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Тайник с артснарядами к бронетехнике выявлен на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Тайник с артснарядами к бронетехнике выявлен на Луганщине, - СБУ. ФОТО

СБУ обнаружила в Луганской области тайник с оружием участников незаконных вооруженных формирований, причастных к боевым действиям против сил АТО в 2014 году. Среди изъятого - арсенал снарядов к артиллерийскому вооружению бронетехники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленники оставили схрон в окопе, который был оснащен вблизи одного из поселков в Счастьенский районе.

После получения оперативной информации сотрудники СБУ установили местонахождение тайника. Во время его осмотра правоохранители обнаружили:

  • 116 артиллерийских снарядов;
  • 26 ручных гранат Ф-1 и РГД-5,
  • 13 запалов УЗРГМ-2.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тротил, гранаты, пистолеты и сотни патронов: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник с оружием и боеприпасами. ФОТОрепортаж

Тайник с артснарядами к бронетехнике выявлен на Луганщине, - СБУ 01

Автор: 

боеприпасы (2360) правоохранительные органы (2970) СБУ (20033) силовики (2799) тайник (131) Луганская область (6510)


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СБУ, а как там эксдепутат, баг-иня Савченко, пойманная на гарячем с арсеналом оружия-боеприпасов, поживает..? или опять: "какие ваши доказательства?" "так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина!"..
кАроче, часто борьба охоронцев права - это спортивная рыбалка для чьего-то морального удовлетворения..
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20.07.2021 19:08 Ответить
Зе влада все пробачила. Вона ж попередників хотіла повбивати...
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20.07.2021 19:59 Ответить
 
 