскому устраивать будет не Ермак, а соответственно подготовленная им Елена Зеленская. А тут господин президент - бессилен.
Только теперь госпожа Мендель поняла, кто командует парадом и ластится к новому «великому господину». Что бы снизошел и допустил к руке…
В общем, вы получили еще одно представление о людях окружающих президента Зеленского.﻿

Печерский Холм
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20.07.2021 19:20 Відповісти
родовитый аристократ,- по кличке Козырь
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21.07.2021 05:31 Відповісти
Многоликий наш.
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20.07.2021 20:16 Відповісти
Ну во-первых, не второе, а первое.... и не надо обижать гауляйтера Украины от руSSкого мира.
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21.07.2021 05:16 Відповісти
друга піся держави знає шо говорить
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21.07.2021 10:52 Відповісти
и как этот ворюга и продавец госдолжностей Ермак, может быть таким приближённым к верхушке власти?? Тем более , что он из бвывших предателей Украины и ярый рашист!! Значит Зеленскому нравяится ворюги и коррупционеры!! какой нормальный и умный чиновник, пойдёт работать в эту долбанную команду ЗЕ!!
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21.07.2021 13:39 Відповісти
 
 