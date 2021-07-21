З 1 жовтня в Києві зростуть тарифи: вартість опалення становитиме приблизно 53,2 грн/м², гарячої води - 109,55-122,17 грн/м куб., - КМДА

З осені в Києві та низці міст України зростуть тарифи на гарячу воду й опалення.

Про це пише НВ.Бізнес, посилаючись на заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, передає Цензор.НЕТ.

Так, тарифи зростуть на 30-40% з 1 жовтня. Пантелеєв пояснив, що підприємства теплопостачання не мають оборотних коштів, є "планово збитковими" і не можуть забезпечувати передоплату за газ. Крім того, за його словами, природний газ катастрофічно дорожчає.

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"На ринку склалися всі передумови для того, щоб переглянути тарифи комунальних підприємств... Ситуація настільки критична і масштабна, що потрібні зусилля всіх гілок влади", - сказав Пантелеєв.

Якими будуть тарифи на тепло з 1 жовтня:

тариф на тепло - 2151,77-2433,90 грн/м кв за 1 гігакалорію залежно від типу приєднання будинку;

тариф на гаряче водопостачання - 109,55-122,17 грн/м куб;

близько 53,2 грн / м² - вартість опалення в будинках без лічильника.

Директор структурного підрозділу Енергозбут КП Київтеплоенерго Костянтин Лопатін під час брифінгу повідомив, що в платіжках киян буде відображений новий рядок з авансовим платежем.

Це нововведення дозволить уникнути накопичення боргів за комуналку в разі, якщо оплата не була проведена з якої-небудь причини. Додатковий платіж поки не є обов'язковим. Споживачі можуть обирати самостійно, платити їм наперед за комунальні послуги, чи ні.

За словами Лопатіна, це зменшить фінансове навантаження на домогосподарство і дозволить Київтеплоенерго "акумулювати певну кількість коштів для можливості своєчасно почати опалювальний сезон". Лопатін підкреслив, що авансовий платіж добровільний. Додаткова графа містить середню суму, яку споживач сплачує в місяць за різні послуги ЖКГ.