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Зеленський підписав закон про корінні народи, який критикував Путін

Зеленський підписав закон про корінні народи, який критикував Путін

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про корінні народи, який Верховна Рада прийняла 1 липня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Документ спрямований на максимальний захист культурних, інформаційних та інших прав корінних народів, надання їм механізмів та інструментів роботи з Українською державою. Зокрема, визнаються представницькі органи корінних народів.

Закон визначає, що корінними народами України, які сформувались на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.

"Корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України", – йдеться в документі.

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Корінні народи мають право на самовизначення у складі України та політичний статус у межах Конституції та законів України. Вони мають колективне та індивідуальне право на повне володіння всіма правами людини та основоположними свободами.

Законом забороняється заперечення етнічної приналежності чи етнічної самобутності корінних народів України.

Згідно з документом, який підписав Глава держави, корінні народи мають право на дотримання, відродження та розвиток своїх духовних, релігійних та культурних традицій і звичаїв, збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини; визначення переліку власних місць та об'єктів релігійного та культурного значення; відновлення своєї історичної топоніміки; співпрацю із закладами освіти задля забезпечення вивчення своєї мови, історії, культури корінного народу.

Також корінні народи мають право через представницькі органи створювати свої засоби масової інформації та отримувати державну підтримку.

Крім того, корінні народи можуть спрямовувати частину доходів від користування природними ресурсами, розташованими на території АР Крим та міста Севастополя, на свої потреби; на резервування для представників корінних народів, що повертаються на територію Криму, земель сільськогосподарського та іншого призначення. Представницькі органи корінних народів можуть брати участь в їх міжнародному представництві.

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) кримські татари (2005)


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Топ коментарі
+14
Наверное потому, что у украинцев есть свое государство - Украина.
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21.07.2021 22:52 Відповісти
+13
От две лаптеногие свинособаки рассуждают о цыганах в другой стране! Вы бы о чеченчакх бы озаботились которые вам сначала морду бъют потом казачат во все дыры! А что-бы я не был голословен ловите видосик
https://www.youtube.com/watch?v=MCE7b_0utQg

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21.07.2021 23:29 Відповісти
+12
Кацапам разорвет пердаки.
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21.07.2021 22:56 Відповісти
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Одно не понятно, почему в законе о коренных народах нет украинцев?
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21.07.2021 22:48 Відповісти
Наверное потому, что у украинцев есть свое государство - Украина.
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21.07.2021 22:52 Відповісти
А в Румынии, Беларуси или Польше коренные украинцы есть?
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21.07.2021 22:59 Відповісти
нeмє там вони нацмeншини
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21.07.2021 23:32 Відповісти
а ти уважно почитай - коренні народи у складі України та згідно конституції України
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22.07.2021 07:53 Відповісти
"Коренной народ Украины - автохтонная этническая громада, сформировавшаяся на территории Украины и являющаяся носителем самобытного языка и культуры, имеющая традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины" Источник: https://censor.net/ru/n3278483
А українці в Україні - національна більшість, яка створила свою етнічну державу на своїй історичній території апріорі (саме собою зрозуміло) є корінним народом.
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21.07.2021 23:37 Відповісти
Українці - автохтонний народ, титульна нація, а не "корінний народ".
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22.07.2021 03:25 Відповісти
Корінними народами можуть бути ті народи, що НЕ МАЮТЬ своєї держави. Наприклад, кримтатари. Українці в інших країнах не можуть бути корінним народом, бо є держава Україна.
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22.07.2021 11:16 Відповісти
Безобразие - этот закон надо срочно дополнить и включить туда цыган, которые как никто подпадают под понятие Коренной народ.
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21.07.2021 22:52 Відповісти
А они под его действие попадают, хуже того, законом теперь будут охранятся их традиции выманивать деньги гаданием, торговля наркотой и прочие "культурные ценности и обычаи" этого "народа".
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21.07.2021 23:04 Відповісти
От две лаптеногие свинособаки рассуждают о цыганах в другой стране! Вы бы о чеченчакх бы озаботились которые вам сначала морду бъют потом казачат во все дыры! А что-бы я не был голословен ловите видосик
https://www.youtube.com/watch?v=MCE7b_0utQg

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21.07.2021 23:29 Відповісти
О чеченах с их криминалом в Украине уже позаботились. Гуляй обратно в маскву.
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22.07.2021 00:04 Відповісти
Цигани сформувалися на території України?
Оце так пердімонокль! 🧐😳
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21.07.2021 23:05 Відповісти
Титульна нація.Маленький Дьопйош Зеленский не дасть збрехати.
Зеленський підписав закон про корінні народи, який критикував Путін - Цензор.НЕТ 8167
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21.07.2021 23:46 Відповісти

Дьопйош, коли стане дорослим:

Зеленський підписав закон про корінні народи, який критикував Путін - Цензор.НЕТ 1240
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22.07.2021 09:42 Відповісти
Вирішувати це буде суддя, наприклад Тупицький.
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22.07.2021 00:16 Відповісти
Якби цигани компактно проживали тільки в Україні, то так. Але вони розбрелись по всьому світі і присутні майже в усіх країнах Європи, тому їх розглядають як нацменшини. Корінними їх може визнати хіба що Індія, яка є прабатьківщиною циган.
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21.07.2021 23:45 Відповісти
Суд будь якого рівня може на базі цього закону прийняти постанову про те що "цигани" або "роми"..... ви не розумієте що таке закон та як він працює для суддів.
Зебіли.
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22.07.2021 00:14 Відповісти
Як видно, ви самі не розумієте що таке закон і уявлення не маєте про походження етносів в Україні. Не дивую зебобику, який вчора називав мене порохоботом, а сьогодні зебілом. Мабуть він коксу трохи перебрав.
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22.07.2021 00:25 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 Цигани - Вікіпедія

