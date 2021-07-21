15 громадян України намагалися потрапити до Молдови, пред'явивши підроблені ПЛР-тести

На молдовському кордоні 15 громадян України пред'явили підроблені довідки з негативними результатами тесту на коронавірус.

Про це повідомили в Прикордонній поліції Молдови, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на молдавське видання NewsMaker.

Інцидент стався на контрольно-пропускному пункті Крива-Мамалига.

20 липня на КПП під'їхав рейсовий автобус, у якому було 15 громадян України. Всі вони пред'явили негативні результати ПЛР-тесту на коронавірус. У ході перевірки прикордонники встановили, що довідки підроблені. Прикордонники зв'язалися з лабораторією, в якій пасажири нібито здавали тести на ковід. Співробітники медустанови сказали, що не брали аналізу в цих людей.

Громадянам України дозволили в'їзд до Молдови, але зобов'язали дотримуватися режиму самоізоляції.

Нагадаємо, з 19 липня Молдова змінила правила в'їзду в країну. Люди, які в'їжджають літаком, автобусом або поїздом, повинні надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72 години до поїздки. Або за 72 години до в'їзду в країну, якщо людина прибула на особистому транспорті. Документ повинен бути румунською, англійською, французькою, німецькою, італійською або російською мовою. Ті, в кого не буде тесту, повинні провести два тижні в ізоляції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна зможе самостійно виявляти нові штами коронавірусу не раніше, ніж до кінця літа, - Кузін