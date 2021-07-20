Тайник с артснарядами к бронетехнике выявлен на Луганщине, - СБУ. ФОТО
СБУ обнаружила в Луганской области тайник с оружием участников незаконных вооруженных формирований, причастных к боевым действиям против сил АТО в 2014 году. Среди изъятого - арсенал снарядов к артиллерийскому вооружению бронетехники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Злоумышленники оставили схрон в окопе, который был оснащен вблизи одного из поселков в Счастьенский районе.
После получения оперативной информации сотрудники СБУ установили местонахождение тайника. Во время его осмотра правоохранители обнаружили:
- 116 артиллерийских снарядов;
- 26 ручных гранат Ф-1 и РГД-5,
- 13 запалов УЗРГМ-2.
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