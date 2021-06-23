"Спроби відтермінувати або скасувати обов'язковість дублювання фільмів українською - неприпустимі", - мовний омбудсмен Кремінь

Протягом року до Уповноваженого з захисту державної мови не надійшло жодного звернення від кіновиробника або медіахолдингу про можливі ризики, пов'язані з виконанням 23 статті Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка регламентує використання державної мови в кіновиробництві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мовного омбудсмена.

"За час моєї роботи на посаді Уповноваженого, а 8 липня якраз буде рік, як я був призначений на цю посаду, я не отримав жодного звернення від кіновиробника, телеканалу, студії чи медіахолдингу щодо того, що є занепокоєння чи якісь ризики щодо імплементації мовного закону в частині обов'язкового демонстрування фільмів українською мовою", - зазначив Кремінь.

Уповноважений наголосив, що про цю норму представникам кіноіндустрії було відомо вже більше двох років, з моменту ухвалення мовного закону.

"Окрім того, ми надавали роз'яснювальну інформацію, до 1 травня опублікували щорічний звіт Уповноваженого, в якому також проінформували про норми мовного закону, які вже набули чинності, і ті, які мають почати працювати з 16 липня 2021 року", - додав мовний омбудсмен.

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За його словами, автори законопроєктів №5554 та №5554-1, якими пропонується відтермінувати на невизначений термін набуття чинності 23 статті, говорять про те, що пандемія кардинально вплинула на те, що серіали не можуть бути українською мовою.

"Це абсолютно безпідставні аргументи, тому намагання відтерміновувати чи скасувати обов'язковість дублювання фільмів українською – неприпустимі", - зазначив Кремінь.

Мовний омбудсмен додав, що це далеко не перша атака на мовний закон.

"Їх було, напевно, не менше 15. ... Ми багато чули від "п'ятої колони". На превеликий жаль прихильники "русского мира" є і в Україні", - додав Кремінь.