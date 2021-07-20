ЄС "створює умови для заморожування конфлікту" на Донбасі, - Козак
На думку російської сторони, Брюссель дотримується суперечливої позиції щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це заявив заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак в інтерв'ю французькому виданню Politique Internationale, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".
"Був би радий дати високу оцінку цим зусиллям (ЄС і країн Європи у сприянні миру в Україні. - Ред.). Але це не той випадок. Ключова причина такої невисокої оцінки - суперечлива непослідовна позиція і Євросоюзу, і більшості країн Європи щодо застосування Мінських угод. Вона містить дві абсолютно несумісні лінії. З одного боку, загальна прихильність і підтримка зазначених угод. З другого, - невизнання недвозначно закріплених в угодах статусу Донбасу як сторони конфлікту і мандата представників Донбасу на його врегулювання", - запевняє він.
За його словами, "це незрозуміле лукавство не лише не сприяє відновленню миру на Донбасі, а, навпаки, вносить істотний вклад у дезорганізацію переговорного процесу і створює умови для заморожування конфлікту".
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Брешет мудила. В Минских соглашениях стороны конфликта 2 - Украина и РФия, никакого Донбасса, как стороны там нет и близко.
А представители Донбасса - не вопрос - Казанский, Гармаш и тд - вполне себе представители Донбасса, ибо в Минских соглашениях точно нет такого, что представителей Донбасса выбирает РФия.
2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У"):
- для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;!!!!!!
- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины!!!!!!: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.
А може, слід звернутись спочатку не до оцього протоколу намірів (чи то пак: плану "врегулювання") а до справжніх міждержавних документів, підписаних в тому ж таки Мінську? Там - підписи перших осіб чотирьох держав: двох посередників, і двох сторін війни.
Навіть ссср не розривав дипстосунки з Афганістаном і Пакистаном наприкінці минулого сторіччя.