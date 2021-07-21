Зеленский подписал закон о коренных народах, который критиковал Путин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах, который Верховная Рада приняла 1 июля 2021 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, оказания им механизмов и инструментов работы с украинским государством. В частности, признаются представительные органы коренных народов.

Как отмечается, закон определяет, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

"Коренной народ Украины - автохтонная этническая громада, сформировавшаяся на территории Украины и являющаяся носителем самобытного языка и культуры, имеющая традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины", - говорится в документе.

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Отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов Украины. Они имеют коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основными свободами.

Закон запрещает отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины.

Согласно этому документу, коренные народы имеют право на соблюдение возрождения и развития своих духовных, религиозных и культурных традиций и обычаев, сохранения материального и нематериального культурного наследия; определение перечня собственных мест и объектов религиозного и культурного значения; восстановления своей исторической топонимики; сотрудничества с учебными заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры коренного народа.

Также коренные народы имеют право через представительные органы создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку.

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Кроме того, коренные народы могут направлять часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными на территории АР Крым и Севастополя, на свои нужды; на резервирование для представителей коренных народов, возвращаются на территорию Крыма, земель сельскохозяйственного и другого назначения. Представительные органы коренных народов могут участвовать в их международном представительстве.