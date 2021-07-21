Зеленский подписал закон о коренных народах, который критиковал Путин
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах, который Верховная Рада приняла 1 июля 2021 г.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, оказания им механизмов и инструментов работы с украинским государством. В частности, признаются представительные органы коренных народов.
Как отмечается, закон определяет, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.
"Коренной народ Украины - автохтонная этническая громада, сформировавшаяся на территории Украины и являющаяся носителем самобытного языка и культуры, имеющая традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины", - говорится в документе.
Отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов Украины. Они имеют коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основными свободами.
Закон запрещает отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины.
Согласно этому документу, коренные народы имеют право на соблюдение возрождения и развития своих духовных, религиозных и культурных традиций и обычаев, сохранения материального и нематериального культурного наследия; определение перечня собственных мест и объектов религиозного и культурного значения; восстановления своей исторической топонимики; сотрудничества с учебными заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры коренного народа.
Также коренные народы имеют право через представительные органы создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку.
Кроме того, коренные народы могут направлять часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными на территории АР Крым и Севастополя, на свои нужды; на резервирование для представителей коренных народов, возвращаются на территорию Крыма, земель сельскохозяйственного и другого назначения. Представительные органы коренных народов могут участвовать в их международном представительстве.
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А українці в Україні - національна більшість, яка створила свою етнічну державу на своїй історичній території апріорі (саме собою зрозуміло) є корінним народом.
https://www.youtube.com/watch?v=MCE7b_0utQg
Оце так пердімонокль! 🧐😳
Дьопйош, коли стане дорослим:
Зебіли.
Цига́ни (в офіційних документах та в пресі натомість вживається назва ро́ми - історична і побутова українська назва групи народів індійського походження, що проживає у багатьох країнах світу - в Європі, Близькому та Середньому Сході, Північній Африці та в країнах обох Америк (переважно в Латинській). Ромська мова належить до індійської групи індоєвропейських мов.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Юдейське царство - південне ізраїльське царство зі столицею в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Єрусалимі . Царство Юди проіснувало понад 300 років і було знищене https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD Вавилоном близько 600 до н. е.
Закушуй, лаптєногоє, закушуй...
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