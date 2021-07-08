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Разумков підписав закон про корінні народи

Разумков підписав закон про корінні народи

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон, який визнає кримських татар, кримчаків та караїмів корінними народами України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт Верховної Ради.

Зазначено, що закон підписано головою Верховної Ради і направлено на підпис президенту.

Закон набуде чинності в день офіційної публікації після того, як його підпише глава держави.

Закон визнає кримських татар, кримчаків і караїмів корінними народами України. Корінними є народи, які не мають власного державного утворення за межами України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про корінні народи є найпотужнішим інструментом із деокупації Криму, - адвокат Полозов

Його ухвалення Верховною Радою раніше обурило президента РФ Володимира Путіна. Путін називав закон "абсолютно неприйнятним" і таким, що "не відповідає міжнародному праву", а також порівнював його "з теорією і практикою нацистської Німеччини".

Автор: 

закон (2833) народ (22) кримські татари (2005) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+4
Клоуны очень "последовательны" - приняли наконец-то закон о коренных народах и положили болт на уйгуров, которых геноцидят китайские комуняки. Более того - клоуны положили болт на Канаду, США, Британию, которые пытаются хоть как-то облегчить жизнь этому народу...
А человек-Арахамия, вообще восхищается компартией Китая и её Вождём
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08.07.2021 15:58
+2
Вибачаюсь. проте, чрму кримчаки корінний народ Україна...вони кримчаки, ми українці. Їх Батьківщина то Крим....щось не зрозумів
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08.07.2021 16:05
+1
На то он и Разумков, чтобы подписывать законы.. Балванчик делает своё балванское дело..В чем новость?
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08.07.2021 15:46
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На то он и Разумков, чтобы подписывать законы.. Балванчик делает своё балванское дело..В чем новость?
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08.07.2021 15:46 Відповісти
Ненавязчивый пиар Разумкова, который за всё хорошее и против всего плохого. Литвин 2.0
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08.07.2021 15:47 Відповісти
кацапов не признали народом! какая попоболь
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08.07.2021 15:49 Відповісти
Коренными являются народы, не имеющие собственного государственного образования за пределами Украины.
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08.07.2021 15:54 Відповісти
Ну во-первых Крым это Украина, во вторых пишите статью в Википедию и флаг Вам руки.
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08.07.2021 17:18 Відповісти
Ты, идиот, сперва нучись читать, а ПОТОМ писать!
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08.07.2021 15:57 Відповісти
Клоуны очень "последовательны" - приняли наконец-то закон о коренных народах и положили болт на уйгуров, которых геноцидят китайские комуняки. Более того - клоуны положили болт на Канаду, США, Британию, которые пытаются хоть как-то облегчить жизнь этому народу...
А человек-Арахамия, вообще восхищается компартией Китая и её Вождём
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08.07.2021 15:58 Відповісти
При том что уйгуры- тоже мусульмани и родичи турков. Тут уже Эрдоган должен заступиться поидее
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08.07.2021 22:17 Відповісти
Уйгуры никакие не "родичи турков" , и принадлежат к тюркской группе языков, а не к туркам. Уйгуры скорее родичи - казахов, киргизов, таджиков и узбеков
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09.07.2021 06:03 Відповісти
не прошло и 30 лет..., раньше надо было определяться, может кое-что пошло совсем по-другому...
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08.07.2021 16:01 Відповісти
Разумков підписав закон про корінні народи - Цензор.НЕТ 7217
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08.07.2021 16:04 Відповісти
Вибачаюсь. проте, чрму кримчаки корінний народ Україна...вони кримчаки, ми українці. Їх Батьківщина то Крим....щось не зрозумів
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08.07.2021 16:05 Відповісти
Теперь татары с корнями, а украинцы нет?
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08.07.2021 16:13 Відповісти
вот ботов налетело-русских вообще нее существует-
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08.07.2021 16:19 Відповісти
Треба було принимати Закон про корінні народи Криму у складі Україні!
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08.07.2021 16:19 Відповісти
Люди, які не розуюміють суті термінів, викладених у законодавчому акті, починають потім писати усяку х..ню.
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08.07.2021 16:45 Відповісти
 
 