УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11032 відвідувача онлайн
Новини
32 300 47

Техогляд для приватних авто повертати не планують, - МВС

Техогляд для приватних авто повертати не планують, - МВС

Зміни в порядок проведення техогляду транспортних засобів, які готують в Україні, не стосуються приватних автомобілів.

Про це в коментарі виданню "Гордон" заявив перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС України Юрій Смольянінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Головний сервісний центр (ГСЦ) розробляє зміни до положення про порядок проведення огляду технічного стану транспортних засобів. Зміни стосуються виключно відносин між суб'єктами, які проводять такі перевірки, і суб'єктами, які їх контролюють, а саме Національною поліцією, яка перевіряє технічний стан автомобілів на дорогах, і ГСЦ, який проводить моніторинг результатів обов'язкового технічного контролю (ОТК). Інших змін, які впливають на процедури контролю, не планують", – сказав Смольянінов.

Він підкреслив, що переліку транспортних засобів, які підлягають перевірці, не розширюватимуть.

"У списку транспортних засобів, що підлягають ОТК, залишаються вантажні автомобілі і засоби вантажопідйомністю понад 3,5 тонни, транспортні засоби, що належать юридичним особам, автобуси і мікроавтобуси для перевезення пасажирів. Вони завжди проходили техконтроль. Так буде й надалі. Здійснюють контроль приватні установи, так звані суб'єкти ОТК. Це лабораторії, акредитовані Міністерством інфраструктури. На сьогодні їх в Україні 820. Протягом минулого року вони провели 799 тис. перевірок і виявили 1600 порушень. Факт порушення не означає, що автомобіль не може їздити, а лише те, що він має повторно приїхати на огляд і підтвердити свою технічну справність", – зазначив співрозмовник.

Також читайте: МВС планує відновити проведення техогляду автомобілів з обов'язковою відеофіксацією процесу

Автор: 

авто (6234) МВС (3512) техогляд (21)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Если пообещали, что не будут, значит будут обязательно.
показати весь коментар
21.07.2021 21:24 Відповісти
+13
Однако не мешало бы взять за яйца быдлоксенощиков и кто диодный ширпотреб из китая ставит в фары.
показати весь коментар
21.07.2021 21:25 Відповісти
+12
если судить по маршрутным автобусам в Киеве и области,то ТО они не прошли бы никогда.
но тем не менее они ездят,гремят,в них возят людей,как килек в банке...
показати весь коментар
21.07.2021 21:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если пообещали, что не будут, значит будут обязательно.
показати весь коментар
21.07.2021 21:24 Відповісти
порешают кому из карманных контор отдать бюджет и вперед и с песней)
показати весь коментар
21.07.2021 21:31 Відповісти
это же не 4к обещать, это обязательно выполнят.
показати весь коментар
22.07.2021 09:20 Відповісти
Однако не мешало бы взять за яйца быдлоксенощиков и кто диодный ширпотреб из китая ставит в фары.
показати весь коментар
21.07.2021 21:25 Відповісти
поддерживаю! и каждому вставить этот фонарь в дупу!
показати весь коментар
21.07.2021 21:28 Відповісти
а вырезанные катализаторы на дизеле? Это ж смерть!
показати весь коментар
21.07.2021 21:31 Відповісти
ну это ты уже загнул.катализаторов даже на заграничных дизелях не было кажись до евро4.
показати весь коментар
21.07.2021 21:56 Відповісти
В дизеле нет катализаторов, есть сажевые фильтры
показати весь коментар
21.07.2021 21:59 Відповісти
Каталізатори були на євро 3
показати весь коментар
22.07.2021 07:18 Відповісти
дизель ?
показати весь коментар
22.07.2021 10:37 Відповісти
Так,мій мерс спрінтер мав аж 2 штуки.
показати весь коментар
23.07.2021 14:51 Відповісти
то они на диодах наверно ночью в дождь не ездили.а быдлоксенон да.реально при встречном разъезде нифига не видно.
показати весь коментар
21.07.2021 21:53 Відповісти
Техосмотр не решит эту проблему...
Перед техосмотром поставят галогенки..пройдут техосмотр и опять воткнут ксенон..
Ловить их надо на дорогах..
показати весь коментар
21.07.2021 21:57 Відповісти
так и закупили лаболатории..только нихрена никто не делает..
показати весь коментар
22.07.2021 10:32 Відповісти
Це питання можна вирішити, без всезагального техогляду, просто підходити треба креативно, не з точки зору наповнення карману піліцая, я з точки зору безпеки, походу ніщо не мішає й зараз поліції мудака з ксеноном в галогеновій оптиці за тех-несправність "приймати", от тільки мізків в наших поліцюків для цього замало, ну й мабуть матеріальної зацікавленості.
показати весь коментар
21.07.2021 21:57 Відповісти
если судить по маршрутным автобусам в Киеве и области,то ТО они не прошли бы никогда.
но тем не менее они ездят,гремят,в них возят людей,как килек в банке...
показати весь коментар
21.07.2021 21:27 Відповісти
А чим далі від Києва тим гірше
показати весь коментар
21.07.2021 21:58 Відповісти
100 процентов..даже 200..никто ничего не проходит..всё за бабло...
показати весь коментар
22.07.2021 10:33 Відповісти
Якось дуже дивно, все йде до запровадження, а тепер ніби відмовляються, але все одно мєнти вже не можуть чекати заробити бабло.

