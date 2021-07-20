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Новости Агрессия России против Украины
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ЕС "создает условия для замораживания конфликта" на Донбассе, - Козак

ЕС

По мнению российской стороны, Брюссель придерживается противоречивой позиции в отношении урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью французскому изданию Politique Internationale, информирует Цензор.НЕТ со  ссылкой на российский "Интерфакс".

"Был бы рад дать высокую оценку этим усилиям (ЕС и стран Европы в содействии миру в Украине.- Ред.). Но это не тот случай. Ключевая причина такой невысокой оценки - противоречивая непоследовательная позиция и Евросоюза, и большинства стран Европы относительно применения Минских соглашений. Она вмещает две абсолютно несовместимые линии. С одной стороны, всеобщая приверженность и поддержка указанных соглашений. С другой - непризнание недвусмысленно закрепленных в соглашениях статуса Донбасса как стороны конфликта и мандата представителей Донбасса на его урегулирование", - уверяет он.

По его словам, "это необъяснимое лукавство не только не способствует восстановлению мира на Донбассе, а, наоборот, вносит существенный вклад в дезорганизацию переговорного процесса и создает условия для замораживания конфликта".

Читайте также: Почти миллион украинцев стали гражданами РФ с 2016 по 2020 год, - замглавы администрации Путина Козак

Автор: 

переговоры (5072) Донбасс (26957) Евросоюз (17267) минские соглашения (3229) Козак Дмитрий (73)


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Топ комментарии
+10
кизяк, можешь свернуть те минские договоренности в трубочку, засунь их в бытулочку и садись на нее сверху.
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20.07.2021 16:39 Ответить
+5
А что Рашка очень так заволновалась? Боится что увязла на дамбасе надолго, а тут еще нужно в Афганистане конфликт размораживать?
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20.07.2021 16:38 Ответить
+5
Ту логика простая, послушай чего хочет враг и сделай все наоборот. Рашка завязла на дамбасе и нужно ее держать пока не побреют налысо
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20.07.2021 16:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
заморозят на десятилетия и будем сидеть замороженные в глубокой ж опе
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20.07.2021 16:32 Ответить
А если не секрет, кто развязал этот конфликт? Кто заморозит Кто будет сидеть в ж опе?)
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21.07.2021 00:59 Ответить
Мусора, которые обворовали страну
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21.07.2021 08:07 Ответить
Так давайте разморозим конфликт, делов то?
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20.07.2021 16:32 Ответить
Харя козака- є воплощение защитника *уйла в підєрськой подворотнє, де його кріси ледь не зжерли!)))
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20.07.2021 16:37 Ответить
А что Рашка очень так заволновалась? Боится что увязла на дамбасе надолго, а тут еще нужно в Афганистане конфликт размораживать?
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20.07.2021 16:38 Ответить
кизяк, можешь свернуть те минские договоренности в трубочку, засунь их в бытулочку и садись на нее сверху.
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20.07.2021 16:39 Ответить
**** вы кацапсины не выполняли свои договоренности? теперь можете только подтереться ими.
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20.07.2021 17:07 Ответить
"закрепленных в соглашениях статуса Донбасса как стороны конфликта и мандата представителей Донбасса на его урегулирование"

