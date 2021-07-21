Кабмін схвалив взаємне визнання дипломів з Угорщиною

Уряд схвалив проєкт Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну сьогодні, 21 липня 2021 року.

"Рішення створює правові підстави для подальшого підписання угоди і забезпечення його практичної реалізації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені буде сприяти продовженню освіти або професійної діяльності громадян України в Угорщині та громадян Угорщини - в Україну.

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