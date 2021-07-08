Разумков підписав закон про корінні народи

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон, який визнає кримських татар, кримчаків та караїмів корінними народами України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт Верховної Ради.

Зазначено, що закон підписано головою Верховної Ради і направлено на підпис президенту.

Закон набуде чинності в день офіційної публікації після того, як його підпише глава держави.

Закон визнає кримських татар, кримчаків і караїмів корінними народами України. Корінними є народи, які не мають власного державного утворення за межами України.

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Його ухвалення Верховною Радою раніше обурило президента РФ Володимира Путіна. Путін називав закон "абсолютно неприйнятним" і таким, що "не відповідає міжнародному праву", а також порівнював його "з теорією і практикою нацистської Німеччини".