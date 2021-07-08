Разумков подписал закон о коренных народах

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон, признающий крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Указано, что закон подписан председателем Верховной Рады и направлен на подпись президенту.

Закон вступит в силу в день официальной публикации после того, как его подпишет глава государства.

Закон признает крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины. Коренными являются народы, не имеющие собственного государственного образования за пределами Украины.

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Его принятие Верховной Радой ранее возмутило президента РФ Владимира Путина. Путин называл закон "абсолютно неприемлемым" и "не соответствующим международному праву", а также сравнивал его "с теорией и практикой нацистской Германии".