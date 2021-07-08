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Разумков подписал закон о коренных народах

Разумков подписал закон о коренных народах

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон, признающий крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Указано, что закон подписан председателем Верховной Рады и направлен на подпись президенту.

Закон вступит в силу в день официальной публикации после того, как его подпишет глава государства.

Закон признает крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины. Коренными являются народы, не имеющие собственного государственного образования за пределами Украины.

Читайте: Закон о коренных народах является мощнейшим инструментом по деоккупации Крыма, - адвокат Полозов

Его принятие Верховной Радой ранее возмутило президента РФ Владимира Путина. Путин называл закон "абсолютно неприемлемым" и "не соответствующим международному праву", а также сравнивал его "с теорией и практикой нацистской Германии".

Автор: 

закон (3177) народ (120) крымские татары (2718) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+4
Клоуны очень "последовательны" - приняли наконец-то закон о коренных народах и положили болт на уйгуров, которых геноцидят китайские комуняки. Более того - клоуны положили болт на Канаду, США, Британию, которые пытаются хоть как-то облегчить жизнь этому народу...
А человек-Арахамия, вообще восхищается компартией Китая и её Вождём
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08.07.2021 15:58
+2
Вибачаюсь. проте, чрму кримчаки корінний народ Україна...вони кримчаки, ми українці. Їх Батьківщина то Крим....щось не зрозумів
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08.07.2021 16:05
+1
На то он и Разумков, чтобы подписывать законы.. Балванчик делает своё балванское дело..В чем новость?
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08.07.2021 15:46
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На то он и Разумков, чтобы подписывать законы.. Балванчик делает своё балванское дело..В чем новость?
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08.07.2021 15:46 Ответить
Ненавязчивый пиар Разумкова, который за всё хорошее и против всего плохого. Литвин 2.0
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08.07.2021 15:47 Ответить
кацапов не признали народом! какая попоболь
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08.07.2021 15:49 Ответить
Коренными являются народы, не имеющие собственного государственного образования за пределами Украины.
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08.07.2021 15:54 Ответить
Ну во-первых Крым это Украина, во вторых пишите статью в Википедию и флаг Вам руки.
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08.07.2021 17:18 Ответить
Ты, идиот, сперва нучись читать, а ПОТОМ писать!
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08.07.2021 15:57 Ответить
Клоуны очень "последовательны" - приняли наконец-то закон о коренных народах и положили болт на уйгуров, которых геноцидят китайские комуняки. Более того - клоуны положили болт на Канаду, США, Британию, которые пытаются хоть как-то облегчить жизнь этому народу...
А человек-Арахамия, вообще восхищается компартией Китая и её Вождём
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08.07.2021 15:58 Ответить
При том что уйгуры- тоже мусульмани и родичи турков. Тут уже Эрдоган должен заступиться поидее
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08.07.2021 22:17 Ответить
Уйгуры никакие не "родичи турков" , и принадлежат к тюркской группе языков, а не к туркам. Уйгуры скорее родичи - казахов, киргизов, таджиков и узбеков
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09.07.2021 06:03 Ответить
не прошло и 30 лет..., раньше надо было определяться, может кое-что пошло совсем по-другому...
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08.07.2021 16:01 Ответить
Разумков підписав закон про корінні народи - Цензор.НЕТ 7217
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08.07.2021 16:04 Ответить
Вибачаюсь. проте, чрму кримчаки корінний народ Україна...вони кримчаки, ми українці. Їх Батьківщина то Крим....щось не зрозумів
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08.07.2021 16:05 Ответить
Теперь татары с корнями, а украинцы нет?
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08.07.2021 16:13 Ответить
вот ботов налетело-русских вообще нее существует-
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08.07.2021 16:19 Ответить
Треба було принимати Закон про корінні народи Криму у складі Україні!
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08.07.2021 16:19 Ответить
Люди, які не розуюміють суті термінів, викладених у законодавчому акті, починають потім писати усяку х..ню.
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08.07.2021 16:45 Ответить
 
 