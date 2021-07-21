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Тайник со взрывчаткой обнаружен на Луганщине, - пресс-центр ОС. ФОТО

20 июля в Луганской области во время осмотра нежилого сооружения участковый инспектор пограничной службы отдела "Красная Таловка" обнаружил схрон с боеприпасами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Тайник со взрывчаткой обнаружен на Луганщине, - пресс-центр ОС 01

В тайнике обнаружено почти 400 граммами взрывчатых веществ (пластид и тротил), противопехотная мина МОН-50, 29 патронов к стрелковому оружию различных калибров, магазин к АК, две сигнальные мины и средства для их установки.

Обнаружены предметы изъяты взрывотехническим подразделением ГСЧС.

Тайник со взрывчаткой обнаружен на Луганщине, - пресс-центр ОС 02

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В адрес Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Автор: 

боеприпасы (2361) взрывчатка (846) пограничники (1583) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6510)


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21.07.2021 16:26 Ответить
 
 