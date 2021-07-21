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Тайник із вибухівкою виявлено на Луганщині, - пресцентр ОС. ФОТО

20 липня в Луганській області під час огляду нежитлової споруди дільничний інспектор прикордонної служби відділу "Красна Талівка" виявив схрон із боєприпасами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Тайник із вибухівкою виявлено на Луганщині, - пресцентр ОС 01

У схованці виявлено майже 400 грамів вибухових речовин (пластид і тротил), протипіхотну міну МОН-50, 29 патронів до стрілецької зброї різних калібрів, магазин до АК, дві сигнальні міни та засоби для їх установки.

Виявлені предмети вилучені вибухотехнічним підрозділом ДСНС.

Тайник із вибухівкою виявлено на Луганщині, - пресцентр ОС 02

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На адресу Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

боєприпаси (2296) вибухівка (475) прикордонники (1109) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4892)


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21.07.2021 16:26 Відповісти
 
 