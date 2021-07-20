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"Ермак - второе лицо государства", - экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель

Бывший пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель назвала руководителя президентского офиса Андрея Ермака "вторым лицом государства".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала журналист Ирина Ведерникова. 

Она привела цитату экс-пресс-секретаря Юлии Мендель о форме государственного правления в Украине: "Андрею Ермаку создали слишком серьезный негативный образ... КАК ВТОРОЕ ЛИЦО ГОСУДАРСТВА, он перебрал на себя ответственность за множество политических кризисов... Сложно представить себе более преданного поставленным целям человека с оригинальными подходами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Два метра секса" Гончарук, "хамоватый люмпен" Богдан и "родовитый аристократ" Ермак: СМИ опубликовали выдержки из книги Мендель

Ведерникова продолжила: "Офисно-президентская монархия? Или какие у вас варианты? Это важные вопросы. Потому, что можно долго иронизировать над стилем и книгой экс пресс-секретаря президента Украины, но если в ее понимании глава ОПУ, а не спикер (или премьер) второе лицо государства, то у нашего государства серьезные проблемы. О которых мы, собственно, давно пишем. Но вот и г-жа Мендель тоже написала..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель о причинах увольнения с должности пресс-секретаря Зеленского: Из-за нагрузок ухудшилось здоровье. Я уже около трех месяцев лечусь

Ермак Андрей (1271) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+45
"Ермак - второе лицо государства"... после Коломойского.

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20.07.2021 14:25 Ответить
+33
эта дура даже не соображает, что живёт в парламентско-президентской республике...
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20.07.2021 14:26 Ответить
+27
"а вот сєйчас било обідно..." Єрмак
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20.07.2021 14:25 Ответить
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"Ермак - второе лицо государства"... после Коломойского.

