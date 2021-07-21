Тариф на електроенергію зростатиме, рішення буде найближчим часом, - глава НКРЕКП Тарасюк

Глава Нацкомісії з енергетики Валерій Тарасюк анонсував ухвалення рішення про механізм поступового вирівнювання тарифів на електроенергію для споживачів і промисловості.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

За словами чиновника, обговорюються різні сценарії, але у нас немає іншого майбутнього, крім поступового вирівнювання тарифів для промисловості і населення. Водночас, забезпечуватиметься адресна допомога вразливим споживачам.

"Це великий самообман, коли ми вважаємо, що людина, яка платить за електроенергію менше, дійсно отримує від цього якусь користь", – заявив Тарасюк.

Він додав, що жоден з можливих сценаріїв, крім приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів і одночасної адресної допомоги споживачам, які цього дійсно потребують, регулятор не може вітати.

"Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде прийнятий і чи буде прийнятий з 1 серпня, ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну. Думаю, чекати залишилося зовсім небагато", – підсумував він.

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Нагадуємо, Міненерго розраховує запустити нову модель спецобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення з 1 серпня. Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, у міністерстві наполягають на диференційованому підході: для вразливих споживачів буде одна ціна, для тих, які споживають більше, - інша.