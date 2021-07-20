Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською мовою, - мовний омбудсмен Кремінь

Шість загальнонаціональних телеканалів в Україні продовжують демонстрацію фільмів і серіалів російською мовою.

Про це свідчать результати моніторингу Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови, інформує Цензор.НЕТ.

"16 липня 2021 року набули чинності норми абзаців першого – третього частини шостої статті 23 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", якими визначено, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова. З метою з’ясування реального стану виконання Закону телерадіоорганізаціями Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови 16-17 липня 2021 року був проведений моніторинг діяльності 28 телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне ефірне телевізійне мовлення", - йдеться в повідомленні пресслужби омбудсмена.

Зазначається, що за результатами моніторингу було виявлено порушення закону про державну мову телеканалами "Інтер", "Україна", "ICTV", "Мега", "НТН", "К1", про що складено відповідні акти.

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"З огляду на зазначене, мною направлений лист до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати до згаданих телерадіоорганізацій визначені законодавством санкції", - повідомив мовний обмудсмен Тарас Кремінь.