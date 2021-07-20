ЕС "создает условия для замораживания конфликта" на Донбассе, - Козак
По мнению российской стороны, Брюссель придерживается противоречивой позиции в отношении урегулирования ситуации на Донбассе.
Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью французскому изданию Politique Internationale, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
"Был бы рад дать высокую оценку этим усилиям (ЕС и стран Европы в содействии миру в Украине.- Ред.). Но это не тот случай. Ключевая причина такой невысокой оценки - противоречивая непоследовательная позиция и Евросоюза, и большинства стран Европы относительно применения Минских соглашений. Она вмещает две абсолютно несовместимые линии. С одной стороны, всеобщая приверженность и поддержка указанных соглашений. С другой - непризнание недвусмысленно закрепленных в соглашениях статуса Донбасса как стороны конфликта и мандата представителей Донбасса на его урегулирование", - уверяет он.
По его словам, "это необъяснимое лукавство не только не способствует восстановлению мира на Донбассе, а, наоборот, вносит существенный вклад в дезорганизацию переговорного процесса и создает условия для замораживания конфликта".
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Брешет мудила. В Минских соглашениях стороны конфликта 2 - Украина и РФия, никакого Донбасса, как стороны там нет и близко.
А представители Донбасса - не вопрос - Казанский, Гармаш и тд - вполне себе представители Донбасса, ибо в Минских соглашениях точно нет такого, что представителей Донбасса выбирает РФия.
2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У"):
- для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;!!!!!!
- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины!!!!!!: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.
А може, слід звернутись спочатку не до оцього протоколу намірів (чи то пак: плану "врегулювання") а до справжніх міждержавних документів, підписаних в тому ж таки Мінську? Там - підписи перших осіб чотирьох держав: двох посередників, і двох сторін війни.
Навіть ссср не розривав дипстосунки з Афганістаном і Пакистаном наприкінці минулого сторіччя.