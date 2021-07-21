Кабмин одобрил взаимное признание дипломов с Венгрией
Правительство одобрило проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Венгрии о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина сегодня, 21 июля 2021 года.
"Решение создает правовые основания для дальнейшего подписания соглашения и обеспечения его практической реализации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что взаимное признание документов об образовании и ученых степенях будет способствовать продолжению образования или профессиональной деятельности граждан Украины в Венгрии и граждан Венгрии - в Украине.
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