ЕС "создает условия для замораживания конфликта" на Донбассе, - Козак

По мнению российской стороны, Брюссель придерживается противоречивой позиции в отношении урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью французскому изданию Politique Internationale, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Был бы рад дать высокую оценку этим усилиям (ЕС и стран Европы в содействии миру в Украине.- Ред.). Но это не тот случай. Ключевая причина такой невысокой оценки - противоречивая непоследовательная позиция и Евросоюза, и большинства стран Европы относительно применения Минских соглашений. Она вмещает две абсолютно несовместимые линии. С одной стороны, всеобщая приверженность и поддержка указанных соглашений. С другой - непризнание недвусмысленно закрепленных в соглашениях статуса Донбасса как стороны конфликта и мандата представителей Донбасса на его урегулирование", - уверяет он.

По его словам, "это необъяснимое лукавство не только не способствует восстановлению мира на Донбассе, а, наоборот, вносит существенный вклад в дезорганизацию переговорного процесса и создает условия для замораживания конфликта".

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