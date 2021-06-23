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Новости Языковой вопрос
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"Попытки отсрочить или отменить обязательность дублирования фильмов на украинский - недопустимы", - языковой омбудсмен Креминь

В течение года к Уполномоченному по защите государственного языка не поступило ни одного обращения от кинопроизводителя или медиахолдинга о возможных рисках, связанных с выполнением 23 статьи Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая регламентирует использование государственного языка в кинопроизводстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.

"За время моей работы в должности Уполномоченного, а 8 июля как раз будет год, как я был назначен на эту должность, я не получил ни одного обращения от кинопроизводителя, телеканала, студии или медиахолдинга о том, что есть беспокойство или какие-то риски имплементации языкового закона в части обязательной демонстрации фильмов на украинском язые", - сказал Креминь.

Уполномоченный отметил, что об этой норме представителям киноиндустрии было известно уже более двух лет, с момента принятия языкового закона.

"Кроме того, мы предоставляли разъяснительную информацию, до 1 мая опубликовали ежегодный отчет Уполномоченного, в котором также проинформировали о нормах языкового закона, которые уже вступили в силу, и те, которые должны начать работать с 16 июля 2021", - добавил языковой омбудсмен.

По его словам, авторы законопроектов №5554 и №5554-1, которыми предлагается отсрочить на неопределенный срок вступления в силу 23 статьи, говорят о том, что пандемия кардинально повлияла на то, что сериалы не могут быть на украинском языке.

"Это абсолютно беспочвенны аргументы, поэтому попытки отсрочить или отменить обязательность дублирования фильмов на украинский - недопустимы", - отметил Креминь.

Языковой омбудсмен добавил, что это далеко не первая атака на языковой закон.

"Их было наверное не меньше 15. ... Мы много слышали от "пятой колонны". К большому сожалению сторонники "русского мира" есть и в Украине", - добавил Креминь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Две трети всех сериалов на ведущих украинских телеканалах демонстрируются на русском языке, - языковой омбудсмен. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

украинский язык (1189) язык (3779) Креминь Тарас (131)


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Чия мова - того влада, але російськомовні дурники роблять вигляд, що цього не розуміють.
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23.06.2021 11:33 Ответить
Напрягает, что Министр культуры и информационной политики Украины поддерживает отсрочку украинского дубляжа!
И возникает вопрос: какую именно культуру он поддерживает украинскую или расейскую?! Министр какой он культуры?
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23.06.2021 13:08 Ответить
Янелоху наплевать ! Зебараны , торговля уже не на крови ?
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23.06.2021 11:42 Ответить
А в чем проблема? Запретить полностью русскоязычный контент, на 100% и все. Или как всегда, хочется и рыбку съесть и ... баблишка рубануть
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23.06.2021 11:51 Ответить
Дерусифікація називається...таке страшне слово, що його бояться вимовити, бо розуміють наслідки.
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23.06.2021 12:05 Ответить
авторы законопроектов которыми предлагается отсрочить на неопределенный срок.- Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а вы продаёте или покупаете? А сколько вам надо? / Вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищен, - Зеленский. /нам давно пора громко заявить, что в Украине есть украинский русский, - Мендель/ "Слуги народа" во главе с Бужанским потребовали первоочередного рассмотрения законопроекта об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания
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23.06.2021 12:00 Ответить
Міністр культури України запропонував відтермінувати штрафи за порушення мовного закону. Таку програму повинні були розробити напередодні вводу в дію закону про мову . Міністр ПОВИНЕН прийняти міри ДО ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ , а також указу про створення програми просування мови Тобто міністр НЕ ВИКОНУЄ свої функції.ГЕТЬ такого міністра Ткаченко !!!
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23.06.2021 13:20 Ответить
 
 