Тайник со взрывчаткой обнаружен на Луганщине, - пресс-центр ОС. ФОТО
20 июля в Луганской области во время осмотра нежилого сооружения участковый инспектор пограничной службы отдела "Красная Таловка" обнаружил схрон с боеприпасами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В тайнике обнаружено почти 400 граммами взрывчатых веществ (пластид и тротил), противопехотная мина МОН-50, 29 патронов к стрелковому оружию различных калибров, магазин к АК, две сигнальные мины и средства для их установки.
Обнаружены предметы изъяты взрывотехническим подразделением ГСЧС.
В адрес Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
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