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20.07.2021 14:25 Ответить
Он никаой не завхоз, он вице презедент Андрей Елдак!!!
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20.07.2021 14:34 Ответить
А от мене цікавить більш глибинні події у ОП: Мендель брала чи давала Єрмаку? Це дуже важливо для розуміння механізмів функціонування держави.
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20.07.2021 14:43 Ответить
"это Дерьмаковское "2 лицо""-- по сути 1 вантуз в ОП Зеленского....
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20.07.2021 14:54 Ответить
а Мендель это вторая "первая леди" ?? ... шото типа Гюльчатай - старшей советницы товарища Сухова
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20.07.2021 14:59 Ответить
Мєндєль особа з дуже примітивним мисленням - що ви з неї хочете? Ну не можна, не розумно вимагати щоб з курячого яйця, щоб з нього вилупився страус...
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20.07.2021 15:24 Ответить
ТО что примитивная, это конечно так, поскольку не понимает, что по закону Ермак это вообще никто (он даже не 125 лицо в государстве и не важнее уборщицы в любом офисе). Но поскольку примитивная то и откровенная и не знает, что эту информацию озвучивать нельзя, для нее вполне нормально что Ермак это 2е лицо...
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20.07.2021 16:22 Ответить
Лицо чи пика?
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20.07.2021 16:14 Ответить
Щетинисте іпло.
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20.07.2021 17:51 Ответить
"а вот сєйчас било обідно..." Єрмак
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20.07.2021 14:25 Ответить
...опєратору аватара зє
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20.07.2021 16:37 Ответить
Юля а ті какая часть, стесняюсь спросить.
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20.07.2021 14:26 Ответить
а она "работает с членами ОП" (с)
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20.07.2021 14:30 Ответить
Вручную, в усной формє і заднім чіслом.
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20.07.2021 14:33 Ответить
Бо має право першочерговості.)))
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20.07.2021 14:44 Ответить
талант Мендель заключался в длинном шершавом языке, который мог доставать до гланд..
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20.07.2021 14:26 Ответить
а приемы самбо какие демонстрировала.
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20.07.2021 14:36 Ответить
эта дура даже не соображает, что живёт в парламентско-президентской республике...
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20.07.2021 14:26 Ответить
а нашо воно їй при такій турботі президента?
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20.07.2021 14:28 Ответить
Так и журналистка сделала ляпис. У нас первое лицо, это Премьер-министр, это если по Конституции. И только если введено Военное положение, при обязательном создании Ставки Верховного главнокомандующего, тогда полномочия первого лица страны переходят к Президенту, как к руководителю Ставки.
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20.07.2021 14:51 Ответить
Зато благодаря ее глупости и болтливости, подтверждается то, в чем мы были уверены и что всем в Украине, вместо Зеленского, заправляет Ермак! Человек, имя которого рядовой гражданин вообще не должен знать (как в прочем и имена уборщиц в туалете Зеленского)
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20.07.2021 16:25 Ответить
к сожалению, этого не соображает и 73% населения Украины
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20.07.2021 16:28 Ответить
по идеи должен был за канцелярские принадлежности отвечать, а не сливать спецоперации.
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20.07.2021 14:26 Ответить
а коли в офісно-парламентській республіці будуть позачергові перегони на офісник стільцях?
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20.07.2021 14:26 Ответить
Бєня - перша особа, Єрмак - друга. А хто третя?
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20.07.2021 14:28 Ответить
А первое коломойша...
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20.07.2021 14:28 Ответить
Предводитель уездного дворянства.
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20.07.2021 14:28 Ответить
Зебілка. Завхоз друге ліТцо держави? Якої?
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20.07.2021 14:28 Ответить
Поведение украинской власти производит в мире впечатление дремучего идиотизма - эксперт 20 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be.html#respond Комментарии: 0
"Ермак - второе лицо государства", - экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель - Цензор.НЕТ 880В Украине - рентная коррупционная модель экономики, где все идеологические выверты придумываются лишь для одного - отвлечь внимание электората от рук наперсточника при власти.
Еще вчера: «Прочь от Москвы», «Украина второй год не закупает российский газ», «конец газовой зависимости от России».
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100002112044676 напомнил полчаса назад в Фейсбуке экономический эксперт Алексей Кущ (который в последнее время освещает также и политические проблемы).
Уже сегодня: «без 2 млрд. денег Газпрома за транзит мы не сможем финансировать армию», «без транзита российского газа, нам придется реально покупать газ на европейских хабах втридорога - какие в таком случае будут тарифы для нашего населения».
Еще вчера: внесение изменений в Конституцию о европейской интегарции, движение в НАТО.
Уже сегодня: «мы сделаем разворот на Восток, будем дружить с Китаем», «президент возвращает субъектность, нас ждет большое азиатское турне, первая остановка - Вьетнам».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9.html Если Запад захочет дружить с Россией и сдать Украину, мы развернемся на восток - Арестович
Я не даю оценок заявлениям, звучащим вчера и сегодня.
Я лишь констатирую тот факт, что в сочетании друг с другом, наше вчера и наше сегодня производят впечатление дремучего идиотизма.
И именно так нас и начинают воспринимать в мире.
Политические элиты, которые не могут сформировать стратегию развития страны хотя бы лет на десять, не могут называться «политическими» и тем более - «элитами».
И самое главное: и вчера, и сегодня нам врали и врут.
Нынешняя модель газовых отношений нужна лишь для «легализации» виртуального газа, купленного в европейских фирмах-прокладках Швейцарии и Люксембурга и для «накрутки» цены за фиктивное транспортное плечо в цене газа, продаваемого потребителю.
И Микола Хвылевой с его «прочь от Москвы» - лишь прикрытие этого дерибана.
А прагматичной и рациональной внешнеполитической стратегии у нас нет вообще. От слова совсем.
Зато есть постоянное попрошайничество и шантаж: мол, не дадите денег, уйдем к другим.
И есть рентная коррупционная модель экономики, где все идеологические выверты придумываются лишь для одного - отвлечь внимание электората от рук наперсточника при власти.
Поэтому все якобы патриотические лозунги сродни возгласу напарника-кидалы: «люди добрые, смотрите, здесь все по-честному».
И эта модель достала уже всех наших партнеров.
Достала всех, кроме живущих в стране людей. Адаптировались.
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20.07.2021 14:29 Ответить
Вообще то это этот политолог экономист производит точно такое впечатление дремучего идиотизма. Страна под угрозой уничтожения, часть уже оккупирована граждан безнаказанно убивают и грабят оккупанты а его волнует покупка газа и попрошайнечество. Он откуда этот эконом пророк?
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20.07.2021 14:54 Ответить
Он второй в тюряге будет.после зеЛи
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20.07.2021 14:29 Ответить
"Ермак - второе лицо государства", - экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель - Цензор.НЕТ 3980
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20.07.2021 14:29 Ответить
"Ермак - второе лицо государства", - экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель - Цензор.НЕТ 229
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20.07.2021 14:29 Ответить
подписано слева-направо.
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20.07.2021 14:35 Ответить
понятно . со вторым лицом разобрались . это Ермак . а первое лицо у нас тогда кто ? явно же не Зелька . он так мальчик на побегушках . говоря музыкльными терминами он фронтмен группы . прыгает по сцене и рот открывает . а кто же музыку пишет ?
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20.07.2021 14:30 Ответить
Какого полового органа цитаты бывшего пресс-секретаря попадают в новостные ленты? А что обо всем этом думает водитель зеленского? Почему не озвучивают его взгляды????
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20.07.2021 14:30 Ответить
некогда . вся прислуга при деле . водитель налоговый кодекс переписывает . покоївка поправки к конституции . массажист над государственным оборонным заказом работает . эта **** книжонку правильно назвала " каждый из них президент "
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20.07.2021 14:36 Ответить
хотят, чтобы успели проблеваться до выходных.
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20.07.2021 14:36 Ответить
ну, коли вона виносить на поверхню цікаву правду - то нехай... Може, сама того не бажаючи, хоч одного зебіла переагітує в реалісти...
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20.07.2021 14:42 Ответить
Зебілізм хвороба невиліковна.
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20.07.2021 17:02 Ответить
По лабиринтам Ада как Вергилий Данте его водил в Омане сам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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20.07.2021 14:45 Ответить
Ця дурепа засвідчила факт узурпації влади - якийсь завхоз перебрав на себе конституційні обов"язки. Але найгірше, що зебіли цього навіть не розуміють.
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20.07.2021 14:31 Ответить
Первое лицо-Коломойский, второе Ахметов, третье -Ермак! Какой трудной была победа ставленников народа!
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20.07.2021 14:33 Ответить
Коломойский - 1 е лицо , Ермак- 2 е . Для довбня из частей тела осталась только ж..па - как раз по уровню интеллекта .
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20.07.2021 14:35 Ответить
Нарід! Це на яких виборах і хто вибирав "второе ліцо государства"? Що, і за нього проголосувало 73 % дебілів?
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20.07.2021 14:36 Ответить
зебiли мовчки проковтнули.
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20.07.2021 14:37 Ответить
вона продовжує дискредитацію бубочки, навіть будучи відставленою з охвістя.
Недарма дядько Йосип не хоче бачити д'єрмака в упор, не бажає його чути, і не бажає чути щось за нього. Ну, а з бубочкою... ну, про що можна говорити з придурком...
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20.07.2021 14:37 Ответить
ермак..это второй медведчук..
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20.07.2021 14:37 Ответить
Мендель цікава з клінічної точки зору - вона пояснює всю суть зебілізму, як масового явища в ******** історії.
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20.07.2021 14:40 Ответить
Мендель: Ермак садится на две бутылки сразу.
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20.07.2021 14:39 Ответить
Так, со Вторым разобрались. Понятно. А кто Третий ? По логике - вахтер на входе в ОП ? Или водитель Голобородька ?
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20.07.2021 14:41 Ответить
Де там лице ? Там жопа кацапська , а не ...Як то міцно зелених попердолело ...
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20.07.2021 14:43 Ответить
Драл Менделиху,после Зели???
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20.07.2021 14:43 Ответить
Єрмак все-таки актив у цьому гей -порно дуеті!
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20.07.2021 14:43 Ответить
Зовсім з глузду баба зїхала..
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20.07.2021 14:44 Ответить
а от почему жопа 2е лицо
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20.07.2021 14:45 Ответить
"Любимая жена" ЗЕ,якщо коротко)
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20.07.2021 14:46 Ответить
Моника Мендель и компания невольно вскрыли всю гнилую суть персонажей, дорвавшихся до власти. Президента надо уговаривать, чтобы он подготовился к встрече с Макроном, Гончарук играет на приставках, вместо того, что бы подымать экономику, Богдан прикалывается, хамит и хохмит, подруги из администрации озабочены двухметровым сексом... Короче, "На дне", как у Максима Горького.
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20.07.2021 14:47 Ответить
i tse potvorna, brydka mokshanska pyka
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20.07.2021 14:47 Ответить
Создали негативный образ? кто? а я думал его дела говорят сами за себя.
Я не хочу жить в стране с таким руководством.
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20.07.2021 14:49 Ответить
у нас не кооператив президенстский чтоб глава ОП имел те же полномочия что президент. Конституция не позволяет.
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20.07.2021 14:51 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-20-07-21.html Мендель, в своей книге, о Гончаруке - «Алексей, Два Метра Секса» .
Мы конечно дико извиняемся, но может не стоит, г-жа Мендель, выносить личный опыт на широкое обсуждение ? 🙂
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20.07.2021 14:55 Ответить
Так это единственное направление,в котором она имеет опыт
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20.07.2021 20:38 Ответить
У державі Україна у всій владній вертикалі влади євреїв більше ніж у владних структурах держави Ісраїль😁. То як мають тут жити аборигени?( риторичне питання)😪
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20.07.2021 15:01 Ответить
Надо говорить не "второе лицо", а "нижнее лицо", то есть жопа.
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20.07.2021 15:08 Ответить
"второе полужопие", если точнее.
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21.07.2021 15:01 Ответить
"експрессекретарка Зеленського Мендель"- це зачот! точніше

