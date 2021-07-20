Сховок з артснарядами до бронетехніки виявлено на Луганщині, - СБУ. ФОТО

СБУ виявила в Луганській області схованку зі зброєю учасників незаконних збройних формувань, причетних до бойових дій проти сил АТО в 2014 році. Серед вилученого - арсенал снарядів до артилерійського озброєння бронетехніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисники залишили схрон в окопі, який був оснащений поблизу одного із селищ у Щастинському районі.

Після отримання оперативної інформації співробітники СБУ встановили розташування схованки. Під час її огляду правоохоронці виявили:

116 артилерійських снарядів;

26 ручних гранат Ф-1 і РГД-5,

13 запалів УЗРГМ-2.

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