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Тариф на електроенергію зростатиме, рішення буде найближчим часом, - глава НКРЕКП Тарасюк

Тариф на електроенергію зростатиме, рішення буде найближчим часом, - глава НКРЕКП Тарасюк

Глава Нацкомісії з енергетики Валерій Тарасюк анонсував ухвалення рішення про механізм поступового вирівнювання тарифів на електроенергію для споживачів і промисловості.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

За словами чиновника, обговорюються різні сценарії, але у нас немає іншого майбутнього, крім поступового вирівнювання тарифів для промисловості і населення. Водночас, забезпечуватиметься адресна допомога вразливим споживачам.

"Це великий самообман, коли ми вважаємо, що людина, яка платить за електроенергію менше, дійсно отримує від цього якусь користь", – заявив Тарасюк.

Він додав, що жоден з можливих сценаріїв, крім приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів і одночасної адресної допомоги споживачам, які цього дійсно потребують, регулятор не може вітати.

"Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде прийнятий і чи буде прийнятий з 1 серпня, ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну. Думаю, чекати залишилося зовсім небагато", – підсумував він.

Читайте: Через махінації Кабміну та НКРЕКП на ринку електроенергії не вистачає коштів для виплат за "зелену" електроенергію, – Тинний

Нагадуємо, Міненерго розраховує запустити нову модель спецобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення з 1 серпня. Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, у міністерстві наполягають на диференційованому підході: для вразливих споживачів буде одна ціна, для тих, які споживають більше, - інша.

Автор: 

енергетика (2615) електроенергія (6255) НКРЕКП (1819) Тарасюк Валерій (38)


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Топ коментарі
+58
Тариф на электроэнергию будет расти, решение будет в ближайшее время, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 6755

...
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21.07.2021 17:26 Відповісти
+42
Тариф на электроэнергию будет расти, решение будет в ближайшее время, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 5578
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21.07.2021 17:34 Відповісти
+41
Тариф на электроэнергию будет расти, решение будет в ближайшее время, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 4070

...
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21.07.2021 17:29 Відповісти
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Когда народ будет протестовать против тарифного геноцида так же энергично, как выходит на проплаченные митинги, "слуги" сбегут из Украины вместе с хозяевами. А пока "слуги" измываются то тарифами, то локдаунами.
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21.07.2021 20:09 Відповісти
Куда катимся?
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21.07.2021 20:16 Відповісти
На данном этапе в глубокую ж..у.
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21.07.2021 21:54 Відповісти
объясните мне, что такое "енергозбереження" и почему оно не влияет на рост тарифов?
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21.07.2021 20:23 Відповісти
Тариф на електроенергію зростатиме, рішення буде найближчим часом, - глава НКРЕКП Тарасюк - Цензор.НЕТ 7275
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22.07.2021 04:00 Відповісти
Потребление от 100 до 300 kWh - самое массовое, именно потому на него будут самые дорогие тарифы.
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21.07.2021 20:43 Відповісти
Тариф на електроенергію зростатиме, рішення буде найближчим часом, - глава НКРЕКП Тарасюк - Цензор.НЕТ 5781
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22.07.2021 04:02 Відповісти
а ****, аби не Порошенко ))
Тариф на електроенергію зростатиме, рішення буде найближчим часом, - глава НКРЕКП Тарасюк - Цензор.НЕТ 1950
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22.07.2021 10:05 Відповісти
сбасиба милчилавек
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21.07.2021 21:32 Відповісти
Тариф на електроенергію зростатиме, рішення буде найближчим часом, - глава НКРЕКП Тарасюк - Цензор.НЕТ 6346
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21.07.2021 21:57 Відповісти
Зеленим підарам та коломойському платити буду хер та болта на плечі! Судами-пересудами буду качати це збіговисько зелених ворів, ублюдків, мародерів та просто покидьків!
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21.07.2021 22:45 Відповісти
Так за електроенергію Ахметову платимо.
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21.07.2021 23:16 Відповісти
Зелені потвори створюють умови рахметову, щоби він палив вугілля на своїх тец, а не працювали АЕС. Уявляєш як можна лише за квартал заробити рахметову. Подумай.
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24.08.2021 22:53 Відповісти
Тариф на електроенергію зростатиме, рішення буде найближчим часом, - глава НКРЕКП Тарасюк - Цензор.НЕТ 2412
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21.07.2021 22:51 Відповісти
"Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу". Конечно, это разрушает его семейный бюджет, а вот высокие, а особенно очень высокие тариф - это как раз то, что надо для семьи.
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22.07.2021 07:05 Відповісти
Тариф на електроенергію зростатиме, рішення буде найближчим часом, - глава НКРЕКП Тарасюк - Цензор.НЕТ 4458
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22.07.2021 15:48 Відповісти
Чтоб вы сдохли твари в страшных муках и все ваше отродье!!!
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22.07.2021 19:22 Відповісти
В конце уже вижу въезжает Бойко на белом коне...
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22.07.2021 23:13 Відповісти
В унітаз головою вниз!
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24.08.2021 22:54 Відповісти
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