експресс-секретарка Зеленського Мендель. По-бистрячку, щоб Лєнка не попалила.
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20.07.2021 15:17 Ответить
Хто голосував за Єрмака? Ніхто! Але голосували за прокацапленого жидобільшовика ЗЕ. От отримуйте жидів та кацапів яким на вас - 80% етнічниих українців в Україні, плювати. Єдине що потрібно жидобільшовикам це тримати вас усіх в ярмі... від "революції гідності" нічого крім пекучого сорому не лишилось...
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20.07.2021 15:36 Ответить
А кто его выбрал вторым лицом?
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20.07.2021 15:37 Ответить
цій менделі краще б коханням,сім єю зайнятись! Молода.гарна а вона в оцій смердючій політичні багнюці носом копирсається!!!
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20.07.2021 15:57 Ответить
А чому не прем'єр міністр ?
Що це за самовільне перехоплення повноважень ??? Законами знову підтерлись ?
Потім з кого спитати за провал чи злочинну діяльність , якшо він скаже- а я лише папери складав, нічого не знаю.
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20.07.2021 16:01 Ответить
где лицо, а где жопа - главное не перепутать
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20.07.2021 16:05 Ответить
Вторая задница государства. Первая - сами знаете кто. Поэтому нас так и принимают в мире...
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20.07.2021 16:19 Ответить
Дерьмак -действительно второе лицо... После моей жОПы... А менделша решила сделать Дерьмаку гадость - похвалила его приторно и примитивно...
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20.07.2021 16:35 Ответить
"Єрмак - друга особа держави", - експрессекретарка Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 8104
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20.07.2021 16:45 Ответить
вот 73% зебилы удивятся, когда узнают, что два года назад они выбрали себе императрицу Зелю всего лишь "прицепом" к её фавориту Альфонсу д"Ермаку, и когда она начнёт дарить ему земли вместе с ними - крипаками..
наголосувалы, самоуверенные дебилы, блин..
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20.07.2021 16:51 Ответить
Надо задать вопрос украинцам - Вы Ермака выбирали ? Если нет - то нечего ему зарплату платить 😀
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20.07.2021 17:07 Ответить
Вообще это цирк какой-то
Зе все намекают открытым текстом ( к примеру Нуланд) - уберите Ермака от госсекретари и дипломатии
НО ДЛЯ ЗЕ - защита Ермака важнее защиты Украины . Типа - хоть мировой потоп в Украине , а Ермака он не сдаст .

