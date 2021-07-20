"Ермак - второе лицо государства", - экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель

Бывший пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель назвала руководителя президентского офиса Андрея Ермака "вторым лицом государства".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала журналист Ирина Ведерникова.

Она привела цитату экс-пресс-секретаря Юлии Мендель о форме государственного правления в Украине: "Андрею Ермаку создали слишком серьезный негативный образ... КАК ВТОРОЕ ЛИЦО ГОСУДАРСТВА, он перебрал на себя ответственность за множество политических кризисов... Сложно представить себе более преданного поставленным целям человека с оригинальными подходами".

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Ведерникова продолжила: "Офисно-президентская монархия? Или какие у вас варианты? Это важные вопросы. Потому, что можно долго иронизировать над стилем и книгой экс пресс-секретаря президента Украины, но если в ее понимании глава ОПУ, а не спикер (или премьер) второе лицо государства, то у нашего государства серьезные проблемы. О которых мы, собственно, давно пишем. Но вот и г-жа Мендель тоже написала..."

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