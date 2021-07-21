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Зеленский подписал закон о коренных народах, который критиковал Путин

Зеленский подписал закон о коренных народах, который критиковал Путин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах, который Верховная Рада приняла 1 июля 2021 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, оказания им механизмов и инструментов работы с украинским государством. В частности, признаются представительные органы коренных народов.

Как отмечается, закон определяет, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

"Коренной народ Украины - автохтонная этническая громада, сформировавшаяся на территории Украины и являющаяся носителем самобытного языка и культуры, имеющая традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джапарова: Закон о коренных народах - это фундамент деоккупации Крыма и сигнал свободы

Отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов Украины. Они имеют коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основными свободами.

Закон запрещает отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины.

Согласно этому документу, коренные народы имеют право на соблюдение возрождения и развития своих духовных, религиозных и культурных традиций и обычаев, сохранения материального и нематериального культурного наследия; определение перечня собственных мест и объектов религиозного и культурного значения; восстановления своей исторической топонимики; сотрудничества с учебными заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры коренного народа.

Также коренные народы имеют право через представительные органы создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку.

Также смотрите: Крымскотатарский флаг - наш общий символ борьбы за возвращение Крыма домой - в Украину, - Офис Президента. ФОТО

Кроме того, коренные народы могут направлять часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными на территории АР Крым и Севастополя, на свои нужды; на резервирование для представителей коренных народов, возвращаются на территорию Крыма, земель сельскохозяйственного и другого назначения. Представительные органы коренных народов могут участвовать в их международном представительстве.

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) крымские татары (2718)


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Топ комментарии
+14
Наверное потому, что у украинцев есть свое государство - Украина.
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21.07.2021 22:52 Ответить
+13
От две лаптеногие свинособаки рассуждают о цыганах в другой стране! Вы бы о чеченчакх бы озаботились которые вам сначала морду бъют потом казачат во все дыры! А что-бы я не был голословен ловите видосик
https://www.youtube.com/watch?v=MCE7b_0utQg

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21.07.2021 23:29 Ответить
+12
Кацапам разорвет пердаки.
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21.07.2021 22:56 Ответить
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Одно не понятно, почему в законе о коренных народах нет украинцев?
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21.07.2021 22:48 Ответить
Наверное потому, что у украинцев есть свое государство - Украина.
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21.07.2021 22:52 Ответить
А в Румынии, Беларуси или Польше коренные украинцы есть?
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21.07.2021 22:59 Ответить
нeмє там вони нацмeншини
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21.07.2021 23:32 Ответить
а ти уважно почитай - коренні народи у складі України та згідно конституції України
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22.07.2021 07:53 Ответить
"Коренной народ Украины - автохтонная этническая громада, сформировавшаяся на территории Украины и являющаяся носителем самобытного языка и культуры, имеющая традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины" Источник: https://censor.net/ru/n3278483
А українці в Україні - національна більшість, яка створила свою етнічну державу на своїй історичній території апріорі (саме собою зрозуміло) є корінним народом.
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21.07.2021 23:37 Ответить
Українці - автохтонний народ, титульна нація, а не "корінний народ".
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22.07.2021 03:25 Ответить
Корінними народами можуть бути ті народи, що НЕ МАЮТЬ своєї держави. Наприклад, кримтатари. Українці в інших країнах не можуть бути корінним народом, бо є держава Україна.
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22.07.2021 11:16 Ответить
Безобразие - этот закон надо срочно дополнить и включить туда цыган, которые как никто подпадают под понятие Коренной народ.
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21.07.2021 22:52 Ответить
А они под его действие попадают, хуже того, законом теперь будут охранятся их традиции выманивать деньги гаданием, торговля наркотой и прочие "культурные ценности и обычаи" этого "народа".
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21.07.2021 23:04 Ответить
От две лаптеногие свинособаки рассуждают о цыганах в другой стране! Вы бы о чеченчакх бы озаботились которые вам сначала морду бъют потом казачат во все дыры! А что-бы я не был голословен ловите видосик
https://www.youtube.com/watch?v=MCE7b_0utQg

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21.07.2021 23:29 Ответить
О чеченах с их криминалом в Украине уже позаботились. Гуляй обратно в маскву.
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22.07.2021 00:04 Ответить
Цигани сформувалися на території України?
Оце так пердімонокль! 🧐😳
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21.07.2021 23:05 Ответить
Титульна нація.Маленький Дьопйош Зеленский не дасть збрехати.
Зеленський підписав закон про корінні народи, який критикував Путін - Цензор.НЕТ 8167
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21.07.2021 23:46 Ответить

Дьопйош, коли стане дорослим:

Зеленський підписав закон про корінні народи, який критикував Путін - Цензор.НЕТ 1240
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22.07.2021 09:42 Ответить
Вирішувати це буде суддя, наприклад Тупицький.
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22.07.2021 00:16 Ответить
Якби цигани компактно проживали тільки в Україні, то так. Але вони розбрелись по всьому світі і присутні майже в усіх країнах Європи, тому їх розглядають як нацменшини. Корінними їх може визнати хіба що Індія, яка є прабатьківщиною циган.
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21.07.2021 23:45 Ответить
Суд будь якого рівня може на базі цього закону прийняти постанову про те що "цигани" або "роми"..... ви не розумієте що таке закон та як він працює для суддів.
Зебіли.
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22.07.2021 00:14 Ответить
Як видно, ви самі не розумієте що таке закон і уявлення не маєте про походження етносів в Україні. Не дивую зебобику, який вчора називав мене порохоботом, а сьогодні зебілом. Мабуть він коксу трохи перебрав.
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22.07.2021 00:25 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 Цигани - Вікіпедія

