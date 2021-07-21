Техогляд для приватних авто повертати не планують, - МВС

Зміни в порядок проведення техогляду транспортних засобів, які готують в Україні, не стосуються приватних автомобілів.

Про це в коментарі виданню "Гордон" заявив перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС України Юрій Смольянінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Головний сервісний центр (ГСЦ) розробляє зміни до положення про порядок проведення огляду технічного стану транспортних засобів. Зміни стосуються виключно відносин між суб'єктами, які проводять такі перевірки, і суб'єктами, які їх контролюють, а саме Національною поліцією, яка перевіряє технічний стан автомобілів на дорогах, і ГСЦ, який проводить моніторинг результатів обов'язкового технічного контролю (ОТК). Інших змін, які впливають на процедури контролю, не планують", – сказав Смольянінов.



Він підкреслив, що переліку транспортних засобів, які підлягають перевірці, не розширюватимуть.



"У списку транспортних засобів, що підлягають ОТК, залишаються вантажні автомобілі і засоби вантажопідйомністю понад 3,5 тонни, транспортні засоби, що належать юридичним особам, автобуси і мікроавтобуси для перевезення пасажирів. Вони завжди проходили техконтроль. Так буде й надалі. Здійснюють контроль приватні установи, так звані суб'єкти ОТК. Це лабораторії, акредитовані Міністерством інфраструктури. На сьогодні їх в Україні 820. Протягом минулого року вони провели 799 тис. перевірок і виявили 1600 порушень. Факт порушення не означає, що автомобіль не може їздити, а лише те, що він має повторно приїхати на огляд і підтвердити свою технічну справність", – зазначив співрозмовник.





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