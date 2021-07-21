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15 граждан Украины пытались попасть в Молдову, предъявив поддельные ПЦР-тесты

15 граждан Украины пытались попасть в Молдову, предъявив поддельные ПЦР-тесты

На молдавской границе 15 граждан Украины предъявили поддельные справки с отрицательными результатами теста на коронавирус.

Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте Крива-Мамалыга.

20 июля на КПП подъехал рейсовый автобус, в котором находились 15 граждан Украины. Все они предъявили отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус. В ходе проверки пограничники установили, что справки поддельные. Пограничники связались с лабораторией, в которой пассажиры якобы сдавали тесты на ковид. Сотрудники медучреждения сказали, что не брали анализ у этих людей.

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Гражданам Украины разрешили въезд в Молдову, но обязали соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, с 19 июля Молдова изменила правила въезда в страну. Въезжающие самолетом, автобусом или поездом должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до поездки. Или за 72 часа до въезда в страну, если человек прибыл на личном транспорте. Документ должен быть на румынском, английском, французском, немецком, итальянском или русском языке. Те, у кого не будет теста, должны провести две недели в изоляции.

Также читайте: Санду: Точка в истории с Чаусом еще не поставлена

Автор: 

граница (5304) Молдова (1886) тестирование (496) украинцы (3873) тест (285)


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Я, конечно, не Санду, но все-таки где Чаус?
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21.07.2021 16:52 Ответить
Сотрудники медучреждения могли бы и подыграть согражданам
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21.07.2021 16:53 Ответить
Со мной все в порядке! все хорошо! я на отдыхе в районе нейтральной пограничной полосы между Молдовой и Украиной)
15 граждан Украины пытались попасть в Молдову поддельные ПЦР-тесты - Цензор.НЕТ 2885
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21.07.2021 16:55 Ответить
15 громадян України намагалися потрапити до Молдови, пред'явивши підроблені ПЛР-тести - Цензор.НЕТ 4185
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21.07.2021 18:06 Ответить
 
 