Цига́ни (в офіційних документах та в пресі натомість вживається назва ро́ми - історична і побутова українська назва групи народів індійського походження, що проживає у багатьох країнах світу - в Європі, Близькому та Середньому Сході, Північній Африці та в країнах обох Америк (переважно в Латинській). Ромська мова належить до індійської групи індоєвропейських мов.
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22.07.2021 03:23 Ответить
зебілку шмарклявий, де таке в законі написано?
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22.07.2021 07:10 Ответить
Точно так, як і цигани, євреї розбрелись по всьому світу і не мали своєї держави аж до 1947 року, поки не окупували Палестину.
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22.07.2021 06:30 Ответить
Поки всім світом не розгромили Німеччину...
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22.07.2021 10:50 Ответить
Ну чого ж не мали? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Ізраїльське царство засноване в XI столітті до н.е.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Юдейське царство - південне ізраїльське царство зі столицею в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Єрусалимі . Царство Юди проіснувало понад 300 років і було знищене https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD Вавилоном близько 600 до н. е.

Зеленський підписав закон про корінні народи, який критикував Путін - Цензор.НЕТ 2587

Зеленський підписав закон про корінні народи, який критикував Путін - Цензор.НЕТ 6228
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22.07.2021 11:48 Ответить
цыгане -кочевой этнос, в Украине не регистрируемый, в кибитках и шалашах, регистрация не производится...
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22.07.2021 00:41 Ответить


Закушуй, лаптєногоє, закушуй...
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22.07.2021 01:30 Ответить
У циган ЕСТЬ своя Родина и страна- ИНДИЯ!
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22.07.2021 10:19 Ответить
Кацапам разорвет пердаки.
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21.07.2021 22:56 Ответить
Что разорванно, разорвать не смогут)
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21.07.2021 23:23 Ответить
молодець, шо ще казати
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21.07.2021 23:27 Ответить
головне що хазари теж корінні
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22.07.2021 00:02 Ответить
Та ні, тут - головне інше, а саме, що московити - некорінні.
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22.07.2021 03:10 Ответить
Цапів за "перебрик".
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22.07.2021 01:06 Ответить
У нього вистачало нагальніших проблем, якби його вибрали на другий термін, тоді встиг би багато чого зробити, і ми б жили краще, ніж тепер.
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22.07.2021 06:48 Ответить
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22.07.2021 19:32 Ответить
Стержнем караимской общины является их верование: они признают Тору, отказываясь от ее догматических трактовок религиозными учреждениями, поскольку считают, что интерпретировать Священное Писание должен тот, кто его читает.

Караимская кухня
Она похожа на еврейскую, но имеет ряд отличий и уникальных блюд - это показывает взаимосвязь между иудейским и тюркским происхождением сообщества. Например, караимы имеют несколько иной рецепт мацы.
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22.07.2021 06:39 Ответить
КРЫМЧАКИ́, еврейская этнолингвистическая группа (община). До Второй мировой войны крымчаки в основном населяли https://eleven.co.il/diaspora/regions-and-countries/12247/ Крымский полуостров . Самоназвание евреев Крыма дороссийского периода - иехуди или срэл балалары (`сыны Израиля`).

Хаваааа нагила, хаваааа нагила......
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22.07.2021 06:36 Ответить
Не бреши. До другої світової війни Крим населяли кримські татари, як і до першої світової. Якщо там і були "кримчаки" або "караїми", то їх взагалі було не видно і не чуть. Ці слова з'явилися з приходом єврея-президента і більшої половини євреїв у його партійної фракції ВР. Скоро Крим почнуть називати "єврейським".
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22.07.2021 07:14 Ответить
только балалары - это дети, а не сыны
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22.07.2021 08:42 Ответить
Ну вот вам и ...ответ на статью Путина. Просто и без слов....
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22.07.2021 06:36 Ответить
подписал таки? ай ты молодец какой, и не побоялся.
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22.07.2021 09:22 Ответить
Цей закон - "як те дишло...". Тактично вірно - коли буде "вирішальна битва" за Крим - корінні народи, звісно, підтримають Україну проти РОсії в обмін на обіцянки т.з. "самовизначення". Але, у випадку виходу Росії з Криму - ці "корінні" стануть великим гемороєм для України: вони вимагатимуть автономії (татари уже зараз вимагають закріплення кримсько-татарської автономії Криму у Конституції України).
Кримсько-татарська автономія Криму - то мусульманський анклав на нашій землі, його підтримають ісламісти усього світу. Від Туреччини до Талібану. Згодом це може стати чи не погірше московії...
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22.07.2021 09:36 Ответить
Так что же получается, крымские татары с караимскими и крымчакскими корнями вовсе и несовсем татары, осохен вей. Походу нашу древнюю нацию признали коренной в Украине. Я глобоко непротив, но похоже этот Закон чья-то шутка и можно даже догадаться по одной громкой фамилии, со всем уважением к его состоянию и юмору.
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22.07.2021 10:28 Ответить
 
 