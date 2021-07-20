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Новини
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На відносини України та Грузії це жодним чином не вплинуло, - прессекретар президента Никифоров щодо помилки в новині про Абхазію

На відносини України та Грузії це жодним чином не вплинуло, - прессекретар президента Никифоров щодо помилки в новині про Абхазію

Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров повідомив, що новина на сайті глави держави, в якій фактично визнали "незалежність" окупованого Росією грузинського регіону Абхазія, жодним чином не вплинула на відносини між Україною та Грузією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив "Детектор медіа".

"Президент у межах візиту був на адміністративному кордоні з окупованим регіоном. І там на місці, і пізніше під час переговорів із президентом і прем’єром Грузії В. Зеленський називав речі своїми іменами. Грузинська сторона прекрасно знає нашу позицію щодо окупованої Абхазії, тому на відносини країн це жодним чином не вплинуло", – сказав він.

Никифоров зазначив, що помилку швидко помітили й виправили.

"Візит був одноденний і перенасичений подіями. Новина писалася "на колінах", зокрема, і під час польоту в задушливому хиткому гелікоптері. Звідси і прикра помилка. Давайте не будемо такими категоричними і не будемо перебільшувати проблему. Неточність на сайті – ніяк не тягне на визнання Абхазії", – пояснив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Зеленського написали про візит на "кордон Абхазії" - один з ватажків подякував "за фактичне визнання". ФОТО

19 липня пресслужба президента України Володимира Зеленського фактично визнала "незалежність" окупованого Росією грузинського регіону Абхазія. На сайті глави держави написали, що Зеленський відвідав "кордон" (на російській сторінці сайту - "границу", англійській - border) Абхазії. Увечері помилку виправили, замість кордону написали про кордон з тимчасово окупованою Автономною Республікою Абхазією. Один з керівників окупаційної адміністрації Абхазії Кан Танія вже встиг подякувати Зеленському за фактичне визнання самопроголошеної республіки.

Абхазія - регіон Грузії, де-факто окупований РФ від початку 1990-х років. Україна офіційно не визнає Абхазію незалежною державою.

Автор: 

Абхазія (101) кордон (4820) Грузія (1852) помилки (36) Сергій Никифоров (162)


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Топ коментарі
+21
Та нічого дивного! Весь світ уже знає, що у нас у президентському кріслі - придурок, який оточив себе ідіотами, тому може ляпнуть язиком що-завгодно!
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20.07.2021 17:21 Відповісти
+13
На отношения Украины и Грузии это никак не повлияло, - пресс-секретарь президента Никифоров об ошибке в новости про Абхазию - Цензор.НЕТ 2035
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20.07.2021 17:31 Відповісти
+7
Какаяразница!
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20.07.2021 17:18 Відповісти
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Какаяразница!
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20.07.2021 17:18 Відповісти
Он ни истории ни географии не учил. Ему простительно.
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20.07.2021 17:19 Відповісти
Нет не простительно. Пусть прикажет свою челядь выпороть. Прилюдно
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20.07.2021 17:23 Відповісти
Та нічого дивного! Весь світ уже знає, що у нас у президентському кріслі - придурок, який оточив себе ідіотами, тому може ляпнуть язиком що-завгодно!
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20.07.2021 17:21 Відповісти
"в шатком самольотi" - на кукурзнiку Мадагаскара лeтiли i пiлотами були пiнгвiни?
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20.07.2021 17:25 Відповісти
Пуская теперь извиняются перед грузинами за "душный и шаткий вертолет".

Кстати, как вертолет может быть шатким - загадка...
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20.07.2021 17:25 Відповісти
Что с дурочка взять????
P.s.,Как показало время,анализы тоже не возьмёшь.
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20.07.2021 17:31 Відповісти
На отношения Украины и Грузии это никак не повлияло, - пресс-секретарь президента Никифоров об ошибке в новости про Абхазию - Цензор.НЕТ 2035
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20.07.2021 17:31 Відповісти
Это не про них (ответственных за наполнение сайта Прзд Украины) человек - лошадь сказал - Дебилы, плять!
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20.07.2021 17:33 Відповісти
Короче, дело было не в Мендель !
За рулём недоумок с дипломом юрыста.....
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20.07.2021 17:34 Відповісти
Хто-небудь, зробіть що-небудь! (с) Гордон Шамвей (Альф).
Купіть Бубочці та дєрьмаку з подоляком по кілограму гов'яжих мізків в найближчому м'ясному магазині. В будь-якому разі - це краще за ту субстанцію, що в їхніх черепних коробках.
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20.07.2021 17:41 Відповісти
А та субстанція, що й голові цих ідіотів, називаетьсь гівно. ЗЕлене.
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20.07.2021 18:05 Відповісти
Власне, про те й мова...
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20.07.2021 18:11 Відповісти
Да всей зеленой своре пора зшить рты суровой нитью!!!!!!! Какие же они бездарны!!!!!
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20.07.2021 17:42 Відповісти
А самому первому из зебанутых надо зашить рот говнокомандующему, потому что после ширки, когда ему вставит, он такое несет, что ни в какие ворота не лезет. Миллиард деревьев, привисдентский ВУЗ...
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20.07.2021 18:03 Відповісти
В мене склалося стійке враження, що воно виконують постанову Петра І:
Боярам в думах говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была.
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20.07.2021 18:14 Відповісти
Нє клєвіщітє на маладьож, ані падрастуть і ФСЬО іспрафят...
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20.07.2021 18:34 Відповісти
Ой, корабєльная дєвочка сасала стоя на калєнях і аднаврємєнно набірала тєкст.
Поетому на автоматє напісала что думала.
Просіт прощєнія за ето і обєщаєт в слєдующій раз врать ровно по мєтодічкє.
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20.07.2021 17:55 Відповісти
Понабирали по об'яві прямо з курсів по ліквідації дебілізму в Трускавці. Ось і маємо, що маємо.
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20.07.2021 17:55 Відповісти
Разные бывают ошибки. Вот например, мама Римма после порева забыла подмыться и родила на свет конченного идиота бубочку, которого дебилы выбрали приписдентом.
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20.07.2021 17:59 Відповісти
Понабирали по об'яві прямо з курсів по ліквідації дебілізму в Трускавці. Ось і маємо, що маємо.
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20.07.2021 18:02 Відповісти
Та й ефективність тих курсів... дещо сумнівна.
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20.07.2021 18:16 Відповісти
Навпаки ефективність курсів у вихованні зе-доабнів - надзвичайно висока,І, знову ж таки, міжнародному стандарту якості ISO 9002 відповідає.
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20.07.2021 21:09 Відповісти
Чи є хоть ЩОСЬ, де ВОНО не обсереться???!!!
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20.07.2021 18:05 Відповісти
Чомусь подумав про санвузол...
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20.07.2021 18:17 Відповісти
Просто в Грузии понимают кто это говорил. А **** с него взять?
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20.07.2021 20:17 Відповісти
А осадочок то залишився. Та вже і не вперше різного роду "ошибки", а щось схоже на тенденцію.
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21.07.2021 09:21 Відповісти
ЗЕ-команда по вуха ЗАБРЕХАЛАСЬ та ОБІ...СЬ , А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ , ЙОМУ "какая разніца ".
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20.07.2021 21:03 Відповісти
 
 