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Кабмин одобрил взаимное признание дипломов с Венгрией

Кабмин одобрил взаимное признание дипломов с Венгрией

Правительство одобрило проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Венгрии о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина сегодня, 21 июля 2021 года.

"Решение создает правовые основания для дальнейшего подписания соглашения и обеспечения его практической реализации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взаимное признание документов об образовании и ученых степенях будет способствовать продолжению образования или профессиональной деятельности граждан Украины в Венгрии и граждан Венгрии - в Украине.

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Венгрия (2002) диплом (125) Кабмин (14034) образование (2271)


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какие дипломы ёпта? давно пора мадьярам надавать по сусалам!...дипломы....
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21.07.2021 18:01 Ответить
Тема, как всегда скандальная, увы. Пока что - закарпатским школьникам для заметочки-отметочки на будущее.
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21.07.2021 18:03 Ответить
Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн вважає, що в Євросоюзі слід провести референдум щодо подальшого членства Угорщини.
Про це він сказав у коментарі німецькому виданню Der Spiegel, передає https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/07/21/7125697/ "Європейська правда" .
"Слід провести референдум в ЄС з питання про те, чи хочете ви терпіти Орбана в ЄС. Я переконаний, що результат буде - рішуче "ні", - сказав Ассельборн.
"Тоді нескінченні дебати про численні процеси ЄС проти угорського уряду, включаючи процедуру статті 7 для позбавлення їх права голосу в ЄС, закінчилися б одним махом", - додав керівник люксембурзької дипломатії.
Референдумів у масштабах ЄС поки не було, але, на думку Ассельборна, слід подумати про їх впровадження.
Як відомо, уряд Угорщини ініціював неоднозначний референдум про захист дітей на тлі вимог Європейського Союзу змінити недавні поправки до законів про освіту і захист дітей, пов'язані з забороною ЛГБТ-тематики.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати закон, інакше їй загрожують серйозні санкції.
Законодавство, внесене консервативним прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, піддалося різкій критиці з боку лідерів ЄС на саміті минулого місяця. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав Будапешт поважати цінності толерантності ЄС або вийти з блоку.
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21.07.2021 18:23 Ответить
Ось чого попустило мадярів, а я думав щось в лісі здохло.
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21.07.2021 18:30 Ответить
Я би теж дітей тримав подалі від тої тематики.
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21.07.2021 19:02 Ответить
До Китаю через жоповилизування друзям Рашистляндії.
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21.07.2021 18:45 Ответить
действительно, не дипломы, а сплош и рядом кромешная епта.
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21.07.2021 18:58 Ответить
 
 