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Техосмотр для частных авто возвращать не планируют, - МВД

Техосмотр для частных авто возвращать не планируют, - МВД

Изменения в порядок проведения техосмотра транспортных средств, которые готовят в Украине, не касаются частных автомобилей.

Об этом в комментарии изданию "Гордон" заявил первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Украины Юрий Смольянинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Главный сервисный центр (ГСЦ) разрабатывает изменения в положение о порядке проведения осмотра технического состояния транспортных средств. Изменения касаются исключительно отношений между субъектами, проводящими такие проверки, и субъектами, их контролирующими, а именно Национальной полиции, которая проверяет техническое состояние автомобилей на дорогах, и ГСЦ, который проводит мониторинг результатов обязательного технического контроля (ОТК). Других изменений, которые влияют на процедуры контроля, не планируется", – сказал Смольянинов.

Читайте: МВД планирует возобновить проведение техосмотра автомобилей с обязательной видеофиксацией процесса

Он подчеркнул, что перечень транспортных средств, подлежащих проверке, расширять не будут.

"В списке транспортных средств, подлежащих ОТК, остаются грузовые автомобили и средства грузоподъемностью более 3,5 тонны, транспортные средства, принадлежащие юрлицам, автобусы и микроавтобусы для перевозки пассажиров. Они всегда проходили техконтроль. Так будет и дальше. Осуществляют контроль частные учреждения, так называемые субъекты ОТК. Это лаборатории, аккредитованные Министерством инфраструктуры. На сегодня их в Украине 820. За прошлый год они провели 799 тыс. проверок и выявили 1600 нарушений. Факт нарушения не означает, что автомобиль не может ездить, а лишь то, что он должен повторно приехать на осмотр и подтвердить свою техническую исправность", – отметил собеседник.

Также читайте: Обязательный техосмотр транспорта будут вводить постепенно, он станет обязательным с 2022 года, - Криклий

Автор: 

авто (4220) МВД (9327) техосмотр (124)


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Топ комментарии
+19
Если пообещали, что не будут, значит будут обязательно.
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21.07.2021 21:24 Ответить
+13
Однако не мешало бы взять за яйца быдлоксенощиков и кто диодный ширпотреб из китая ставит в фары.
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21.07.2021 21:25 Ответить
+12
если судить по маршрутным автобусам в Киеве и области,то ТО они не прошли бы никогда.
но тем не менее они ездят,гремят,в них возят людей,как килек в банке...
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21.07.2021 21:27 Ответить
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Если пообещали, что не будут, значит будут обязательно.
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21.07.2021 21:24 Ответить
порешают кому из карманных контор отдать бюджет и вперед и с песней)
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21.07.2021 21:31 Ответить
это же не 4к обещать, это обязательно выполнят.
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22.07.2021 09:20 Ответить
Однако не мешало бы взять за яйца быдлоксенощиков и кто диодный ширпотреб из китая ставит в фары.
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21.07.2021 21:25 Ответить
поддерживаю! и каждому вставить этот фонарь в дупу!
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21.07.2021 21:28 Ответить
а вырезанные катализаторы на дизеле? Это ж смерть!
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21.07.2021 21:31 Ответить
ну это ты уже загнул.катализаторов даже на заграничных дизелях не было кажись до евро4.
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21.07.2021 21:56 Ответить
В дизеле нет катализаторов, есть сажевые фильтры
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21.07.2021 21:59 Ответить
Каталізатори були на євро 3
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22.07.2021 07:18 Ответить
дизель ?
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22.07.2021 10:37 Ответить
Так,мій мерс спрінтер мав аж 2 штуки.
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23.07.2021 14:51 Ответить
то они на диодах наверно ночью в дождь не ездили.а быдлоксенон да.реально при встречном разъезде нифига не видно.
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21.07.2021 21:53 Ответить
Техосмотр не решит эту проблему...
Перед техосмотром поставят галогенки..пройдут техосмотр и опять воткнут ксенон..
Ловить их надо на дорогах..
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21.07.2021 21:57 Ответить
так и закупили лаболатории..только нихрена никто не делает..
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22.07.2021 10:32 Ответить
Це питання можна вирішити, без всезагального техогляду, просто підходити треба креативно, не з точки зору наповнення карману піліцая, я з точки зору безпеки, походу ніщо не мішає й зараз поліції мудака з ксеноном в галогеновій оптиці за тех-несправність "приймати", от тільки мізків в наших поліцюків для цього замало, ну й мабуть матеріальної зацікавленості.
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21.07.2021 21:57 Ответить
если судить по маршрутным автобусам в Киеве и области,то ТО они не прошли бы никогда.
но тем не менее они ездят,гремят,в них возят людей,как килек в банке...
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21.07.2021 21:27 Ответить
А чим далі від Києва тим гірше
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21.07.2021 21:58 Ответить
100 процентов..даже 200..никто ничего не проходит..всё за бабло...
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22.07.2021 10:33 Ответить
Якось дуже дивно, все йде до запровадження, а тепер ніби відмовляються, але все одно мєнти вже не можуть чекати заробити бабло.