А Ермак сдаст Зе первым
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20.07.2021 17:05 Ответить
юлька ту тупенькая, он первое лицо, ему вон двери из авто открывают а твой нелох президент сам себе дверь в авто открывает, лашара просто, завхоз правит страной - отлично выбрали ***** зеленые
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20.07.2021 17:07 Ответить
"Мудрий нарід" вибрав собі таких правителів,то і хавайте своє лайно.
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20.07.2021 17:13 Ответить
кто скажет с какой дырки вылезла эта ДУРЭПА
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20.07.2021 17:57 Ответить
«Прости барин! Бес попутал! Все осознала! Верой-правдой служить буду! Вот увидишь - не подведу!» - Только так можно оценить писанину бывшего пресс-секретаря президента Юлии Мендель - ее книгу "Каждый из нас президент". Оцените сами: «Если двух Андреев, которые руководили ОП, увидеть вместе, то это было представление не для людей со слабыми нервами. Встретив Ермака, Богдан превращался в хамоватого люмпена, выкрикивающего несовместимые с логикой языковые конструкции. Ермак отмалчивался, ведя себя как родовитый аристократ, только иногда реагируя на безумство тезки».
А ведь работать в Офис президента Юлию Мендель привел именно Богдан. А уволил ее именно Ермак, за то что позволяла себе доносить до Зеленского мысли противоречившие желаниям Ермака. Госпожа Мендель была твердо уверенна, что Зеленский защитит её от всего, в т ч от Ермака. Единственное чего она не учла, этого того, что "вырванные годы" Зеленскому устраивать будет не Ермак, а соответственно подготовленная им Елена Зеленская. А тут господин президент - бессилен.
Только теперь госпожа Мендель поняла, кто командует парадом и ластится к новому «великому господину». Что бы снизошел и допустил к руке…
В общем, вы получили еще одно представление о людях окружающих президента Зеленского.﻿

Печерский Холм
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20.07.2021 19:20 Ответить
родовитый аристократ,- по кличке Козырь
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21.07.2021 05:31 Ответить
Многоликий наш.
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20.07.2021 20:16 Ответить
Ну во-первых, не второе, а первое.... и не надо обижать гауляйтера Украины от руSSкого мира.
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21.07.2021 05:16 Ответить
друга піся держави знає шо говорить
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21.07.2021 10:52 Ответить
и как этот ворюга и продавец госдолжностей Ермак, может быть таким приближённым к верхушке власти?? Тем более , что он из бвывших предателей Украины и ярый рашист!! Значит Зеленскому нравяится ворюги и коррупционеры!! какой нормальный и умный чиновник, пойдёт работать в эту долбанную команду ЗЕ!!
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21.07.2021 13:39 Ответить
 
 