Скоріше за все зараз "скажуть", що це не стосується звичайних авто аби не було громадського обурення, а потім, нагадають через деякий час 2-4 роки, що все ж таки треба "платити бабло".
показати весь коментар
21.07.2021 21:30 Відповісти
А тонировку, едут как в подлодке, и поражает как пропускают учебные авто тонированные наглухо, потом удивляемся когда твари убивают людей на дорогах.
показати весь коментар
21.07.2021 21:31 Відповісти
Т.е., если я не хочу ездить в прозрачном аквариуме, значит я тварь и убийца. Шел бы ты нах. уважаемый со своим мировозрением.
показати весь коментар
21.07.2021 21:51 Відповісти
Когда дождь и темное время суток почему из за тебя должны страдать другие?
показати весь коментар
21.07.2021 22:34 Відповісти
..тонировка идёт с завода уже допустимая..
показати весь коментар
22.07.2021 10:34 Відповісти
Какая допустимая, в глухую.
показати весь коментар
22.07.2021 11:23 Відповісти
любитель тонировки рубероидом ?
ай маладца
желаю тебе при маневрировании помять Мерседес и отремонтировать его за свой счет
может тогда мозги станут на место
показати весь коментар
22.07.2021 09:57 Відповісти
В наших кліматичних умовах тонування це не понт, а швидше вже необхідність. Нажаль не всі в нас багаті баригачі і охрінівші мусорачі, щоб купити джиперса з кандюком....
показати весь коментар
21.07.2021 21:51 Відповісти
Атермальные стекла с зеленоватым оттенком помогают, но не сильно, постоит машинка даже полдня на солнце - пока не проветришь, там душегубка реально получается.
показати весь коментар
21.07.2021 22:20 Відповісти
С другой стороны, тонировка - хороший маркер дегенерата на дороге. Увидел авто с затонированными габаритами или фарами - держись подальше, перед тобой опасное животное.
показати весь коментар
22.07.2021 11:07 Відповісти
Не всегда успевают разглядеть, согласно статистике дтп.
показати весь коментар
22.07.2021 16:46 Відповісти
І ви вірите мусорам? Це самі брехливі скотняки на білому світі. Українські поліцуцори навіть пукіна вже перебрехали... А повернення техогляду - це була рожева мрія авака, а тепер його монастирська шістка цим переймається....
показати весь коментар
21.07.2021 21:50 Відповісти
техосмотру быть
показати весь коментар
21.07.2021 21:56 Відповісти
вислів дибілоїда...
показати весь коментар
21.07.2021 22:02 Відповісти
Ну чого відмінили то зрозуміло. Кожен відсоток рейтингу на вагу золота.
Хоча сам ТО, коли його не проводять для галочки, то в принципі річ корисна для всіх.
показати весь коментар
21.07.2021 22:04 Відповісти
Побачили реакцію публіки і увімкнули задню.
показати весь коментар
21.07.2021 22:09 Відповісти
Яби ж то, тільки за.
показати весь коментар
21.07.2021 22:59 Відповісти
значить будут грабить...
показати весь коментар
21.07.2021 22:09 Відповісти
Я напомню, что когда убирали техосмотр - сбор закинули в акциз на бензин.
Не забудут ли прихлебатели про этот мелкий нюанс?
показати весь коментар
21.07.2021 22:11 Відповісти
Каким боком транспортный налог к ТО? Его платили раз в два года,цифра была от объёма дрыгателя,ты просто нёс квитанцию и тыкал её на ТО,чтобы его пройти.Нет бумажки об оплате-ТО не пройдёшь,только и всего.Потом транспортный налог прилепили к топливу-больше ездишь,больше платишь.
показати весь коментар
21.07.2021 22:39 Відповісти
совку не йметься
показати весь коментар
21.07.2021 22:48 Відповісти
а зря - ненавижу вонь несгоревшего бензина из пробитого ломом катализатора
ввели хотя бы проверку на выхлоп - это же просто - поставили на дороге анализатор на подъеме в горку где надо газовать и разослали письма счастья
показати весь коментар
22.07.2021 00:06 Відповісти
Вам дальнобойщики первому открутяи гогошары.
показати весь коментар
22.07.2021 01:49 Відповісти
достаточно одного лишить прав и оштрафовать на лимон гривен за перегруз и все подожмут хвосты
дальнобойщикам всем взвешивать свои траки и вести журнал чтобы не больше 8 часов в сутки крутить кермо
все уже придумано надо только энфорсить
показати весь коментар
22.07.2021 01:56 Відповісти
показати весь коментар
22.07.2021 02:05 Відповісти
именно так и регулируются дальнобои в штатах и ничего живут и процветают
дизельным тягачам не такие строгие требования по выхлопу но зато в населенных пунктах тормозить двигателем нельзя и делать др-р-р-р-р которое слышно за мили
показати весь коментар
22.07.2021 03:35 Відповісти
Через 10-15 років нікому буде робити То, всі молоді звалять за бугор із такою зелебенською владою, одні пенси без пенсії залишаться на жигулях!
показати весь коментар
22.07.2021 09:36 Відповісти
 
 