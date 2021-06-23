"Попытки отсрочить или отменить обязательность дублирования фильмов на украинский - недопустимы", - языковой омбудсмен Креминь

В течение года к Уполномоченному по защите государственного языка не поступило ни одного обращения от кинопроизводителя или медиахолдинга о возможных рисках, связанных с выполнением 23 статьи Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая регламентирует использование государственного языка в кинопроизводстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.

"За время моей работы в должности Уполномоченного, а 8 июля как раз будет год, как я был назначен на эту должность, я не получил ни одного обращения от кинопроизводителя, телеканала, студии или медиахолдинга о том, что есть беспокойство или какие-то риски имплементации языкового закона в части обязательной демонстрации фильмов на украинском язые", - сказал Креминь.

Уполномоченный отметил, что об этой норме представителям киноиндустрии было известно уже более двух лет, с момента принятия языкового закона.

"Кроме того, мы предоставляли разъяснительную информацию, до 1 мая опубликовали ежегодный отчет Уполномоченного, в котором также проинформировали о нормах языкового закона, которые уже вступили в силу, и те, которые должны начать работать с 16 июля 2021", - добавил языковой омбудсмен.

По его словам, авторы законопроектов №5554 и №5554-1, которыми предлагается отсрочить на неопределенный срок вступления в силу 23 статьи, говорят о том, что пандемия кардинально повлияла на то, что сериалы не могут быть на украинском языке.

"Это абсолютно беспочвенны аргументы, поэтому попытки отсрочить или отменить обязательность дублирования фильмов на украинский - недопустимы", - отметил Креминь.

Языковой омбудсмен добавил, что это далеко не первая атака на языковой закон.

"Их было наверное не меньше 15. ... Мы много слышали от "пятой колонны". К большому сожалению сторонники "русского мира" есть и в Украине", - добавил Креминь.

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