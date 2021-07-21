Кабмін схвалив взаємне визнання дипломів з Угорщиною
Уряд схвалив проєкт Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну сьогодні, 21 липня 2021 року.
"Рішення створює правові підстави для подальшого підписання угоди і забезпечення його практичної реалізації", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені буде сприяти продовженню освіти або професійної діяльності громадян України в Угорщині та громадян Угорщини - в Україну.
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Про це він сказав у коментарі німецькому виданню Der Spiegel, передає https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/07/21/7125697/ "Європейська правда" .
"Слід провести референдум в ЄС з питання про те, чи хочете ви терпіти Орбана в ЄС. Я переконаний, що результат буде - рішуче "ні", - сказав Ассельборн.
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Референдумів у масштабах ЄС поки не було, але, на думку Ассельборна, слід подумати про їх впровадження.
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Законодавство, внесене консервативним прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, піддалося різкій критиці з боку лідерів ЄС на саміті минулого місяця. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав Будапешт поважати цінності толерантності ЄС або вийти з блоку.