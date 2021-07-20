"Єрмак - друга особа держави", - експрессекретарка Зеленського Мендель
Колишня речниця президента Зеленського Юлія Мендель назвала керівника президентського офісу Андрія Єрмака "другою особою держави".
Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала журналістка Ірина Ведерникова.
Вона навела цитату експрессекретарки Юлії Мендель про форму державного правління в Україні: "Андрію Єрмаку створили занадто серйозний негативний образ ... ЯК ДРУГА ОСОБА ДЕРЖАВИ, він перебрав на себе відповідальність за безліч політичних криз ... Складно уявити собі більш віддану поставленим цілям людину з оригінальними підходами".
Ведерникова продовжила: "Офісно-президентська монархія? Або які у вас варіанти? Це важливі питання. Тому, що можна довго іронізувати над стилем і книгою експрессекретарки президента України, але якщо в її розумінні глава ОПУ, а не спікер (або прем'єр ) друга особа держави, то у нашої держави серйозні проблеми. Про які ми, власне, давно пишемо. Але ось і пані Мендель теж написала ... "
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Украине - рентная коррупционная модель экономики, где все идеологические выверты придумываются лишь для одного - отвлечь внимание электората от рук наперсточника при власти.
Еще вчера: «Прочь от Москвы», «Украина второй год не закупает российский газ», «конец газовой зависимости от России».
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100002112044676 напомнил полчаса назад в Фейсбуке экономический эксперт Алексей Кущ (который в последнее время освещает также и политические проблемы).
Уже сегодня: «без 2 млрд. денег Газпрома за транзит мы не сможем финансировать армию», «без транзита российского газа, нам придется реально покупать газ на европейских хабах втридорога - какие в таком случае будут тарифы для нашего населения».
Еще вчера: внесение изменений в Конституцию о европейской интегарции, движение в НАТО.
Уже сегодня: «мы сделаем разворот на Восток, будем дружить с Китаем», «президент возвращает субъектность, нас ждет большое азиатское турне, первая остановка - Вьетнам».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9.html Если Запад захочет дружить с Россией и сдать Украину, мы развернемся на восток - Арестович
Я не даю оценок заявлениям, звучащим вчера и сегодня.
Я лишь констатирую тот факт, что в сочетании друг с другом, наше вчера и наше сегодня производят впечатление дремучего идиотизма.
И именно так нас и начинают воспринимать в мире.
Политические элиты, которые не могут сформировать стратегию развития страны хотя бы лет на десять, не могут называться «политическими» и тем более - «элитами».
И самое главное: и вчера, и сегодня нам врали и врут.
Нынешняя модель газовых отношений нужна лишь для «легализации» виртуального газа, купленного в европейских фирмах-прокладках Швейцарии и Люксембурга и для «накрутки» цены за фиктивное транспортное плечо в цене газа, продаваемого потребителю.
И Микола Хвылевой с его «прочь от Москвы» - лишь прикрытие этого дерибана.
А прагматичной и рациональной внешнеполитической стратегии у нас нет вообще. От слова совсем.
Зато есть постоянное попрошайничество и шантаж: мол, не дадите денег, уйдем к другим.
И есть рентная коррупционная модель экономики, где все идеологические выверты придумываются лишь для одного - отвлечь внимание электората от рук наперсточника при власти.
Поэтому все якобы патриотические лозунги сродни возгласу напарника-кидалы: «люди добрые, смотрите, здесь все по-честному».
И эта модель достала уже всех наших партнеров.
Достала всех, кроме живущих в стране людей. Адаптировались.
Недарма дядько Йосип не хоче бачити д'єрмака в упор, не бажає його чути, і не бажає чути щось за нього. Ну, а з бубочкою... ну, про що можна говорити з придурком...
Я не хочу жить в стране с таким руководством.
Мы конечно дико извиняемся, но может не стоит, г-жа Мендель, выносить личный опыт на широкое обсуждение ? 🙂
експресс-секретарка Зеленського Мендель. По-бистрячку, щоб Лєнка не попалила.
Що це за самовільне перехоплення повноважень ??? Законами знову підтерлись ?
Потім з кого спитати за провал чи злочинну діяльність , якшо він скаже- а я лише папери складав, нічого не знаю.
наголосувалы, самоуверенные дебилы, блин..
Зе все намекают открытым текстом ( к примеру Нуланд) - уберите Ермака от госсекретари и дипломатии
НО ДЛЯ ЗЕ - защита Ермака важнее защиты Украины . Типа - хоть мировой потоп в Украине , а Ермака он не сдаст .
А Ермак сдаст Зе первым
А ведь работать в Офис президента Юлию Мендель привел именно Богдан. А уволил ее именно Ермак, за то что позволяла себе доносить до Зеленского мысли противоречившие желаниям Ермака. Госпожа Мендель была твердо уверенна, что Зеленский защитит её от всего, в т ч от Ермака. Единственное чего она не учла, этого того, что "вырванные годы" Зеленскому устраивать будет не Ермак, а соответственно подготовленная им Елена Зеленская. А тут господин президент - бессилен.
Только теперь госпожа Мендель поняла, кто командует парадом и ластится к новому «великому господину». Что бы снизошел и допустил к руке…
В общем, вы получили еще одно представление о людях окружающих президента Зеленского.
Печерский Холм