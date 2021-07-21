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Новини Тарифи ЖКГ
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З 1 жовтня в Києві зростуть тарифи: вартість опалення становитиме приблизно 53,2 грн/м², гарячої води - 109,55-122,17 грн/м куб., - КМДА

З 1 жовтня в Києві зростуть тарифи: вартість опалення становитиме приблизно 53,2 грн/м², гарячої води - 109,55-122,17 грн/м куб., - КМДА

З осені в Києві та низці міст України зростуть тарифи на гарячу воду й опалення.

Про це пише НВ.Бізнес, посилаючись на заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, передає Цензор.НЕТ.

Так, тарифи зростуть на 30-40% з 1 жовтня. Пантелеєв пояснив, що підприємства теплопостачання не мають оборотних коштів, є "планово збитковими" і не можуть забезпечувати передоплату за газ. Крім того, за його словами, природний газ катастрофічно дорожчає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тарифи на тепло тепер формуватиме місцева влада, - НКРЕКП

"На ринку склалися всі передумови для того, щоб переглянути тарифи комунальних підприємств... Ситуація настільки критична і масштабна, що потрібні зусилля всіх гілок влади", - сказав Пантелеєв.

Якими будуть тарифи на тепло з 1 жовтня:

  • тариф на тепло - 2151,77-2433,90 грн/м кв за 1 гігакалорію залежно від типу приєднання будинку;
  • тариф на гаряче водопостачання - 109,55-122,17 грн/м куб;
  • близько 53,2 грн / м² - вартість опалення в будинках без лічильника.

Директор структурного підрозділу Енергозбут КП Київтеплоенерго Костянтин Лопатін під час брифінгу повідомив, що в платіжках киян буде відображений новий рядок з авансовим платежем.

Це нововведення дозволить уникнути накопичення боргів за комуналку в разі, якщо оплата не була проведена з якої-небудь причини. Додатковий платіж поки не є обов'язковим. Споживачі можуть обирати самостійно, платити їм наперед за комунальні послуги, чи ні.

За словами Лопатіна, це зменшить фінансове навантаження на домогосподарство і дозволить Київтеплоенерго "акумулювати певну кількість коштів для можливості своєчасно почати опалювальний сезон". Лопатін підкреслив, що авансовий платіж добровільний. Додаткова графа містить середню суму, яку споживач сплачує в місяць за різні послуги ЖКГ.

Автор: 

Тарифи на воду (397) КМДА (2379) Київ (19662) опалення (918) Пантелеєв Петро (84)


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Топ коментарі
+69


С 1 октября в Киеве вырастут тарифы: стоимость отопления будет около 53,2 грн/м², горячей воды - 109,55-122,17 грн/м куб., - КГГА - Цензор.НЕТ 4351
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21.07.2021 12:22 Відповісти
+50
Порошенко, астанавись, барыга!
З 1 жовтня в Києві зростуть тарифи: вартість опалення становитиме приблизно 53,2 грн/м², гарячої води - 109,55-122,17 грн/м куб., - КМДА - Цензор.НЕТ 1899
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21.07.2021 12:27 Відповісти
+45
З 1 жовтня в Києві зростуть тарифи: вартість опалення становитиме приблизно 53,2 грн/м², гарячої води - 109,55-122,17 грн/м куб., - КМДА - Цензор.НЕТ 9626
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21.07.2021 12:48 Відповісти
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Ну що, зебуїни, проголосовали "па пріколу". Ну так смійтеся!
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21.07.2021 20:59 Відповісти
Если Майдан не выйдет, то ничего не понизят. Зеленский подчиняется Коломойскому, а тот жадный и хочет больше денег! Будут все повышать - равнозначно уровню жадности Коломойского, а жадность его не имеет предела!
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21.07.2021 21:00 Відповісти
Ну підросли тарифи, ну і що? Якщо у вас зарплата хоча б така як у вчителів тепер (а це $4000), то вам боятися нічого)
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21.07.2021 21:01 Відповісти
З 1 жовтня в Києві зростуть тарифи: вартість опалення становитиме приблизно 53,2 грн/м², гарячої води - 109,55-122,17 грн/м куб., - КМДА - Цензор.НЕТ 5316
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21.07.2021 21:01 Відповісти
Вот Зеленский молодец!
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21.07.2021 21:20 Відповісти
Зелебобики я за вас искренне рад. Даже Витя Хам даунбасам так срать на голову боялся , а тут ну просто праздник.
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21.07.2021 21:57 Відповісти
мало....73 % идиотов хотят кушать...
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22.07.2021 04:41 Відповісти
С чеготакой война ветке? К примеру учителям, пои их зряплате в 4000 американских денег, до лампады это поднятие тарифов. 😊
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22.07.2021 07:10 Відповісти
Нагадаю тарифи на опалення по Києву:
У 18/19 опалюваному сезоні - 1350 грн/Гкал
У 19/20 - 1650 грн/Гкал
У 21/22 - 2433 грн/Гкал
Також варто взяти до уваги, що якщо електроенергія буде дешевше водяного централізованого опалення, то ним ніхто не користуватиметься, тому тариф на електроенергію завжди вище еквіваленту (кВт) тарифу опалення. Чекайте скоро хорошого подорожчання електроенергії.
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22.07.2021 09:15 Відповісти
Специально порыскал,нашел рахунок за 01.02.2019год.Там тариф на тепло1654,41грн за гигакалорию.Так что такой тариф был еще при порохе
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23.07.2021 15:11 Відповісти
Ну так это ж... как его... ну в общем - https://media.slovoidilo.ua/media/infographics/5/40082/40082-1_ru_large.png Здобули!
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22.07.2021 09:39 Відповісти
Чтоб вы всрались..зебилы
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22.07.2021 10:53 Відповісти
тариф на тепло - 2151,77−2433,90 грн/м кв за 1 гигакалорию в зависимости от типа присоединения дома; Источник: https://censor.net/ru/n3278337
У нас печное отопление. Кто знает. растолкуйте. Гигакалория это размерность показания счётчика отопления, так? Это показания счётчика нужно умножать на площадь квартиры? Люто киян прессуют. Если за месяц наматываем 180 кВт нужно ли умножать на площадь?
Это был сарказм. Юрий Евгеньевич вы сами свои новости читаете?
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22.07.2021 11:45 Відповісти
Пантелеева нужно привлечь к уголовной ответственности за распространение фейков.
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22.07.2021 12:33 Відповісти
Лилия,где вы такую дорогую курятину берете-по 109грн за кило???Если вы имеете ввиду филе,то и при порохе филе меньше 90 гривен не стоило!!!Где берете батоны по 20 гривен!!!Я лично беру в атб по 16 гривен!!!По поводу подсолнечного масла:оно что сразу подорожало после прихода Зеленского???Нет до весны 2021 оно тоже в среднем стоило 35грн.По поводу гречки-помню и при порохе цена ее превышала 30гривен
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23.07.2021 15:22 Відповісти
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