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Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською мовою, - мовний омбудсмен Кремінь

Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською мовою, - мовний омбудсмен Кремінь

Шість загальнонаціональних телеканалів в Україні продовжують демонстрацію фільмів і серіалів російською мовою.

Про це свідчать результати моніторингу Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови, інформує Цензор.НЕТ.

"16 липня 2021 року набули чинності норми абзаців першого – третього частини шостої статті 23 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", якими визначено, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова. З метою з’ясування реального стану виконання Закону телерадіоорганізаціями Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови 16-17 липня 2021 року був проведений моніторинг діяльності 28 телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне ефірне телевізійне мовлення", - йдеться в повідомленні пресслужби омбудсмена.

Зазначається, що за результатами моніторингу було виявлено порушення закону про державну мову телеканалами "Інтер", "Україна", "ICTV", "Мега", "НТН", "К1", про що складено відповідні акти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Спроби відтермінувати або скасувати обов'язковість дублювання фільмів українською - неприпустимі", - мовний омбудсмен Кремінь

"З огляду на зазначене, мною направлений лист до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати до згаданих телерадіоорганізацій визначені законодавством санкції", - повідомив мовний обмудсмен Тарас Кремінь.

Автор: 

кіно (965) російська мова (315) телебачення (1174) Кремінь Тарас (152)


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Топ коментарі
+33
закройте эти кацапские чёрные глотки на пару месяцев, а там - посмотрим, на каком запоют...
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20.07.2021 19:20 Відповісти
+25
почему не приостановлены лицензии?
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20.07.2021 19:21 Відповісти
+21
та и хер с ним..с эти фильмом..
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20.07.2021 19:27 Відповісти
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Украине все равно, на каком языке ее любят. Ей безразлично, на каком языке говорят те, кто защищает ее, воюет за нее, умирает за нее...
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20.07.2021 22:58 Відповісти
Це означає лише те що штрафи маленькі або їх платить *********.
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20.07.2021 23:17 Відповісти
позбавити ліцензії!
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21.07.2021 00:10 Відповісти
Канал Интер - логово роSSийской ваты!
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21.07.2021 04:59 Відповісти
І на Цензорі скотоязик прісутствуєт отдєльно і навіть домінує у пошуку.
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21.07.2021 09:34 Відповісти
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