Брешет мудила. В Минских соглашениях стороны конфликта 2 - Украина и РФия, никакого Донбасса, как стороны там нет и близко.
А представители Донбасса - не вопрос - Казанский, Гармаш и тд - вполне себе представители Донбасса, ибо в Минских соглашениях точно нет такого, что представителей Донбасса выбирает РФия.
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20.07.2021 16:40 Ответить
Не совсем так.. во втором пункте про разведение войск стороны конфликта несколько по другому указаны, видимо ты их просто не читал..
2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У"):
- для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;!!!!!!
- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины!!!!!!: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.
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20.07.2021 16:43 Ответить
Вроде как первым пунктом шло прекращение огня и обмен всех на всех, а так же вывод росийских войск из Дебальцево, которое согласно минским соглашениям на тот момент оставалось за Украиной.
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20.07.2021 16:52 Ответить
Ну вот. А Рашка нинадень не перестала обстреливать Украину. Даже наоборот, захватила десятки населенных пунктов и город Дебальцево. Какие тогда дальше могут быть вопросы.
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20.07.2021 16:58 Ответить
Ты что там куришь? А с кем Украина подписывала ети соглашения? Там были только представители Украины и РФ.
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20.07.2021 17:06 Ответить
Он не курит, просто он в отличии от некоторых сам проверяет первоисточники https://zn.ua/POLITICS/opublikovan-original-prinyatogo-v-minske-dokumenta-s-podpisyami-166803_.html
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20.07.2021 17:11 Ответить
бачу діючих чиновників з ОБСЄ та з касапії. А також відставного політика України та двох громадян України (на той момент; які вже були в розшуку).
А може, слід звернутись спочатку не до оцього протоколу намірів (чи то пак: плану "врегулювання") а до справжніх міждержавних документів, підписаних в тому ж таки Мінську? Там - підписи перших осіб чотирьох держав: двох посередників, і двох сторін війни.
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20.07.2021 17:55 Ответить
Мы с вами можем долго и нудно копаться в разного рода документах и искать разного рода моменты где как то можно что то по своему понимать и трактовать по двойственному.. но давайте прикинем по простому.. Дипломатические отношения между Украиной и РФ не разорваны, активная торговля между Украиной и РФ хоть и упала с 2014го года но она все еще на многие миллиарды долларов+ газовый транзит который Украины боится потерять, открытая граница и транспортное сообщение.. https://biz.nv.ua/markets/ukrzaliznycya-nazvany-samye-pribylnye-i-samye-ubytochnye-poezda-novosti-ukrainy-50072092.html то есть утверждать что у РФ с Украиной реально идет война просто смешно.
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20.07.2021 18:10 Ответить
нині - 21 сторіччя. Тільки вороги можуть прирівнювати ******* гібридні війни в умовах повальної глобалізації з класичними війнами, характерними до періоду першої половини 20ст.
Навіть ссср не розривав дипстосунки з Афганістаном і Пакистаном наприкінці минулого сторіччя.
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20.07.2021 18:22 Ответить
В Афганистане? С кем дипломатические отношения? С моджахедами? Тухлая попытка оправдать свою продажность и двойные стандарты.. страны Антанты и тройственного союза тоже не разрывали отношений с Российской империей в 1917м-1920м году когда совершали интервенцию во время гражданской войны потому что там разрывать толком не с кем было и объявлять не кому.. и таких примеров в истории даже древней тьма.. а вот чтобы торговать и подрабатывать у того кого ты называешь агрессором этот нонсенс.
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20.07.2021 18:34 Ответить
пистиш, касап. Навіть більшовики торгували зі своїми ворогами в ту пору; хоча це явище не було тоді масовим. Гібридна війна ставала на ноги не одномоментно, допоки не була застосована в класичному своєму варіанті в шістидесятих роках минулого сторіччя.
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20.07.2021 18:45 Ответить
дебіл ти. В ту пору, за яку він згадує, адольф ще був єфрейтором; але зерно з України в Німеччину йшло повним ходом.
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20.07.2021 19:00 Ответить
В Афганистане, с правительством Амина...
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21.07.2021 01:12 Ответить
Почитайте концепцию гибридной войны, изложенную начгенштаба ВС РФ Герасимовым в 2013м году и не пишите эту чушь, если вы чего-то не понимаете.
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21.07.2021 00:13 Ответить
Здесь внизу копия документа с подписантами прилагается https://www.facenews.ua/news/2015/263557/
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20.07.2021 17:13 Ответить
Там указаны представители Украины, РФ и ОБСЕ. И подписи еще 2х граждан. Никаких днр-лнр там нет.
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21.07.2021 00:14 Ответить
Вроде как если вы можете оставлять здесь свои комментарии значит у вас вроде бы как есть интернет, а если у вас есть интернет то у вас есть возможность самому узнавать там всякую информацию в гугле который все знает без всяких там вроде бы.
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20.07.2021 17:00 Ответить
Торнадо-С четко указывает кто там вторая сторона конфликта.
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20.07.2021 17:34 Ответить
А які "люди" воюють проти України? Крім російських військових, ще російські найманці, яких оплачує раша, з місцевих жителів -- етнічні росіяни і наркомани.
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20.07.2021 18:39 Ответить
Ту логика простая, послушай чего хочет враг и сделай все наоборот. Рашка завязла на дамбасе и нужно ее держать пока не побреют налысо
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20.07.2021 16:42 Ответить
 
 