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Сховок з артснарядами до бронетехніки виявлено на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Сховок з артснарядами до бронетехніки виявлено на Луганщині, - СБУ. ФОТО

СБУ виявила в Луганській області схованку зі зброєю учасників незаконних збройних формувань, причетних до бойових дій проти сил АТО в 2014 році. Серед вилученого - арсенал снарядів до артилерійського озброєння бронетехніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисники залишили схрон в окопі, який був оснащений поблизу одного із селищ у Щастинському районі.

Після отримання оперативної інформації співробітники СБУ встановили розташування схованки. Під час її огляду правоохоронці виявили:

116 артилерійських снарядів;
26 ручних гранат Ф-1 і РГД-5,
13 запалів УЗРГМ-2.

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Сховок з артснарядами до бронетехніки виявлено на Луганщині, - СБУ 01

боєприпаси (2295) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12964) силовики (2515) сховок (125) Луганська область (4892)


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СБУ, а как там эксдепутат, баг-иня Савченко, пойманная на гарячем с арсеналом оружия-боеприпасов, поживает..? или опять: "какие ваши доказательства?" "так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина!"..
кАроче, часто борьба охоронцев права - это спортивная рыбалка для чьего-то морального удовлетворения..
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20.07.2021 19:08 Відповісти
Зе влада все пробачила. Вона ж попередників хотіла повбивати...
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20.07.2021 19:59 Відповісти
 
 