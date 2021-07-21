Техосмотр для частных авто возвращать не планируют, - МВД

Изменения в порядок проведения техосмотра транспортных средств, которые готовят в Украине, не касаются частных автомобилей.

Об этом в комментарии изданию "Гордон" заявил первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Украины Юрий Смольянинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Главный сервисный центр (ГСЦ) разрабатывает изменения в положение о порядке проведения осмотра технического состояния транспортных средств. Изменения касаются исключительно отношений между субъектами, проводящими такие проверки, и субъектами, их контролирующими, а именно Национальной полиции, которая проверяет техническое состояние автомобилей на дорогах, и ГСЦ, который проводит мониторинг результатов обязательного технического контроля (ОТК). Других изменений, которые влияют на процедуры контроля, не планируется", – сказал Смольянинов.

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Он подчеркнул, что перечень транспортных средств, подлежащих проверке, расширять не будут.

"В списке транспортных средств, подлежащих ОТК, остаются грузовые автомобили и средства грузоподъемностью более 3,5 тонны, транспортные средства, принадлежащие юрлицам, автобусы и микроавтобусы для перевозки пассажиров. Они всегда проходили техконтроль. Так будет и дальше. Осуществляют контроль частные учреждения, так называемые субъекты ОТК. Это лаборатории, аккредитованные Министерством инфраструктуры. На сегодня их в Украине 820. За прошлый год они провели 799 тыс. проверок и выявили 1600 нарушений. Факт нарушения не означает, что автомобиль не может ездить, а лишь то, что он должен повторно приехать на осмотр и подтвердить свою техническую исправность", – отметил собеседник.

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