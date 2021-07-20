На відносини України та Грузії це жодним чином не вплинуло, - прессекретар президента Никифоров щодо помилки в новині про Абхазію
Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров повідомив, що новина на сайті глави держави, в якій фактично визнали "незалежність" окупованого Росією грузинського регіону Абхазія, жодним чином не вплинула на відносини між Україною та Грузією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив "Детектор медіа".
"Президент у межах візиту був на адміністративному кордоні з окупованим регіоном. І там на місці, і пізніше під час переговорів із президентом і прем’єром Грузії В. Зеленський називав речі своїми іменами. Грузинська сторона прекрасно знає нашу позицію щодо окупованої Абхазії, тому на відносини країн це жодним чином не вплинуло", – сказав він.
Никифоров зазначив, що помилку швидко помітили й виправили.
"Візит був одноденний і перенасичений подіями. Новина писалася "на колінах", зокрема, і під час польоту в задушливому хиткому гелікоптері. Звідси і прикра помилка. Давайте не будемо такими категоричними і не будемо перебільшувати проблему. Неточність на сайті – ніяк не тягне на визнання Абхазії", – пояснив він.
19 липня пресслужба президента України Володимира Зеленського фактично визнала "незалежність" окупованого Росією грузинського регіону Абхазія. На сайті глави держави написали, що Зеленський відвідав "кордон" (на російській сторінці сайту - "границу", англійській - border) Абхазії. Увечері помилку виправили, замість кордону написали про кордон з тимчасово окупованою Автономною Республікою Абхазією. Один з керівників окупаційної адміністрації Абхазії Кан Танія вже встиг подякувати Зеленському за фактичне визнання самопроголошеної республіки.
Абхазія - регіон Грузії, де-факто окупований РФ від початку 1990-х років. Україна офіційно не визнає Абхазію незалежною державою.
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P.s.,Как показало время,анализы тоже не возьмёшь.
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