Скоріше за все зараз "скажуть", що це не стосується звичайних авто аби не було громадського обурення, а потім, нагадають через деякий час 2-4 роки, що все ж таки треба "платити бабло".
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21.07.2021 21:30 Ответить
А тонировку, едут как в подлодке, и поражает как пропускают учебные авто тонированные наглухо, потом удивляемся когда твари убивают людей на дорогах.
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21.07.2021 21:31 Ответить
Т.е., если я не хочу ездить в прозрачном аквариуме, значит я тварь и убийца. Шел бы ты нах. уважаемый со своим мировозрением.
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21.07.2021 21:51 Ответить
Когда дождь и темное время суток почему из за тебя должны страдать другие?
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21.07.2021 22:34 Ответить
..тонировка идёт с завода уже допустимая..
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22.07.2021 10:34 Ответить
Какая допустимая, в глухую.
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22.07.2021 11:23 Ответить
любитель тонировки рубероидом ?
ай маладца
желаю тебе при маневрировании помять Мерседес и отремонтировать его за свой счет
может тогда мозги станут на место
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22.07.2021 09:57 Ответить
В наших кліматичних умовах тонування це не понт, а швидше вже необхідність. Нажаль не всі в нас багаті баригачі і охрінівші мусорачі, щоб купити джиперса з кандюком....
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21.07.2021 21:51 Ответить
Атермальные стекла с зеленоватым оттенком помогают, но не сильно, постоит машинка даже полдня на солнце - пока не проветришь, там душегубка реально получается.
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21.07.2021 22:20 Ответить
С другой стороны, тонировка - хороший маркер дегенерата на дороге. Увидел авто с затонированными габаритами или фарами - держись подальше, перед тобой опасное животное.
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22.07.2021 11:07 Ответить
Не всегда успевают разглядеть, согласно статистике дтп.
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22.07.2021 16:46 Ответить
І ви вірите мусорам? Це самі брехливі скотняки на білому світі. Українські поліцуцори навіть пукіна вже перебрехали... А повернення техогляду - це була рожева мрія авака, а тепер його монастирська шістка цим переймається....
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21.07.2021 21:50 Ответить
техосмотру быть
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21.07.2021 21:56 Ответить
вислів дибілоїда...
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21.07.2021 22:02 Ответить
Ну чого відмінили то зрозуміло. Кожен відсоток рейтингу на вагу золота.
Хоча сам ТО, коли його не проводять для галочки, то в принципі річ корисна для всіх.
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21.07.2021 22:04 Ответить
Побачили реакцію публіки і увімкнули задню.
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21.07.2021 22:09 Ответить
Яби ж то, тільки за.
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21.07.2021 22:59 Ответить
значить будут грабить...
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21.07.2021 22:09 Ответить
Я напомню, что когда убирали техосмотр - сбор закинули в акциз на бензин.
Не забудут ли прихлебатели про этот мелкий нюанс?
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21.07.2021 22:11 Ответить
Каким боком транспортный налог к ТО? Его платили раз в два года,цифра была от объёма дрыгателя,ты просто нёс квитанцию и тыкал её на ТО,чтобы его пройти.Нет бумажки об оплате-ТО не пройдёшь,только и всего.Потом транспортный налог прилепили к топливу-больше ездишь,больше платишь.
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21.07.2021 22:39 Ответить
совку не йметься
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21.07.2021 22:48 Ответить
а зря - ненавижу вонь несгоревшего бензина из пробитого ломом катализатора
ввели хотя бы проверку на выхлоп - это же просто - поставили на дороге анализатор на подъеме в горку где надо газовать и разослали письма счастья
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22.07.2021 00:06 Ответить
Вам дальнобойщики первому открутяи гогошары.
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22.07.2021 01:49 Ответить
достаточно одного лишить прав и оштрафовать на лимон гривен за перегруз и все подожмут хвосты
дальнобойщикам всем взвешивать свои траки и вести журнал чтобы не больше 8 часов в сутки крутить кермо
все уже придумано надо только энфорсить
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22.07.2021 01:56 Ответить
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22.07.2021 02:05 Ответить
именно так и регулируются дальнобои в штатах и ничего живут и процветают
дизельным тягачам не такие строгие требования по выхлопу но зато в населенных пунктах тормозить двигателем нельзя и делать др-р-р-р-р которое слышно за мили
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22.07.2021 03:35 Ответить
Через 10-15 років нікому буде робити То, всі молоді звалять за бугор із такою зелебенською владою, одні пенси без пенсії залишаться на жигулях!
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22.07.2021 09:36 Ответить
 
 