Цига́ни (в офіційних документах та в пресі натомість вживається назва ро́ми - історична і побутова українська назва групи народів індійського походження, що проживає у багатьох країнах світу - в Європі, Близькому та Середньому Сході, Північній Африці та в країнах обох Америк (переважно в Латинській). Ромська мова належить до індійської групи індоєвропейських мов.
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22.07.2021 03:23 Відповісти
зебілку шмарклявий, де таке в законі написано?
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22.07.2021 07:10 Відповісти
Точно так, як і цигани, євреї розбрелись по всьому світу і не мали своєї держави аж до 1947 року, поки не окупували Палестину.
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22.07.2021 06:30 Відповісти
Поки всім світом не розгромили Німеччину...
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22.07.2021 10:50 Відповісти
Ну чого ж не мали? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Ізраїльське царство засноване в XI столітті до н.е.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Юдейське царство - південне ізраїльське царство зі столицею в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Єрусалимі . Царство Юди проіснувало понад 300 років і було знищене https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD Вавилоном близько 600 до н. е.

Зеленський підписав закон про корінні народи, який критикував Путін - Цензор.НЕТ 2587

Зеленський підписав закон про корінні народи, який критикував Путін - Цензор.НЕТ 6228
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22.07.2021 11:48 Відповісти
цыгане -кочевой этнос, в Украине не регистрируемый, в кибитках и шалашах, регистрация не производится...
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22.07.2021 00:41 Відповісти


Закушуй, лаптєногоє, закушуй...
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22.07.2021 01:30 Відповісти
У циган ЕСТЬ своя Родина и страна- ИНДИЯ!
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22.07.2021 10:19 Відповісти
Кацапам разорвет пердаки.
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21.07.2021 22:56 Відповісти
Что разорванно, разорвать не смогут)
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21.07.2021 23:23 Відповісти
молодець, шо ще казати
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21.07.2021 23:27 Відповісти
головне що хазари теж корінні
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22.07.2021 00:02 Відповісти
Та ні, тут - головне інше, а саме, що московити - некорінні.
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22.07.2021 03:10 Відповісти
Цапів за "перебрик".
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22.07.2021 01:06 Відповісти
У нього вистачало нагальніших проблем, якби його вибрали на другий термін, тоді встиг би багато чого зробити, і ми б жили краще, ніж тепер.
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22.07.2021 06:48 Відповісти
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22.07.2021 19:32 Відповісти
Стержнем караимской общины является их верование: они признают Тору, отказываясь от ее догматических трактовок религиозными учреждениями, поскольку считают, что интерпретировать Священное Писание должен тот, кто его читает.

Караимская кухня
Она похожа на еврейскую, но имеет ряд отличий и уникальных блюд - это показывает взаимосвязь между иудейским и тюркским происхождением сообщества. Например, караимы имеют несколько иной рецепт мацы.
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22.07.2021 06:39 Відповісти
КРЫМЧАКИ́, еврейская этнолингвистическая группа (община). До Второй мировой войны крымчаки в основном населяли https://eleven.co.il/diaspora/regions-and-countries/12247/ Крымский полуостров . Самоназвание евреев Крыма дороссийского периода - иехуди или срэл балалары (`сыны Израиля`).

Хаваааа нагила, хаваааа нагила......
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22.07.2021 06:36 Відповісти
Не бреши. До другої світової війни Крим населяли кримські татари, як і до першої світової. Якщо там і були "кримчаки" або "караїми", то їх взагалі було не видно і не чуть. Ці слова з'явилися з приходом єврея-президента і більшої половини євреїв у його партійної фракції ВР. Скоро Крим почнуть називати "єврейським".
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22.07.2021 07:14 Відповісти
только балалары - это дети, а не сыны
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22.07.2021 08:42 Відповісти
Ну вот вам и ...ответ на статью Путина. Просто и без слов....
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22.07.2021 06:36 Відповісти
подписал таки? ай ты молодец какой, и не побоялся.
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22.07.2021 09:22 Відповісти
Цей закон - "як те дишло...". Тактично вірно - коли буде "вирішальна битва" за Крим - корінні народи, звісно, підтримають Україну проти РОсії в обмін на обіцянки т.з. "самовизначення". Але, у випадку виходу Росії з Криму - ці "корінні" стануть великим гемороєм для України: вони вимагатимуть автономії (татари уже зараз вимагають закріплення кримсько-татарської автономії Криму у Конституції України).
Кримсько-татарська автономія Криму - то мусульманський анклав на нашій землі, його підтримають ісламісти усього світу. Від Туреччини до Талібану. Згодом це може стати чи не погірше московії...
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22.07.2021 09:36 Відповісти
Так что же получается, крымские татары с караимскими и крымчакскими корнями вовсе и несовсем татары, осохен вей. Походу нашу древнюю нацию признали коренной в Украине. Я глобоко непротив, но похоже этот Закон чья-то шутка и можно даже догадаться по одной громкой фамилии, со всем уважением к его состоянию и юмору.
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22.07.2021 10:28 Відповісти
 
 