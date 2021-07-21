Техосмотр для частных авто возвращать не планируют, - МВД
Изменения в порядок проведения техосмотра транспортных средств, которые готовят в Украине, не касаются частных автомобилей.
Об этом в комментарии изданию "Гордон" заявил первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Украины Юрий Смольянинов, информирует Цензор.НЕТ.
"Главный сервисный центр (ГСЦ) разрабатывает изменения в положение о порядке проведения осмотра технического состояния транспортных средств. Изменения касаются исключительно отношений между субъектами, проводящими такие проверки, и субъектами, их контролирующими, а именно Национальной полиции, которая проверяет техническое состояние автомобилей на дорогах, и ГСЦ, который проводит мониторинг результатов обязательного технического контроля (ОТК). Других изменений, которые влияют на процедуры контроля, не планируется", – сказал Смольянинов.
Он подчеркнул, что перечень транспортных средств, подлежащих проверке, расширять не будут.
"В списке транспортных средств, подлежащих ОТК, остаются грузовые автомобили и средства грузоподъемностью более 3,5 тонны, транспортные средства, принадлежащие юрлицам, автобусы и микроавтобусы для перевозки пассажиров. Они всегда проходили техконтроль. Так будет и дальше. Осуществляют контроль частные учреждения, так называемые субъекты ОТК. Это лаборатории, аккредитованные Министерством инфраструктуры. На сегодня их в Украине 820. За прошлый год они провели 799 тыс. проверок и выявили 1600 нарушений. Факт нарушения не означает, что автомобиль не может ездить, а лишь то, что он должен повторно приехать на осмотр и подтвердить свою техническую исправность", – отметил собеседник.
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Перед техосмотром поставят галогенки..пройдут техосмотр и опять воткнут ксенон..
Ловить их надо на дорогах..
но тем не менее они ездят,гремят,в них возят людей,как килек в банке...
Скоріше за все зараз "скажуть", що це не стосується звичайних авто аби не було громадського обурення, а потім, нагадають через деякий час 2-4 роки, що все ж таки треба "платити бабло".
ай маладца
желаю тебе при маневрировании помять Мерседес и отремонтировать его за свой счет
может тогда мозги станут на место
Хоча сам ТО, коли його не проводять для галочки, то в принципі річ корисна для всіх.
Не забудут ли прихлебатели про этот мелкий нюанс?
ввели хотя бы проверку на выхлоп - это же просто - поставили на дороге анализатор на подъеме в горку где надо газовать и разослали письма счастья
дальнобойщикам всем взвешивать свои траки и вести журнал чтобы не больше 8 часов в сутки крутить кермо
все уже придумано надо только энфорсить
дизельным тягачам не такие строгие требования по выхлопу но зато в населенных пунктах тормозить двигателем нельзя и делать др-р-р-р-р которое слышно за мили