З 1 жовтня в Києві зростуть тарифи: вартість опалення становитиме приблизно 53,2 грн/м², гарячої води - 109,55-122,17 грн/м куб., - КМДА
З осені в Києві та низці міст України зростуть тарифи на гарячу воду й опалення.
Про це пише НВ.Бізнес, посилаючись на заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, передає Цензор.НЕТ.
Так, тарифи зростуть на 30-40% з 1 жовтня. Пантелеєв пояснив, що підприємства теплопостачання не мають оборотних коштів, є "планово збитковими" і не можуть забезпечувати передоплату за газ. Крім того, за його словами, природний газ катастрофічно дорожчає.
"На ринку склалися всі передумови для того, щоб переглянути тарифи комунальних підприємств... Ситуація настільки критична і масштабна, що потрібні зусилля всіх гілок влади", - сказав Пантелеєв.
Якими будуть тарифи на тепло з 1 жовтня:
- тариф на тепло - 2151,77-2433,90 грн/м кв за 1 гігакалорію залежно від типу приєднання будинку;
- тариф на гаряче водопостачання - 109,55-122,17 грн/м куб;
- близько 53,2 грн / м² - вартість опалення в будинках без лічильника.
Директор структурного підрозділу Енергозбут КП Київтеплоенерго Костянтин Лопатін під час брифінгу повідомив, що в платіжках киян буде відображений новий рядок з авансовим платежем.
Це нововведення дозволить уникнути накопичення боргів за комуналку в разі, якщо оплата не була проведена з якої-небудь причини. Додатковий платіж поки не є обов'язковим. Споживачі можуть обирати самостійно, платити їм наперед за комунальні послуги, чи ні.
За словами Лопатіна, це зменшить фінансове навантаження на домогосподарство і дозволить Київтеплоенерго "акумулювати певну кількість коштів для можливості своєчасно почати опалювальний сезон". Лопатін підкреслив, що авансовий платіж добровільний. Додаткова графа містить середню суму, яку споживач сплачує в місяць за різні послуги ЖКГ.
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У 18/19 опалюваному сезоні - 1350 грн/Гкал
У 19/20 - 1650 грн/Гкал
У 21/22 - 2433 грн/Гкал
Також варто взяти до уваги, що якщо електроенергія буде дешевше водяного централізованого опалення, то ним ніхто не користуватиметься, тому тариф на електроенергію завжди вище еквіваленту (кВт) тарифу опалення. Чекайте скоро хорошого подорожчання електроенергії.
У нас печное отопление. Кто знает. растолкуйте. Гигакалория это размерность показания счётчика отопления, так? Это показания счётчика нужно умножать на площадь квартиры? Люто киян прессуют. Если за месяц наматываем 180 кВт нужно ли умножать на площадь?
Это был сарказм. Юрий Евгеньевич вы сами свои новости читаете?