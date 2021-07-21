Тайник із вибухівкою виявлено на Луганщині, - пресцентр ОС. ФОТО

20 липня в Луганській області під час огляду нежитлової споруди дільничний інспектор прикордонної служби відділу "Красна Талівка" виявив схрон із боєприпасами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У схованці виявлено майже 400 грамів вибухових речовин (пластид і тротил), протипіхотну міну МОН-50, 29 патронів до стрілецької зброї різних калібрів, магазин до АК, дві сигнальні міни та засоби для їх установки.

Виявлені предмети вилучені вибухотехнічним підрозділом ДСНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сховок з артснарядами до бронетехніки виявлено на Луганщині, - СБУ. ФОТО

На адресу Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".