УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4464 відвідувача онлайн
Новини Мовне питання
1 000 7

"Спроби відтермінувати або скасувати обов'язковість дублювання фільмів українською - неприпустимі", - мовний омбудсмен Кремінь

Протягом року до Уповноваженого з захисту державної мови не надійшло жодного звернення від кіновиробника або медіахолдингу про можливі ризики, пов'язані з виконанням 23 статті Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка регламентує використання державної мови в кіновиробництві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мовного омбудсмена.

"За час моєї роботи на посаді Уповноваженого, а 8 липня якраз буде рік, як я був призначений на цю посаду, я не отримав жодного звернення від кіновиробника, телеканалу, студії чи медіахолдингу щодо того, що є занепокоєння чи якісь ризики щодо імплементації мовного закону в частині обов'язкового демонстрування фільмів українською мовою", - зазначив Кремінь.

Уповноважений наголосив, що про цю норму представникам кіноіндустрії було відомо вже більше двох років, з моменту ухвалення мовного закону.

"Окрім того, ми надавали роз'яснювальну інформацію, до 1 травня опублікували щорічний звіт Уповноваженого, в якому також проінформували про норми мовного закону, які вже набули чинності, і ті, які мають почати працювати з 16 липня 2021 року", - додав мовний омбудсмен.

Читайте також: "Слуга народу" Потураєв розповів, які зміни хочуть внести до закону про мову і коли вони почнуть діяти

За його словами, автори законопроєктів №5554 та №5554-1, якими пропонується відтермінувати на невизначений термін набуття чинності 23 статті, говорять про те, що пандемія кардинально вплинула на те, що серіали не можуть бути українською мовою.

"Це абсолютно безпідставні аргументи, тому намагання відтерміновувати чи скасувати обов'язковість дублювання фільмів українською – неприпустимі", - зазначив Кремінь.

Мовний омбудсмен додав, що це далеко не перша атака на мовний закон.

"Їх було, напевно, не менше 15. ... Ми багато чули від "п'ятої колони". На превеликий жаль прихильники "русского мира" є і в Україні", - додав Кремінь.

Автор: 

українська мова (833) мова (741) Кремінь Тарас (151)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чия мова - того влада, але російськомовні дурники роблять вигляд, що цього не розуміють.
показати весь коментар
23.06.2021 11:33 Відповісти
Напрягает, что Министр культуры и информационной политики Украины поддерживает отсрочку украинского дубляжа!
И возникает вопрос: какую именно культуру он поддерживает украинскую или расейскую?! Министр какой он культуры?
показати весь коментар
23.06.2021 13:08 Відповісти
Янелоху наплевать ! Зебараны , торговля уже не на крови ?
показати весь коментар
23.06.2021 11:42 Відповісти
А в чем проблема? Запретить полностью русскоязычный контент, на 100% и все. Или как всегда, хочется и рыбку съесть и ... баблишка рубануть
показати весь коментар
23.06.2021 11:51 Відповісти
Дерусифікація називається...таке страшне слово, що його бояться вимовити, бо розуміють наслідки.
показати весь коментар
23.06.2021 12:05 Відповісти
авторы законопроектов которыми предлагается отсрочить на неопределенный срок.- Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а вы продаёте или покупаете? А сколько вам надо? / Вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищен, - Зеленский. /нам давно пора громко заявить, что в Украине есть украинский русский, - Мендель/ "Слуги народа" во главе с Бужанским потребовали первоочередного рассмотрения законопроекта об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания
показати весь коментар
23.06.2021 12:00 Відповісти
Міністр культури України запропонував відтермінувати штрафи за порушення мовного закону. Таку програму повинні були розробити напередодні вводу в дію закону про мову . Міністр ПОВИНЕН прийняти міри ДО ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ , а також указу про створення програми просування мови Тобто міністр НЕ ВИКОНУЄ свої функції.ГЕТЬ такого міністра Ткаченко !!!
показати весь коментар
23.06.2021 13:20 Відповісти
 
 