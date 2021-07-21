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Кабмін схвалив взаємне визнання дипломів з Угорщиною

Кабмін схвалив взаємне визнання дипломів з Угорщиною

Уряд схвалив проєкт Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну сьогодні, 21 липня 2021 року.

"Рішення створює правові підстави для подальшого підписання угоди і забезпечення його практичної реалізації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені буде сприяти продовженню освіти або професійної діяльності громадян України в Угорщині та громадян Угорщини - в Україну.

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Угорщина (2337) диплом (41) Кабмін (14153) освіта (1314)


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какие дипломы ёпта? давно пора мадьярам надавать по сусалам!...дипломы....
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21.07.2021 18:01 Відповісти
Тема, как всегда скандальная, увы. Пока что - закарпатским школьникам для заметочки-отметочки на будущее.
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21.07.2021 18:03 Відповісти
Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн вважає, що в Євросоюзі слід провести референдум щодо подальшого членства Угорщини.
Про це він сказав у коментарі німецькому виданню Der Spiegel, передає https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/07/21/7125697/ "Європейська правда" .
"Слід провести референдум в ЄС з питання про те, чи хочете ви терпіти Орбана в ЄС. Я переконаний, що результат буде - рішуче "ні", - сказав Ассельборн.
"Тоді нескінченні дебати про численні процеси ЄС проти угорського уряду, включаючи процедуру статті 7 для позбавлення їх права голосу в ЄС, закінчилися б одним махом", - додав керівник люксембурзької дипломатії.
Референдумів у масштабах ЄС поки не було, але, на думку Ассельборна, слід подумати про їх впровадження.
Як відомо, уряд Угорщини ініціював неоднозначний референдум про захист дітей на тлі вимог Європейського Союзу змінити недавні поправки до законів про освіту і захист дітей, пов'язані з забороною ЛГБТ-тематики.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати закон, інакше їй загрожують серйозні санкції.
Законодавство, внесене консервативним прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, піддалося різкій критиці з боку лідерів ЄС на саміті минулого місяця. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав Будапешт поважати цінності толерантності ЄС або вийти з блоку.
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21.07.2021 18:23 Відповісти
Ось чого попустило мадярів, а я думав щось в лісі здохло.
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21.07.2021 18:30 Відповісти
Я би теж дітей тримав подалі від тої тематики.
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21.07.2021 19:02 Відповісти
До Китаю через жоповилизування друзям Рашистляндії.
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21.07.2021 18:45 Відповісти
действительно, не дипломы, а сплош и рядом кромешная епта.
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21.07.2021 18:58 Відповісти
 
 