Разумков подписал закон о коренных народах
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон, признающий крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Указано, что закон подписан председателем Верховной Рады и направлен на подпись президенту.
Закон вступит в силу в день официальной публикации после того, как его подпишет глава государства.
Закон признает крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины. Коренными являются народы, не имеющие собственного государственного образования за пределами Украины.
Его принятие Верховной Радой ранее возмутило президента РФ Владимира Путина. Путин называл закон "абсолютно неприемлемым" и "не соответствующим международному праву", а также сравнивал его "с теорией и практикой нацистской Германии".
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А человек-Арахамия, вообще восхищается компартией Китая и её Вождём