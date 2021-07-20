Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською мовою, - мовний омбудсмен Кремінь
Шість загальнонаціональних телеканалів в Україні продовжують демонстрацію фільмів і серіалів російською мовою.
Про це свідчать результати моніторингу Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови, інформує Цензор.НЕТ.
"16 липня 2021 року набули чинності норми абзаців першого – третього частини шостої статті 23 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", якими визначено, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова. З метою з’ясування реального стану виконання Закону телерадіоорганізаціями Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови 16-17 липня 2021 року був проведений моніторинг діяльності 28 телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне ефірне телевізійне мовлення", - йдеться в повідомленні пресслужби омбудсмена.
Зазначається, що за результатами моніторингу було виявлено порушення закону про державну мову телеканалами "Інтер", "Україна", "ICTV", "Мега", "НТН", "К1", про що складено відповідні акти.
"З огляду на зазначене, мною направлений лист до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати до згаданих телерадіоорганізацій визначені законодавством санкції", - повідомив мовний обмудсмен Тарас Кремінь.
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